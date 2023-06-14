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Международный день блогера: кого на Руси смотреть хорошо

Директор АППСИМ Владимир Зыков рассказал, как блогеры могут сделать общество лучше

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С развитием интернет-платформ все большую популярность обретают блогеры. Современная аудитория, привычная к разнообразию медиапродукта и огромному выбору, не обходит вниманием креативных деятелей, которые решились создавать свой собственный контент. По прогнозам исследователей, к концу года российский рынок инфлюенс-маркетинга, который и сейчас внушителен, вырастет на 25-35%.

Один из наиболее актуальных вопросов – роль блогеров в жизни детей. Опрос «Лаборатории Касперского» 2021 года показал, что 79% юных пользователей в России читают или смотрят блоги. В семьях беспокоятся: что показывают и рассказывают нашим детям? Беспокойство предсказуемо, ведь 54% родителей считают, что младшее поколение зависимо от гаджетов и интернета.

Тут стоит понимать, что далеко не всегда «смотреть блогеров» равно «впустую прожигать время». Очень многие инфлюенсеры делают действительно интересные и познавательные материалы. Сами дети, если спросить у них, утверждают, что блогеры помогают им расширять кругозор и находить вдохновение. Делиться знаниями сейчас удобно как никогда, поэтому разнообразие такого контента – новая реальность и новая норма. Этому способствует и низкий порог входа для начинающих блогеров: чтобы начать творить, достаточно иметь лишь интернет и смартфон с камерой.

Конечно, в России много талантливых блогеров, однако важно, чтобы их стремления были направлены в благое русло. Бездумная погоня за деньгами – разрушительный и безответственный подход. Именно охотников за прибылью, которые интересуются только просмотрами, а не полезностью контента, чаще всего критикуют в этой сфере деятельности. Блогеры должны осознавать свою социальную ответственность и следить за тем, какой вклад они вносят в культуру. Тех, кто производит интересный и понятный контент, у нас в стране обязательно поддержат. И это не пустые слова, это – обещание президента.

Есть множество областей, где блогеры могут оказать положительное влияние на общество. К примеру, недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала поддержать сельских блогеров, которые помогают популяризировать жизнь вне города среди молодежи.

Другая возможная миссия: блогеры могут показывать красоты нашей Родины. Тревел-блоги, в которых создатели видео путешествуют по России, сейчас очень популярны. Именно среди таких работ выбирали победителей Национальной премии интернет-контента 2023 в номинации «Лучший блог». Первое место досталось трогательному шоу с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем «Куда глаза не глядят». С ним соревновались канал импозантной пенсионерки, отправившейся покорять просторы страны, «Баба Нина едет» и блог опытного проводника «Походы Кадырова».

Также блогеров вовлекают в процесс образования, причем уже на официальном уровне. В прошлом году при Минпросвещения РФ был создан совет учителей-блогеров. В министерстве объяснили, что они уже долгое время взаимодействуют с лидерами мнений в разных сферах и решили закрепить это взаимодействие.

Российские блогеры и сами охотно идут на контакт с государством. Так, в мае в Москве прошла пресс-конференция «Не только угроза! Как блогеры меняют жизнь общества». На ней президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек отметила, что блогерское сообщество может и готово увеличить свой вклад в работу, связанную с национальными проектами в стране. Она добавила, что блогеры страны уже отправили ряд актуальных предложений премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как мы видим, блогеры действительно могут быть поставщиками позитивного и даже общественно значимого контента для россиян. И для таких целей у нас открыто множество отечественных площадок. Наши ресурсы стали новым пристанищем для инфлюенсеров, которые потеряли свои доходы из-за санкций со стороны западных соцсетей. Центр производства контента наконец смещается туда, где ему всегда следовало быть – в российский сегмент интернета.

В том же VK в прошлом году отметили резкий приток новых блогеров и оживление со стороны уже известных лиц. Совсем недавно VK Клипы подвел итоги третьего года работы. Выяснилось, что в сервисе опубликовали уже свыше 45 миллионов роликов. Более того, десятки блогеров смогли преодолеть рубеж в миллиард просмотров. Это отличная тенденция, которую стоит поддерживать.

Хотя крупные опытные блогеры теперь возвышаются своими фигурами на отечественных площадках, это не значит, что места молодым контент-мейкерам не осталось. Нередко новичкам удается выстрелить лучше именно в российских соцсетях и видеохостингах.

Автор — директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

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