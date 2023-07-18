Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Отпуск в стиле роуд-муви: 5 советов для тех, кто готовится к автопутешествию по России

Директор проектов СберСтрахования рассказала, как подготовиться к путешествию на автомобиле

close
100%
Пресс-служба Сбера
Автопутешествия — отличный вариант летнего отпуска для тех, кто хочет почувствовать свободу и дух приключения, однако они требуют особой подготовки. Чтобы от поездки остались положительные впечатления, стоит продумать план действий даже на самые неожиданные ситуации. О том, как спланировать автопутешествие и что брать с собой в первую очередь, рассказывает директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Проверьте техническое состояние автомобиля

Первое, что нужно сделать перед дальней поездкой — проверить транспорт, от которого вы будете зависеть в ближайшие дни. Обращайте внимание на любые факторы, которые могут указать на неисправности, от этого зависит не только безопасность, но и расход топлива в дороге.

Особое внимание стоит уделить состоянию колес, шины нужно осмотреть на наличие повреждений, а также проверить их давление. Удостоверьтесь, что система охлаждения исправна. Перед долгой дорогой проверьте уровень антифриза в бачке и при необходимости замените его. Обязательно уделите внимание состоянию покрышек, тормозов и развала-схождения. Не забудьте осмотреть световые приборы и стеклоочистители. В автопутешествиях водителям часто приходится ездить ночью или в условиях недостаточной видимости. Оптимальным решением будет поездка в надежный сервисный центр, который подготовит ваш автомобиль к долгому путешествию. Это поможет снизить возможные риски, связанные с поломкой машины.

Еще один фактор, который многие упускают — проверка кондиционера. В жаркую погоду его поломка может испортить поездку.

Продумайте маршрут и остановки

При расчете маршрута стоит обратить внимание на платные трассы, которые могут заметно сократить время путешествия. Стоимость проезда по таким дорогам зависит от времени года и суток. Ночью, например, тарифы дешевле, а трафик — спокойнее. При этом у платных трасс всегда есть бесплатные альтернативы, если хочется сэкономить на дороге. Более того, коммерческие дороги могут пройти в стороне от интересных мест и достопримечательностей.

Также стоит заранее продумать все остановки. Подумайте, где вы можете остановиться, чтобы поесть: сейчас в онлайн-картах есть достаточно оценок и отзывов даже о придорожных кафе, имеет смысл заранее обратить на них внимание и выбрать несколько вариантов. То же касается и места ночлега — в горячий сезон его лучше бронировать заранее, особенно если вы путешествуете большой компанией.

Водителям также полезно будет прочитать отзывы других путешественников о конкретном маршруте и узнать, есть ли там потенциально опасные или сложные места.

Позаботьтесь о досуге детей

Дети, конечно, цветы жизни, но еще и самые капризные пассажиры, особенно, если речь идет о длительной автопоездке. К планированию дороги с детьми нужно подходить комплексно и заранее предусмотреть разные варианты досуга. Телефон или планшет не подойдут в качестве развлечения в дороге — из-за тряски от них может заболеть голова или начаться тошнота. Лучше сохранить в поездку музыку, которая понравится всем членам семьи, мюзикл или даже аудиокнигу, а еще вспомнить простые словесные игры.

Важно не забывать, что для детей до 7 лет в машине обязательно автокресло, которое защитит в случае непредвиденных ситуаций на дороге.

Не забудьте взять самое важное

Первым делом стоит проверить наличие всех необходимых документов. В автопутешествие по России стоит взять паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО и ОМС, а также диагностическую карту.

В путешествии может случиться много непредвиденного, поэтому не стоит забывать о наборе для ремонта машины. В нем, как правило, должны быть запасное колесо, домкрат, насос, набор ключей и хомутов, а также другие инструменты. Если вы путешествуете с полным багажником, некоторые предметы для ремонта лучше положить в салон, чтобы в неприятной ситуации не пришлось разгружать всю машину. Поблизости можно держать, например, буксировочные тросы (с ними, кстати, можно будет помочь и другим автомобилистам) и провода для прикуривателя разрядившегося аккумулятора.

Не стоит забывать и о том, что во время дальней поездки в салоне машины всегда должен быть запас воды, особенно, если речь про жаркую погоду. Хорошей идеей будет взять минимальный набор еды — в идеале нескоропортящиеся продукты. Воздержитесь от чипсов, сухариков и сладкого, которые не утоляют голод и провоцируют жажду, а также йогуртов и кефиров, которые в жару могут испортить пищеварение (и всю поездку). Их лучше заменить орехами, сухофруктами и овощами.

Рекомендуется также задуматься о выборе одежды. В жаркую погоду лучше избежать «‎синтетики» — в ней будет некомфортно даже с включенным кондиционером. Стоит обратить внимание и на обувь, особенно водителям — тапочки или сланцы могут легко слететь с ноги с заблокировать педаль.

