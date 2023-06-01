Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Счастливое детство: правила безопасного знакомства с миром

В СберСтраховании напомнили родителям о мерах предосторожности для детей

close
100%
пресс-служба Сбера
Дать своему ребенку лучшее, уберечь его от опасностей, не лишив интереса к миру, – не об этом ли мечтает каждый родитель? День защиты детей – повод поговорить о безопасности тех, о ком мы больше всего переживаем. О том, что поможет защитить ребенка, рассказывает директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Игры и шалости, которые помогают ребенку узнавать мир, знакомят его также с опасностями – посредством ушибов и других травм. Путь к спортивным достижениям нередко сопровождают синяки. Пожалуй, в перечне атрибутов детства за любимой машинкой и сладкой ватой идут антисептики и пластыри. От родителей при этом требуется не только поддержка, но и способность предвидеть опасные ситуации, а также обеспечить своевременную и качественную помощь.

Летом дети чаще остаются без присмотра: в школу идти не надо, а рабочие будни взрослых продолжаются. Самый распространенный риск в этот период – бытовые травмы, которые ребенок может получить во время игр во дворе или дома. Количество обращений в страховую компанию по ним удваивается.

Самое распространенное злоключение – «асфальтовая болезнь», ссадины и ушибы. Покупая ребенку самокат, велосипед или ролики, помогите ему их освоить. Не забывайте про средства защиты: шлем, наколенники, налокотники, перчатки.

Специфическая детская травма – падение с высоты: с дерева, лестницы, качели или горки на площадке. Важно проговорить с ребенком действия в подобных ситуациях. Например, что при падении с качели надо прижаться к земле и осторожно отползти в сторону, чтобы не получить дополнительный удар. И что ни в коем случае нельзя самостоятельно прыгать с высоты – это нередко заканчивается переломом.

Правила дорожного движения актуальны круглый год, но летом, когда так велик соблазн поиграть в соседнем дворе, – особенно. Приучите переходить дорогу только в установленных местах: по знаку пешеходного перехода и зебре, при зеленом сигнале светофора. Объясните, что надо проверять, не приближаются ли машины слева и справа, что, переходя дорогу даже в положенном месте, надо убедиться, что водитель видит пешехода и снижает скорость. И что нельзя поддаваться «стадному» чувству, если друзья решили перебежать проезжую часть. Игры у дороги должны быть под строгим запретом.

Если вы живете близ водоема, проконтролируйте, чтобы ребенок не плавал и не играл у воды без присмотра взрослых.

Из поколения в поколение надо передать мысль, что спички детям не игрушка. Также, оставляя ребенка дома, необходимо объяснить ему правила пользования электроприборами и розетками.

Есть профилактика, которую родители должны выполнить сами. Например, установить ограничители на окна, чтобы в жару ребенок из них не свешивался, купить специальное автомобильное кресло, показывать на собственном примере безопасный образ жизни. И, конечно же, не пренебрегать страховкой.

Все больше взрослых полагается на страхование. По данным СберСтрахования, спрос на полисы для детей и подростков за год увеличился в 6 раз. За 5 месяцев 2023 года клиенты застраховали 150 тыс. детей по программам спортивной защиты, защиты от клеща, защиты от травм и страхования путешественников, тогда как в тот же период прошлого года — всего 25 тыс.

Наибольшим спросом пользуется специализированная защита для тех, кто занимается спортом: в 110 тыс. таких полисов, которые клиенты оформили с начала года, были указаны застрахованные в возрасте до 18 лет. На втором месте по числу оформлений – защита от клеща, которая компенсирует расходы на извлечение паразита и лечение от укуса. Ее приобрели для 23 тыс. детей. По программе, которая позволяет получить компенсацию при несчастном случае, с начала года застраховано 12 тыс. детей. Для юных путешественников куплено 5 тыс. полисов.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 463-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 463-й день
Живущего на Украине бывшего нацбола Попкова обвинили в организации теракта в Петербурге
СК: Попков давал указания Треповой при подготовке нападения на Владлена Татарского
«Готовят силовой сценарий смены власти». Лукашенко рассказал о планах Запада
Глава СБ Белоруссии Вольфович заявил о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям
Путин наградил главу администрации Шебекино орденом Мужества
Самолет Sukhoi Superjet 100 потерял управление над Москвой
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Зеленский начал сомневаться во вступлении Украины в НАТО
Новости и материалы
Меган Фокс сняли за руку с женихом Machine Gun Kelly после слухов о расставании
Виктория Боня отреагировала на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн
16-летняя россиянка разгромила француженку и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Командующий батальоном ВСУ оценил профессионализм армии РФ
Россиянам рассказали о способе обнаружения вирусов на iPhone
Суд продлил арест Дарьи Треповой
На Украине появилось темное пиво в честь Бориса Джонсона
Здоровье эрмитажных котов застраховали
СК РФ заочно предъявил жителю Украины обвинение в организации убийства Татарского
Рассмотрение вопроса об экстрадиции Сапеги в РФ передали в суд Смоленска
Соратник Кадырова ответил Пригожину на критику подразделения «Ахмат»
Пиратские фильмы и музыку разрешили блокировать до суда
Соболев отреагировал на неприличный жест футболиста «Севильи» в финале Лиги Европы
«За мной стояли люди»: инвалид победил метро в суде по делу о намордниках для собак
Стало известно, что будет с курсом рубля в 2023 году
Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову привезли в суд
«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория появилась на публике в платье с разрезом до бедра
В Швеции четыре школьника попали в больницу после драки на ножах
Все новости
ФСБ вскрыла «разведывательную акцию» спецслужб США против дипломатов со смартфонами Apple
ФСБ России: Apple сотрудничает с разведкой США и предоставляет информацию пользователей
Впервые после «холодной войны»: НАТО подготовило план прямого столкновения с Москвой
Responsible Statecraft: стратеги НАТО подготовили секретный план на случай войны с Россией
«США опасаются, что российский флот перережет морские пути и кабели в Атлантике»
NYT: США и НАТО обеспокоены возможной угрозой, исходящей от Северного флота РФ
«Недоброе утро Белгородской области». Шебекино под огнем, восемь человек ранены
Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве ВСУ в направлении Шебекино
«Из роддома меня встречала жена любовника»
4 реальных истории про роды, которые пригодились бы сценаристам сериалов
Для iPhone вышло приложение ChatGPT. Как загрузить его в российском App Store
Создание аккаунта Apple ID в США позволит загрузить на iPhone в РФ нейросеть ChatGPT
Червяк, старуха и инопланетный монстр: безумные образы супермодели Хайди Клум
Начала встречаться с Силом, когда была беременна от другого: с кем строила отношения 50-летняя Хайди Клум
Четыре ребенка, брак с гитаристом Tokio Hotel: как сложилась личная жизнь Хайди Клум
«Немножко далеко, но безопасно». Куда вывозят жителей приграничных сел Белгородской области
Гладков сообщил о вывозе 1500 человек из приграничных районов на летний отдых
«Хотим, чтобы у Украины было все». В США анонсировали летнее контрнаступление ВСУ
Кирби заявил, что Украина готовится к контрнаступлению летом
Германия закрывает российские консульства. Это ответ на действия Москвы
МИД Германии объявил о закрытии четырех российских консульств из пяти
«Проклятие. Ночь страха»: ирландский фолк-хоррор про маму, дочь и потустороннее зло между ними
Рецензия на ирландский хоррор «Проклятие. Ночь страха»
СМИ: спутниковые снимки подтверждают удар по штабу ГУР МО Украины
Опубликованы снимки штаба ГУР Минобороны Украины до и после российского удара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях