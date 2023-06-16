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Банка как индикатор рынка: российские производители тары успешно импортозамещают

Экономист Куденкова рассказала, как российские компании выиграли после ухода западных производителей

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Shutterstock
В следующем году в России и ЕАЭС будет сделано на 2 млрд алюминиевых банок больше, чем в прошлом. И это при том, что 2022 год стал для производителей банок по-настоящему ударным — было выпущено более 9 млрд штук. Эксперт Алюминиевой ассоциации Наталья Куденкова рассказала «Газете.Ru», что в алюминиевой отрасли как нигде проявился положительный эффект от ухода из России западных производителей и поставщиков.

Освободившиеся ниши быстро заняли российские компании. Например, американский производитель алюминиевых банок Ball в 2022 году продал свои активы российскому производителю аэрозолей ГК «Арнест», получившему затем новое название — «Арнест Упаковочные Решения». В следующем году компания уже планирует открыть новое предприятие в Ульяновске.

Казахская компания KazAlPack намерена расширить производство алюминиевых банок на своих мощностях в Шымкенте. Помимо этого, на полную катушку уже работают или собираются начать производство фабрики по выпуску банок в Волоколамске, Наро-Фоминске, Всеволожске, Новочеркасске и Аргаяше. При этом производственная цепочка полностью отечественная, даже потребности ЕАЭС в алюминиевой ленте для производства банок на 100% обеспечивает Самарский металлургический завод.

Две трети выпускаемых в стране алюминиевых банок используют производители пива. И даже с исторической точки зрения это справедливо, ведь первая металлическая банка была изготовлена именно для пива. Она была выпущена 24 января 1935 года в штате Вирджиния на пивоварне Krueger. Банки тех времен были не слишком похожи на современные — это были стальные и весьма массивные емкости, которые уместнее сравнивать с консервными банками. Для их изготовления требовалось три куска железа, а открывались они специальным ключом, который шел в комплекте с тарой. Первая банка пива весила почти килограмм, а сейчас вес одной алюминиевой банки — 15-20 грамм.

В СССР первая банка для пива была выпущена в 1980 году, в нее разливали сорт «Золотое кольцо».

Спрос на алюминиевые банки для напитков постоянно растет, несмотря на заметное падение потребительского спроса в других потребительских секторах. Покупатель привык к легкой, удобной и практичной алюминиевой таре. Любители пива ценят то, что банка надежно сохраняет аромат и вкус напитка.

Алюминиевая банка не раз будила творческую фантазию энтузиастов, которые ищут способы подарить ей вторую жизнь. Американец Боб Бишоп построил из 11 тысяч банок самолет, способный летать на достаточно большие расстояния. Его вес — 210 килограмм, грузоподъемность — 240 килограмм, включая 160 литров топлива. А его соотечественник архитектор Майк Рейнольдс конструирует из пивных банок целые здания — дешевые и прочные. Для строительства используют блоки из 8 банок, скрепленных цементом.

В австралийском городе Дарвине ежегодно организуется пивная регата, участники которой делают из пустых банок различные плавсредства. Обычно это моторные лодки длиной до трех с половиной метров. Но однажды они соорудили галеру длиной 13 метров, на которую ушло 25 тыс. жестянок. Еще одной сенсацией стала подводная лодка из банок, способная несколько минут находиться под водой.

Такие акции, конечно, не станут массовым явлением, но они подчеркивают важную особенность алюминиевой тары: стопроцентную готовность к переработке. Она легкая, обладает высокими защитными гигиеническими свойствами. Вот почему различные виды алюминиевой упаковки все шире применяются в пищевой и фармацевтической индустрии.

Растет выпуск алюминиевых аэрозольных баллончиков, туб, флаконов, фольги и упаковок из нее.

Устойчивым спросом в России пользуются капсулы и колпачки для винных бутылок. В прошлом году РУСАЛ полностью покрыл спрос на сырье на капсулы и колпаки для алкоголя. Хотя спрос на алюминий для производства упаковочных материалов растет такими темпами, что в какой-то момент производитель засомневался в своих способностях его удовлетворить. Однако РУСАЛу удалось и заместить объемы, которые российский рынок потерял с уходом иностранных поставщиков, и нарастить поставки сырья в связи с увеличением внутреннего производства вина по причине все того же уменьшения поставок алкоголя из-за рубежа.

Сейчас российские производители алюминиевых банок готовы ответить на новый вызов.

В следующем году вступит в силу требование об обязательной маркировки банок с напитками и возникает вопрос, как решить эту задачу технически. Отрасль видит выход в использовании так называемых платинок — это алюминиевые крышки, которые прикрепляются на верхнюю часть банки. На такую платинку наносится обязательный Data Matrix-код, позволяющий потребителю получить полную информацию о происхождении, составе и сроке годности напитка.

У платинки есть дополнительные плюсы. Такая накладка сохранит в чистоте крышку банки и позволяет выделить товар на полке магазина, подать его как премиальный. И главное, что отечественные предприятия могут полностью закрыть все потребности по производству платинок и сырья для него.

Автор — эксперт Алюминиевой ассоциации.

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