Будьте готовы к непредвиденным ситуациям

Во время автопутешествия стоит быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. Одна из неприятностей, которые могут произойти — поломка машины во время дороги. В городских условиях можно быстро найти эвакуатор или технического специалиста, который быстро устранит неполадку. Если вы хорошо разбираетесь в автомобиле и у вас есть ремонтный набор, то можно исправить ситуацию своими силами. Но если случилось ДТП, то нужно внимательно оценить все риски, с которыми можно столкнуться, если продолжить путешествие.

Неисправности или ДТП могут произойти в самый неожиданный момент, однако даже к ним реально подготовиться. Например, для таких случаев можно воспользоваться опцией «‎Помощь на дороге» в рамках программы страхования путешественников от СберСтрахования. Она покрывает всю территорию РФ и страны СНГ и предоставляет страховку от непредвиденных ситуаций на дорогах. Опция поможет оплатить эвакуацию автомобиля, диагностику, мелкий ремонт, а также возвращение водителя и пассажиров в случае, если продолжить путь на авто не представляется возможным.

Автор — директор проектов СберСтрахования.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 511-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 511-й день
В Крыму горит военный полигон. Жителей эвакуируют
Аксенов: трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на военном полигоне в Крыму
Россия дала ООН три месяца для выполнения своих условий по зерновой сделке
Принц Гарри и Меган Маркл «расходятся из-за финансовых трудностей»
В РФ готовятся использовать любые подземные сооружения как укрытия при военных конфликтах
Певец Ваня Дмитриенко рассказал, как дочь Сергея Жукова шокировала его своим поведением
У каждого третьего автомобиля на «вторичке» в России скручен пробег
Новости и материалы
В Пентагоне сочли беспрецедентными темпы наращивания Китаем военного потенциала
Москвичам рассказали, когда прекратится дождь
В Японии арестовали мать, морившую голодом дочь ради получения страховых выплат
Новые атаки на Одессу назвали самыми масштабными с начала СВО
58-летняя Элизабет Херли показала рельефную фигуру в бикини
Омский таксист задержал педофила после отказа полиции в помощи
Врач Сирота объяснил, как нейросеть прогнозирует развитие опухоли при цифровой биопсии
Суд признал геноцидом действия нацистов в Смоленской области во время войны
Из-за прихода Месси все клубы МЛС могут заменить искусственный газон на натуральный
В Москве задержали 16-летнего юношу, участника нападения на москвича в Парке Горького
Перепады настроения могут быть связаны с повышенным риском смерти, выяснили психиатры
Вандалы испортили табличку Феликса у стадиона «Атлетико» после его слов о желании перейти в «Барсу»
Киллиан Мерфи ел миндаль целыми днями, чтобы стать внешне похожим на Роберта Оппенгеймера
В МЧС анонсировали создание спасательного центра в новом регионе России
Ученые придумали, как проводить предварительное цифровое удаление рака
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению
Глава МЧС назвал число эвакуированных и спасенных из зоны подтопления на Херсонщине
Запад предостерегли от антироссийского шага, который повлечет «кару»
Все новости
В Москве ввели временные ограничения из-за сильной непогоды
«Это объявление войны». Рамафоса объяснил, почему ЮАР не может арестовать Путина
Президент ЮАР приравнял арест Путина к объявлению войны России
«Прямо со школьной скамьи». Мурашко призвал пораньше задуматься о рождении детей
В Минздраве назвали «порочной» идею рожать ребенка после выстраивания карьеры
«Цифровая биопсия». Как понять, что у вас рак, без хирурга?
Онкоуролог Евгений Сирота рассказал о прорыве в диагностике рака благодаря радиомике
Артур Мурадян
Стоит ли отдыхать в Турции и в Египте летом 2023 года?
Об отдыхе на популярных зарубежных направлениях
США могут ввести ограничения в отношении Киргизии из-за России
«Звезда в шоке!»: Сергею Звереву — 60
Тест: были ли дети у этого писателя
Угадайте, сколько детей было у Льва Толстого и Михаила Лермонтова
«Подарю вам киоск роз и весь одеколон города». Как любил Владимир Маяковский
130 лет назад родился Владимир Маяковский
Из вуза — в IT-гигант: каких выпускников ждут топовые российские компании?
Ректор РТУ МИРЭА рассказал о взаимодействии вуза с потенциальными работодателями
Возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен на пять лет
Госдума приняла закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе и мобрезерве
Десять лет за взятку. Процесс по делу экс-министра культуры Крыма завершен
Суд в Москве приговорил экс-министра культуры Крыма Новосельскую к 10 годам колонии за взятку
«Все знают, что есть вероятность гибели». У военных может появиться свой банк ДНК
Депутаты Госдумы предложили собрать образцы ДНК военных для идентификации тел погибших
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях