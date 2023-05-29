Новое избирательное законодательство для нового избирателя

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал законопроект, который вносит поправки в избирательное законодательство и позволяет провести выборы на территориях, где введено военное положение. Директора Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин рассказал, что изменится после внесения поправок.

Порой спрашивают, почему избирательное законодательство нуждается в точечных правках, почему без этого нельзя обойтись? Почему нельзя провести выборы «как в прошлый раз»? На наш взгляд, в текущих обстоятельствах существует три ключевых причины для этого.

Во-первых, как бы совершенен ни был закон, практика подготовки и проведена выборов всегда выявляет необходимость уточнения отдельных процедур. Да и сама система электорального законодательства не изолирована от политической жизни, от правоприменения смежного законодательства, например, о партиях, находится в тесной связи с нормами иных законодательных актов других отраслей права, а они обновляются.

Во-вторых, включение в состав России новых субъектов требует законодательного урегулирования порядка проведения первых выборов в органы законодательной власти регионов. Не стоит напоминать, что эти регионы переносятся из одного электорального ландшафта с его нормативной базой и своими традициями, в другой.

В-третьих, нужно активно осваивать возможности, которые дают цифровые технологии, а они развиваются весьма динамично, не по годам, а буквально по дням. Это касается как технологий, упрощающих процедуры реализации активного избирательного права граждан, так и вопросов защиты голоса избирателя, всей системы учета голосов, которая все в большей степени цифровизуется.

Принятыми поправками расширяются возможности добросовестных участников избирательного процесса и одновременно ставятся барьеры для тех, кто работает с применением черных и серых технологий. Например, теперь можно бесплатно раздавать не только значки и агитационные печатные материалы, но и иную специально изготовленную под выборы агитационную продукцию. Повышен и лимит бесплатно раздаваемых избирателям агитационных материалов: было 100 рублей, а будет два процента от прожиточного минимума, это порядка 280 рублей. Но, вместе с тем нельзя будет агитировать через сайты, заблокированные на территории РФ.

Другой пример: на все регионы страны масштабируется общественное наблюдение и четко разводятся функциональные задачи наблюдателей и доверенных лиц, представителей СМИ. Доверенные лица и ранее не имели прав наблюдателей, их задача – ведение агитации за кандидата, партию. Поэтому логично, что их полномочия завершаются после окончания агитационного периода. Кто хочет наблюдать – пусть потом идет в наблюдатели, но на общих основаниях.

Вводятся новые требования для представителей от СМИ. Логично, если СМИ на участке представляет сотрудник, который имеет официальный статус: получает в редакции зарплату, связан с ней трудовыми отношениями, несет, в том числе и дисциплинарную ответственность перед редакцией за достоверность и профессионализм своих материалов. Но что если кто-то использует этот статус для других целей, не связанных с освещением выборов? В таком случае очевидно, что он на самом деле пользуется не своим правом. Зачем это делают, когда есть возможность легального общественного наблюдения – отдельный вопрос. Но с честными намерениями человек, как уже говорилось, в дом обычно через форточку не ходит.

Не раз в экспертно-политических кругах говорилось о запасе прочности российской избирательной системы. Ее устойчивость и эффективность подтверждались не раз, в том числе на общероссийском голосовании на выборах 2020 года, когда их удалось провести, несмотря на пандемию. В прошлом году, уже после начала СВО, в штатном режиме прошли и выборы в традиционный Единый день голосования, хотя кое-кто советовал их отменить. А осенью прошли референдумы, по итогам волеизъявления которых в состав России добровольно вошли четыре новых субъекта Российской Федерации. Доказано: выборов система может работать функционально, без сбоев и в условиях повышенной сложности. Поэтому снятие поправками запрета на проведение выборов в условиях военного положения – это правильное решение. А возможность проведения выборов в установленные конституционными законами сроки в регионах, вошедших в состав России, пусть оценят в ЦИК по итогам проведения консультаций. Лично, как эксперт думаю, что результат будет положительным.

В плане технологических решений 2023 год - тоже рубежный. Это окончательная победа «Мобильного избирателя» и окончательная же юридически подкрепленная кончина открепительных удостоверений. Это год масштабирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ): год назад он де-юре вышел из зоны эксперимента, а сейчас он масштабируется на практике – на осенние выборы уже подано более 20 заявок (пока больше чем в восьми регионах в ДЭГ в ЕДГ не применялся). Наконец, создается правовая возможность образования на региональных выборах так называемых экстерриториальных участков за пределами своих регионов. Похожие экспериментальные практики уже были: это и цифровые и дачные участки. А теперь возможность их создания тоже ставится на прочную правовую основу.

Страна растет и ширится, цифровые технологии меняют повседневность, существенно трансформируя образ избирателя с новыми требованиями к политической и правовой системе - и избирательное законодательство не может отставать от этого процесса. И оно не отстает.