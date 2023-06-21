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Поспешишь – насмешишь. Какими должны быть принципы наследников «Википедии»

В Общественной палате рассказали, почему необходимо создать аналог «Википедии»

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Eric Risberg/AP
Член общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк объяснил, почему ведутся разговоры о замене «Википедии».

В Рунете неоднократно мелькали новости о том, что в России появится собственный аналог «Википедии». Многим непонятно – зачем заменять то, что уже давно существует и работает? И все, кто так думает, действительно правы – но только на первую половину. Я постараюсь просто и подробно объяснить, что же именно не так с «Википедией» и почему вопросы о ее замене поднимаются все чаще и чаще.

Начну с небольшого исторического экскурса. Попытки накопить и систематизировать знания стары как мир: Александрийская библиотека, Британская энциклопедия, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и многое другое. Несмотря на сделанный «Википедией» прорыв в плане объема и доступности информации, ставить ее с перечисленными мною примерами в один ряд не совсем уместно. Всему виной несколько особенностей, которые обусловили популярность интернет-энциклопедии, но вместе с тем и поставили под сомнение качество и достоверность изложенной на ее страницах информации.

Проблема вот в чем – статьи для Британской энциклопедии, например, писали такие личности, как Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд и многие другие. На страницах словаря Брокгауза и Ефрона свои мысли излагали Дмитрий Менделеев и Иван Сеченов. Да, не всегда все было идеально, и порой в них вносились изменения, но только во время очередного издания, периодичность которых – раз в несколько лет.

В противовес этому, кто же может писать и проверять статьи на «Википедии»? Ответ – кто угодно с доступом в интернет. Внимательный читатель может подумать: «Но если кто-то напишет бред, то этот бред увидит очень много людей, и статью обязательно исправят или удалят». На самом деле, ложная или неверная информация может держаться на страницах энциклопедии десятилетиями.

Недавно «Википедия» обновила собственный рекорд по самому долгоживущему фейку – им стала история о радужной рыбе размером с кита, которая съела воплощение индуистского бога Вишну в лице Будды. Статья была удалена 9 июня 2023 года, после 6387 дней спустя публикации. На протяжении всего этого времени «Википедия» обманывала последователей индуизма, третьей по распространенности религии в мире. Но этим все не ограничивается. Энциклопедия «приютила» целую плеяду вымышленных личностей и даже географических объектов, таких как горы и муниципалитеты, проверить существование которых мог бы любой с доступом в интернет и онлайн-картам.

Появление подобных статей можно было бы сократить в разы, если бы каждая из них перед публикацией проверялась признанными экспертами. Именно так и работала «Википедия» на заре своего существования, когда она называлась Nupedia и в ее команде еще находился один из отцов-основателей, Ларри Сэнгер, который был единственным шеф-редактором на тот момент.

Такой подход имел очевидный недостаток – крайне низкая скорость появления статей. К примеру, в первый год работы на Nupedia была одобрена лишь 21 статья. Но скоро «Википедия» набрала популярность, и энциклопедию захватила так называемая «война правок». И авторами изменений, предполагаю, не были личности уровня Дмитрия Менделеева или Генри Форда.

Однажды Ларри Сэнгера спросили, что бы он поменял в Википедии, если бы мог начать все сначала. Цитирую: «Одна вещь, которую я бы сделал, мог бы сделать и должен был сделать немедленно – это создать процесс, при котором статьи утверждались бы экспертами».

Как показывает история, в вопросе общедоступных знаний скорость не должна преобладать над качеством, достоверностью и объективностью. Этот урок – то немногое, за что «Википедию» можно искренне поблагодарить, а после чего идти дальше, в сторону площадок, работающих по иным принципам. Новые проекты появляются регулярно. Пока, на мой взгляд, одним из самых перспективных можно назвать Рувики – команда обещает, что готова пожертвовать оперативностью появления статей ради достоверности информации. Время покажет, чем проект станет в итоге, однако даже если именно Рувики не «выстрелит», саму концепцию приоритета достоверности над оперативностью я, безусловно, поддерживаю.


Автор — член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН

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