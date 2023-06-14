Прецедент или обычная практика: грозит ли приостановка работы ряду онлайн-платформ

Заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам, заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России (АЮР) Борис Едидин оценил возможность закрытия двух онлайн-кинотеатров за ЛГБТ-пропаганду.

В СМИ появилась информация о том, что ряду онлайн-кинотеатров грозит приостановка работы на три месяца из-за несоблюдения Статьи 6.21. КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола. На сервисы были составлены административные протоколы, которые московские суды рассмотрят в конце июня.

Тема вызвала определенный резонанс в медиа, но сама эта история далеко не нова. Роскомнадзор в рамках своих полномочий регулярно проверяет соблюдение требований российского законодательства в том числе и аудиовизуальными сервисами. В данном конкретном случае речь идет о соблюдении нового законодательства о защите детей от запрещенной к демонстрации информации среди аудиовизуальных сервисов.

С большой вероятностью, была неверно применена возрастная маркировка к отдельным фильмам, размеренным на платформах. То есть, неправильно был указан возраст, с которого можно смотреть определенный контент, например, 16+ вместо 18+.

В этом случае необходимо установить все факты, поскольку обычно аудиовизуальные сервисы ставят маркировку на основе информации, указанной в прокатном удостоверении, выданном Минкультом. Крайне важно отметить, что окончательные решения о наличии нарушений законодательства будут принимать суды в рамках рассмотрения административных дел.

С юридической точки зрения, представляется, что в выявленных у участников рынка нарушениях, которые совершены впервые, отсутствует имущественный ущерб и нет угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также безопасности государства судами.

В таких случаях судами обычно не применяется высший предел ответственности в виде приостановки деятельности, напротив, могут применяться правила о замене штрафов предупреждениями по ходатайствам участников подобных дел.

Как юрист, я не вижу оснований для паники, а также какого-то прецедента. Подобные случаи очень часто происходят в практике, и в большинстве своем заканчиваются спокойным урегулированием.