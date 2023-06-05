Под защитой. Как страховой полис помогает сделать жизнь стабильнее

Есть страховые полисы, которые мы обязаны оформлять – например, ОСАГО или ипотечное страхование жилья. А есть те, которые мы выбираем сами, по своим увлечениям и образу жизни в целом. По статистике СберСтрахования, чаще всего люди страхуют свои деньги и жилье. В лидерах спроса среди полисов «на каждый день» также страховка от несчастного случая.
Отказ от наличных в пользу банковских карт закономерно привел к росту числа мошенников, желающих нажиться на этом. Важно следить за новыми видами мошенничества и предупреждать о них близких. Основной совет – бдительность: обращайте внимание на номер, с которого звонят те, кто спрашивает данные счета, на адрес электронной почты и сайта, на котором предлагают провести оплату, – порой они отличаются одним символом от настоящего домена финансовой организации.
В 2022 год страхование денежных средств оформили 6,2 млн клиентов СберСтрахования, что на 58% больше, чем в 2021 году. В первом квартале этого года программа также стала лидером по числу оформлений – 1,5 млн.
Добровольное страхование жилья поможет компенсировать убытки, если зальют соседи, заберутся воры, случится пожар или имущество окажется в зоне стихийного бедствия – то есть в ситуациях, которые не может предугадать даже самый дисциплинированный хозяин. В прошлом году по этой программе клиенты оформили 1 млн полисов. В первом квартале 2023 года спрос на программу вырос на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Всем известно, что движение – жизнь. В хорошую погоду берете на прокат самокат вместо того, чтобы спускаться в метро? А может, каждые выходные вы – звезда танцпола? Все друзья знают, что никто не сравнится с вами в приготовлении шашлыка? Интересная жизнь несовместима с боязнью удариться, обжечься или получить иную травму. Но следует позаботиться о том, чтобы в непредвиденной ситуации компенсировать расходы, связанные с лечением, реабилитацией или временной нетрудоспособностью. В первом квартале этого года от этого застраховались 135 тыс. клиентов СберСтрахования, что почти в 2 раза больше, чем в аналогичный период 2022 года.
Самые распространенные риски можно застраховать в едином полисе СберСтрахования «Защита на любой случай», который позволяет выбрать модули «Сбереги финансы», «Защита дома» и «Защита от травм». За год с момент запуска комбинированной программы ее преимущества – удобство и скорость оформления, скидочную систему – оценили 3,7 млн клиентов. По данным СберСтрахования, до 15% клиентов выбирают несколько модулей в одном полисе.
Скоро клиенты также смогут включить в полис защиту от критических болезней, а модуль «Защита дома» пополнится опциями по страхованию ответственности при ремонте и страхованию бытовой техники. Кроме того, клиентам станет доступен сервис управления продуктом, с помощью которого они смогут добавлять в действующий полис новые модули.