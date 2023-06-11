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Бессмысленная ненависть. Как взращивался «украинский патриотизм»

Политолог Ярошенко назвал украинскую агрессию «массовой психической эпидемией»

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Emilio Morenatti/AP
Долгое время российская пропаганда пыталась в шутливой и ироничной форме объяснять украинскую психическую эпидемию, потому что до конца и всерьез нельзя было поверить, что десятки миллионов людей одновременно могут сойти с ума. Политолог Алексей Ярошенко рассказал, как на самом деле обстоят дела.

Развивая мысль о «украинском патриотизме», как психическом отклонении необходимо сразу отметить, что, похоже, это крупнейшая и радикальнейшая психическая эпидемия в современной истории. Что-то подобное происходило разве что в нацистской Германии. Но у происходящего сегодня украинского массового расстройства две отличительные черты – принципиально иная природа массового психоза и иные методы его культивации. Но принципиально они похожи тем, что и в нацистской Германии, и на нацистской Украине массовый психоз рукотворен.

Трактовок тому, что произошло в Германии множество и многие связывают последовавшие трагедии именно с массовым психическим расстройством. Но в его основе в Германии была идеология, а любая идеология из сферы когнитивного. Это значит, что даже если идеология не объясняет устройство мира, то она по крайней мере пытается это делать. Можно сказать, что немцы с приходом Гитлера к власти захотели сойти с ума целой нацией сознательно, потому что погнались за лучшей жизнью, которую обещал нацизм. И сознательно выбрали насилие, как способ достижения. Это, конечно, отягчает вину.

У происходящего на Украине принципиально иная природа: психическая эпидемия украинцев изначально иррациональна. На Украине не было и нет цельной идеологии, только нацистская античеловеческая риторика. В этом смысле в основе психической эпидемии на Украине только эмоция ненависти, объектом которой стала Россия и русские. Киевская элита на протяжении 30 лет, а последние 9 лет особенно интенсивно, приучала жителей Украины ненавидеть не просто Россию и русских, но все русское.

Это делалось и делается киевской элитой для легитимизации собственной власти и обоснования украинской государственности вне России. Иначе сложно объяснить почему один, по сути, народ должен жить в разных государствах. С этой точки зрения насилие и садизм в нацистской Германии стали инструментом идеологии, на Украине же насилие и садизм стали побочным продуктом культивировавшийся на государственном уровне ненависти. В этом второе отличие украинской от немецкой психической эпидемии – киевская элита использует современные информационные технологии, которых не было у немецких нацистов и это кратно усиливает эффект информационно-психологического воздействия.

Возвращаясь к теории В.М. Бехтерева, надо сказать, что современный «украинский патриотизм» в наибольшей степени похож на описываемые Бехтеревым случаи религиозной одержимости. Только в случае украинской психической эпидемии это национальная одержимость. Бехтерев пишет, что религиозно одержимые люди постоянно находились в пограничном психологическом состоянии. Именно это сегодня можно наблюдать в разрозненных на первый взгляд случаях проявления «украинского патриотизма». И именно в это пограничное психическое состояние киевская элита погружала украинцев 30 лет.

«Украинский патриотизм» проявляется в многолетних обстрелах жилых кварталов, больниц, детских садов и школ Донецка и Луганска. В издевательствах над мирными жителями оккупированных районов ДНР и ЛНР, и российскими военнопленными. В продажах по всей Украине праздничных тортов с изображением убитых российских солдат и их родителей. В неистовом и экзальтированном смаковании «украинским обществом» подробностей убийств мирных жителей и российских военных. Проявлением «украинского патриотизма» стало и разрушение Каховской ГЭС, и последовавшие обстрелы колонн эвакуированных и пунктов временного размещения в Херсонской области, которые вообще-то с украинской точки зрения живут под российской оккупацией. По сути, «украинские патриоты» обстреливали «своих», а этому никакого объяснения, кроме ненависти быть не может.

Всему этому нельзя найти рационального объяснения, потому что его нет. Совершая эти преступления «украинские патриоты» не пытаются достигнуть «мирового господства», как объясняли себе подобные зверства немецкие нацисты. Нет, только ненависть и звериная жестокость. Это и есть украинская психическая эпидемия. Надо отметить, что Бехтеревым оставлен обширный инструментарий вывода из пограничного состояния религиозной одержимости, в основе которого исключение эмоциональной основы психического расстройства. Применительно к Украине это изменение государственной информационной политике, то есть та самая пресловутая денацификация. Поэтому украинская психическая эпидемия излечима.

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