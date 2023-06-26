Как уход западных компаний повлиял на российскую ИТ-отрасль

В прошлом году произошел переломный момент для российского IT-рынка: из нашей страны ушли западные корпорации, были заблокированы популярные иностранные ресурсы, модерация контента на целом ряде западных платформ стала откровенно предвзятой. Директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко рассказал, что все это дало мощный импульс созданию и развитию отечественных IT-продуктов.

Поддерживая тенденцию, государство предоставило российским разработчикам серьезную поддержку: освободило от уплаты налога на прибыль, предоставило гранты на разработку и внедрение систем, льготную ипотеку для IT-специалистов и многое другое. И результаты этой политики себя оправдывают.

Отечественные IT-компании регулярно выпускают новые цифровые решения, которые становятся достойной заменой иностранным площадкам и софту. Например, был запущен сервис «Мониторинг сбоев» для анализа доступности российских интернет-ресурсов и телеком-услуг – аналог зарубежного Downdetector. Разработан аналог популярного в мире веб-сервера Nginx – Angie. Неплохую конкуренцию западному сервису бронирования отелей Booking составляют отечественные МТС Travel и Ostrovok. Кроме того, Минцифры России уже утвердило перечень участников эксперимента по запуску российского аналога GitHub – сервиса для коллективной разработки IT-проектов.

Не остались в стороне и любители игр – в России разрабатывается собственный игровой движок Nau Engine. В этом месяце также запланирован запуск альтернативы «Википедии» - «Рувики». Не секрет, что привычная всем «Википедия» содержит немало недостоверной информации, которую модераторы ресурса, к сожалению, не спешат удалять, и по этой причине онлайновую энциклопедию регулярно штрафуют в нашей стране.

Стоит отметить, что активно развиваются и мобильные операционные системы (ОС). Например, в начале июня стало известно, что «Ростелеком» обсуждает с правительством России возможность закупки мобильных устройств на базе ОС «Аврора» для госслужащих в ближайшие три года. А в конце мая компания YADRO представила планшет на собственной ОС - KVADRA OS. Чтобы придать импульс развитию отечественных мобильных ОС, Минцифры РФ рассматривает возможность унифицировать подходы к их разработке и создать единые стандарты для приложений.

О том, что в России успешно развиваются аналоги Google, YouTube, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Microsoft Office, известно, пожалуй, каждому пользователю. Речь про «Яндекс», RUTUBE, «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «МойОфис». И своих мессенджеров, сервисов видеоконференцсвязи, магазинов мобильных приложений и других IT-решений у нас достаточно – в реестре отечественного ПО уже более 16 тыс. наименований. Детальную подборку российских аналогов популярных зарубежных IT-продуктов можно найти на платформе ImportHub.

Неслучайно в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что российские аналоги уже сейчас могут заменить около 85% иностранных программ. А если какой-то нужной системы пока нет, то она будет создана позже. Например, компании «Еврохим» и «Северсталь» совместно с другими промышленными предприятиями планируют разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом на базе открытого кода, чтобы перейти с IT-решений от Siemens и GE.

Как видим, уход иностранных IT-компаний из России не только не сломил отечественную IT-отрасль, но и мотивировал наши компании сконцентрироваться и мобилизовать свой интеллектуальный и технологический потенциал. Уверен, что в обозримом будущем свободных ниш на нашем IT-рынке будет оставаться все меньше, и шансы вернуться у тех, кто принял опрометчивое решение уйти, будут невелики.