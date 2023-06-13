«Отказная» история: почему Токаев не посетит экономический форум в Питере

Россию вновь попытались дешево и сердито рассорить с Казахстаном на фоне информации о том, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, считает политолог, эксперт Российского-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов. По мнению эксперта, которое он высказал «Газете.Ru», схему придумали ровно по поговорке — без меня меня женили.

Итак, читаем свежие заголовки: «Токаев отказался посетить ПМЭФ», «Токаев решил не ехать на ПМЭФ после отказа строить союз с Россией и Беларусью», «Президент Казахстана Токаев отказался приезжать на ПМЭФ и отправил вместо себя двух чиновников». Сегодняшний среднестатистический читатель, проглатывающий лишь

первые строчки новостей, как пить дать, скривит губы и скажет: «Да уж, союзничек…».

Масла в огонь подлили «диванно-аналитические» телеграм-каналы.

Например, «Мастер пера» с аудиторией свыше 40 тыс. подписчиков договорился до того, что «сначала Токаев отказался от участия в ПМЭФ», а потом «Токаев объявил датой траура по погибшим на пожарах 12 июня, когда в стране проведения ПМЭФ празднуется День России».

Телега же «Бараева видит» чванливо проскрипела: «Недопустимо низкий уровень представительства Казахстана на ПМЭФ действительно расценивается как неприличный демарш». Буйство мнений венчал один уважаемый российский политолог, в прошлом «Золотое перо России», оценивший отсутствие Токаева на ПМЭФ-23 презрительной репликой: «Одним скандалом меньше».

Но давайте разбираться по сути.

Вопрос первый: где заявление Токаева о его планах в этом году посетить Петербургский международный экономический форум? Ответ: такого заявления не было и нет в принципе.

Обычно в политике принято анонсировать зарубежные визиты. Международные саммиты в наших странах проходят регулярно, и с таким же успехом можно было раздуть скандал, написав, что «Путин отказался посетить Астанинский форум», прошедший на днях в столице Казахстана. И кого волнует, что российский президент туда и не собирался.

Вопрос второй: будут ли другие первые лица «дружественных государств участвовать в форуме? Ответ: в этом году нет.

Если мы почитаем деловую программу ПМЭФ-23, то обнаружим, что иностранные делегации представлены, скажем так, «вторыми лицами». Например, делегацию из Кубы возглавляет премьер-министр Мануэль Марреро Крус, ОАЭ — министр экономики Абдулла бин Тук Аль Мари.

Такие страны как Китай, Иран, Сирия, Катар, Никарагуа, Венесуэла, Мьянма, Индонезия представлены всевозможными «замами». Но никто не сотрясает воздух, что «президент Кубы Мигель Диас-Канель отказался…».

Вопрос третий и, возможно, самый главный: а Владимир Путин примет участие на форуме? Ответ: в программе на сегодня об этом нет ни слова, кроме традиционного «Приветствия президента России участникам, организаторам и гостям ХХVI Петербургского международного экономического форума», опубликованного на сайте ПМЭФ-23.

В общем, становится понятным, что нынешний форум имеет вполне себе сознательно «незвездный формат».

Очевидно, что сегодня — это встреча «рабочих лошадок», тех профессионалов, кто относительно в тени, но кто тянет на себе конкретику в экономике, производстве.

Не зря девизом ПМЭФ-23 стала фраза «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». И в этой логике, возвращаясь к Казахстану, резонно в Питер едут первый вице-премьер правительства РК Роман Скляр и замминистра национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Теперь зададимся четвертым вопросом — кто раздул до небес всю эту «отказную историю»?

Первоисточник новости нам дает четкий ответ. Первым ввело в заблуждение общественность британское информационное агентство Reuters, опубликовав 9 июня весьма претенциозное сообщение под заголовком «Kazakh president to skip «Russian Davos»» («Казахский президент пропустит «Русский Давос»). В этой новости топоним «Украина» упоминается едва ли не больше, чем Россия и Казахстан, и все сразу встает на свои рельсы.

Понимаешь, что казахстанская история с «пропуском ПМЭФ» выдумана лишь для того, чтобы лишний раз напомнить миру, что на прошлом форуме Касым-Жомарт Токаев отказался признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а в этом году уже якобы «раскритиковал Евразийский экономический союз» (заезженная цитата в украинских СМИ). Таким образом, Запад судорожно пытается рассорить союзников, распространяет откровенные измышления. Работают грубо и подленько.

Автор – политолог, эксперт Российского-Казахстанского пресс-центра.