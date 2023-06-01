Счастливое детство: правила безопасного знакомства с миром

Дать своему ребенку лучшее, уберечь его от опасностей, не лишив интереса к миру, – не об этом ли мечтает каждый родитель? День защиты детей – повод поговорить о безопасности тех, о ком мы больше всего переживаем. О том, что поможет защитить ребенка, рассказывает директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Игры и шалости, которые помогают ребенку узнавать мир, знакомят его также с опасностями – посредством ушибов и других травм. Путь к спортивным достижениям нередко сопровождают синяки. Пожалуй, в перечне атрибутов детства за любимой машинкой и сладкой ватой идут антисептики и пластыри. От родителей при этом требуется не только поддержка, но и способность предвидеть опасные ситуации, а также обеспечить своевременную и качественную помощь.

Летом дети чаще остаются без присмотра: в школу идти не надо, а рабочие будни взрослых продолжаются. Самый распространенный риск в этот период – бытовые травмы, которые ребенок может получить во время игр во дворе или дома. Количество обращений в страховую компанию по ним удваивается.

Самое распространенное злоключение – «асфальтовая болезнь», ссадины и ушибы. Покупая ребенку самокат, велосипед или ролики, помогите ему их освоить. Не забывайте про средства защиты: шлем, наколенники, налокотники, перчатки.

Специфическая детская травма – падение с высоты: с дерева, лестницы, качели или горки на площадке. Важно проговорить с ребенком действия в подобных ситуациях. Например, что при падении с качели надо прижаться к земле и осторожно отползти в сторону, чтобы не получить дополнительный удар. И что ни в коем случае нельзя самостоятельно прыгать с высоты – это нередко заканчивается переломом.

Правила дорожного движения актуальны круглый год, но летом, когда так велик соблазн поиграть в соседнем дворе, – особенно. Приучите переходить дорогу только в установленных местах: по знаку пешеходного перехода и зебре, при зеленом сигнале светофора. Объясните, что надо проверять, не приближаются ли машины слева и справа, что, переходя дорогу даже в положенном месте, надо убедиться, что водитель видит пешехода и снижает скорость. И что нельзя поддаваться «стадному» чувству, если друзья решили перебежать проезжую часть. Игры у дороги должны быть под строгим запретом.

Если вы живете близ водоема, проконтролируйте, чтобы ребенок не плавал и не играл у воды без присмотра взрослых.

Из поколения в поколение надо передать мысль, что спички детям не игрушка. Также, оставляя ребенка дома, необходимо объяснить ему правила пользования электроприборами и розетками.

Есть профилактика, которую родители должны выполнить сами. Например, установить ограничители на окна, чтобы в жару ребенок из них не свешивался, купить специальное автомобильное кресло, показывать на собственном примере безопасный образ жизни. И, конечно же, не пренебрегать страховкой.

Все больше взрослых полагается на страхование. По данным СберСтрахования, спрос на полисы для детей и подростков за год увеличился в 6 раз. За 5 месяцев 2023 года клиенты застраховали 150 тыс. детей по программам спортивной защиты, защиты от клеща, защиты от травм и страхования путешественников, тогда как в тот же период прошлого года — всего 25 тыс.

Наибольшим спросом пользуется специализированная защита для тех, кто занимается спортом: в 110 тыс. таких полисов, которые клиенты оформили с начала года, были указаны застрахованные в возрасте до 18 лет. На втором месте по числу оформлений – защита от клеща, которая компенсирует расходы на извлечение паразита и лечение от укуса. Ее приобрели для 23 тыс. детей. По программе, которая позволяет получить компенсацию при несчастном случае, с начала года застраховано 12 тыс. детей. Для юных путешественников куплено 5 тыс. полисов.