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Под защитой. Как страховой полис помогает сделать жизнь стабильнее

В СберСтраховании рассказали, почему важно иметь страховку

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пресс-служба Сбера
Случалось ли, что вашу квартиру затапливали соседи сверху? Или, наоборот, неполадки с сантехникой в вашем доме доставляли неудобство соседям? Может быть, вы падали с велосипеда или подворачивали ногу во время игры в футбол с друзьями? Вам приходилось общаться с мошенниками по телефону, и, осознав это, вы старались припомнить, не оставили ли им данные своего банковского счета? Невозможно гарантировать на сто процентов, что эти вещи не произойдут, но можно минимизировать финансовый ущерб от них – оформив страховой полис. Директор проектов СберСтрахования Никита Тырин рассказывает, какие страховки дают чувство защищенности и помогают сделать жизнь стабильнее.

Есть страховые полисы, которые мы обязаны оформлять – например, ОСАГО или ипотечное страхование жилья. А есть те, которые мы выбираем сами, по своим увлечениям и образу жизни в целом. По статистике СберСтрахования, чаще всего люди страхуют свои деньги и жилье. В лидерах спроса среди полисов «на каждый день» также страховка от несчастного случая.

Отказ от наличных в пользу банковских карт закономерно привел к росту числа мошенников, желающих нажиться на этом. Важно следить за новыми видами мошенничества и предупреждать о них близких. Основной совет – бдительность: обращайте внимание на номер, с которого звонят те, кто спрашивает данные счета, на адрес электронной почты и сайта, на котором предлагают провести оплату, – порой они отличаются одним символом от настоящего домена финансовой организации.

В 2022 год страхование денежных средств оформили 6,2 млн клиентов СберСтрахования, что на 58% больше, чем в 2021 году. В первом квартале этого года программа также стала лидером по числу оформлений – 1,5 млн.

Добровольное страхование жилья поможет компенсировать убытки, если зальют соседи, заберутся воры, случится пожар или имущество окажется в зоне стихийного бедствия – то есть в ситуациях, которые не может предугадать даже самый дисциплинированный хозяин. В прошлом году по этой программе клиенты оформили 1 млн полисов. В первом квартале 2023 года спрос на программу вырос на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Всем известно, что движение – жизнь. В хорошую погоду берете на прокат самокат вместо того, чтобы спускаться в метро? А может, каждые выходные вы – звезда танцпола? Все друзья знают, что никто не сравнится с вами в приготовлении шашлыка? Интересная жизнь несовместима с боязнью удариться, обжечься или получить иную травму. Но следует позаботиться о том, чтобы в непредвиденной ситуации компенсировать расходы, связанные с лечением, реабилитацией или временной нетрудоспособностью. В первом квартале этого года от этого застраховались 135 тыс. клиентов СберСтрахования, что почти в 2 раза больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Самые распространенные риски можно застраховать в едином полисе СберСтрахования «Защита на любой случай», который позволяет выбрать модули «Сбереги финансы», «Защита дома» и «Защита от травм». За год с момент запуска комбинированной программы ее преимущества – удобство и скорость оформления, скидочную систему – оценили 3,7 млн клиентов. По данным СберСтрахования, до 15% клиентов выбирают несколько модулей в одном полисе.

Скоро клиенты также смогут включить в полис защиту от критических болезней, а модуль «Защита дома» пополнится опциями по страхованию ответственности при ремонте и страхованию бытовой техники. Кроме того, клиентам станет доступен сервис управления продуктом, с помощью которого они смогут добавлять в действующий полис новые модули.

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