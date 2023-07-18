Отпуск в стиле роуд-муви: 5 советов для тех, кто готовится к автопутешествию по России

Автопутешествия — отличный вариант летнего отпуска для тех, кто хочет почувствовать свободу и дух приключения, однако они требуют особой подготовки. Чтобы от поездки остались положительные впечатления, стоит продумать план действий даже на самые неожиданные ситуации. О том, как спланировать автопутешествие и что брать с собой в первую очередь, рассказывает директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Проверьте техническое состояние автомобиля

Первое, что нужно сделать перед дальней поездкой — проверить транспорт, от которого вы будете зависеть в ближайшие дни. Обращайте внимание на любые факторы, которые могут указать на неисправности, от этого зависит не только безопасность, но и расход топлива в дороге.

Особое внимание стоит уделить состоянию колес, шины нужно осмотреть на наличие повреждений, а также проверить их давление. Удостоверьтесь, что система охлаждения исправна. Перед долгой дорогой проверьте уровень антифриза в бачке и при необходимости замените его. Обязательно уделите внимание состоянию покрышек, тормозов и развала-схождения. Не забудьте осмотреть световые приборы и стеклоочистители. В автопутешествиях водителям часто приходится ездить ночью или в условиях недостаточной видимости. Оптимальным решением будет поездка в надежный сервисный центр, который подготовит ваш автомобиль к долгому путешествию. Это поможет снизить возможные риски, связанные с поломкой машины.

Еще один фактор, который многие упускают — проверка кондиционера. В жаркую погоду его поломка может испортить поездку.

Продумайте маршрут и остановки

При расчете маршрута стоит обратить внимание на платные трассы, которые могут заметно сократить время путешествия. Стоимость проезда по таким дорогам зависит от времени года и суток. Ночью, например, тарифы дешевле, а трафик — спокойнее. При этом у платных трасс всегда есть бесплатные альтернативы, если хочется сэкономить на дороге. Более того, коммерческие дороги могут пройти в стороне от интересных мест и достопримечательностей.

Также стоит заранее продумать все остановки. Подумайте, где вы можете остановиться, чтобы поесть: сейчас в онлайн-картах есть достаточно оценок и отзывов даже о придорожных кафе, имеет смысл заранее обратить на них внимание и выбрать несколько вариантов. То же касается и места ночлега — в горячий сезон его лучше бронировать заранее, особенно если вы путешествуете большой компанией.

Водителям также полезно будет прочитать отзывы других путешественников о конкретном маршруте и узнать, есть ли там потенциально опасные или сложные места.

Позаботьтесь о досуге детей

Дети, конечно, цветы жизни, но еще и самые капризные пассажиры, особенно, если речь идет о длительной автопоездке. К планированию дороги с детьми нужно подходить комплексно и заранее предусмотреть разные варианты досуга. Телефон или планшет не подойдут в качестве развлечения в дороге — из-за тряски от них может заболеть голова или начаться тошнота. Лучше сохранить в поездку музыку, которая понравится всем членам семьи, мюзикл или даже аудиокнигу, а еще вспомнить простые словесные игры.

Важно не забывать, что для детей до 7 лет в машине обязательно автокресло, которое защитит в случае непредвиденных ситуаций на дороге.

Не забудьте взять самое важное

Первым делом стоит проверить наличие всех необходимых документов. В автопутешествие по России стоит взять паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО и ОМС, а также диагностическую карту.

В путешествии может случиться много непредвиденного, поэтому не стоит забывать о наборе для ремонта машины. В нем, как правило, должны быть запасное колесо, домкрат, насос, набор ключей и хомутов, а также другие инструменты. Если вы путешествуете с полным багажником, некоторые предметы для ремонта лучше положить в салон, чтобы в неприятной ситуации не пришлось разгружать всю машину. Поблизости можно держать, например, буксировочные тросы (с ними, кстати, можно будет помочь и другим автомобилистам) и провода для прикуривателя разрядившегося аккумулятора.

Не стоит забывать и о том, что во время дальней поездки в салоне машины всегда должен быть запас воды, особенно, если речь про жаркую погоду. Хорошей идеей будет взять минимальный набор еды — в идеале нескоропортящиеся продукты. Воздержитесь от чипсов, сухариков и сладкого, которые не утоляют голод и провоцируют жажду, а также йогуртов и кефиров, которые в жару могут испортить пищеварение (и всю поездку). Их лучше заменить орехами, сухофруктами и овощами.

Рекомендуется также задуматься о выборе одежды. В жаркую погоду лучше избежать «‎синтетики» — в ней будет некомфортно даже с включенным кондиционером. Стоит обратить внимание и на обувь, особенно водителям — тапочки или сланцы могут легко слететь с ноги с заблокировать педаль.

Будьте готовы к непредвиденным ситуациям

Во время автопутешествия стоит быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. Одна из неприятностей, которые могут произойти — поломка машины во время дороги. В городских условиях можно быстро найти эвакуатор или технического специалиста, который быстро устранит неполадку. Если вы хорошо разбираетесь в автомобиле и у вас есть ремонтный набор, то можно исправить ситуацию своими силами. Но если случилось ДТП, то нужно внимательно оценить все риски, с которыми можно столкнуться, если продолжить путешествие.

Неисправности или ДТП могут произойти в самый неожиданный момент, однако даже к ним реально подготовиться. Например, для таких случаев можно воспользоваться опцией «‎Помощь на дороге» в рамках программы страхования путешественников от СберСтрахования. Она покрывает всю территорию РФ и страны СНГ и предоставляет страховку от непредвиденных ситуаций на дорогах. Опция поможет оплатить эвакуацию автомобиля, диагностику, мелкий ремонт, а также возвращение водителя и пассажиров в случае, если продолжить путь на авто не представляется возможным.

Автор — директор проектов СберСтрахования.