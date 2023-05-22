Темнее черного. Почему в даркнете счастливы только преступники

Даркнет – место, которое в последнее время стало предметом особенно активного обсуждения. Его негативный образ в народе сложился не просто так: это действительно та самая часть интернета, собравшая в себя «выжимку» из самых темных сторон сети.

Речь не о городской легенде – даркнет действительно существует, и игнорировать это явление нельзя. Причина простая: по некоторым оценкам, именно россияне составляют большую часть пользователей «теневого сектора» интернета.

«На руку» даркнету сыграл и резкий рост популярности VPN-сервисов.

Да, изначальная цель их скачивания в большинстве случаев одна – получить доступ к заблокированным в России за экстремизм соцсетям. Однако эта же технология помогает заходить и на гораздо более опасные ресурсы, позволяя поверхностно знакомиться с темной стороной интернета или, что еще хуже, стать ее частью.

Хоть я и не сторонник применения радикальных методов без крайней необходимости, уверен: игнорировать даркнет как явление нельзя.

Приведу понятную всем аналогию.

Сегодня никого не возмутят заявления о том, что дорожное движение нужно регулировать, нарушителей ПДД – наказывать, а беспечность – зло, которое может привести к аварии. Тем не менее, в самом начале автомобилизации это было еще не очевидно. Многое, что сегодня недопустимо, тогда даже не считалось проблемой – сравнительно малое количество машин не провоцировало большого количества столкновений и наездов на пешеходов.

Все изменилось с ростом числа автомобилей, и итогом проб, ошибок и непростых законотворческих решений стали единые правила дорожного движения.

Провести параллели несложно – даркнет и анонимайзеры существовали еще задолго до начала специальной военной операции, но число их пользователей было несоизмеримо меньше. Сейчас же, благодаря разрешению руководства ряда соцсетей призывов к насилию в отношении россиян, с темной стороной интернета столкнулось огромное количество людей. Она предстала во всей красе и наглядно показала, что ничего хорошего там рядового пользователя не ждет.

Счастливы лишь преступники, которые благодаря «буму» VPN-сервисов заполучили в свои руки не только новую, непуганую аудиторию, но и новых подельников.

Как я сказал в самом начале, радикальные меры без крайней необходимости – то, что я не одобряю. Но даркнет – не то место, где с кем-то можно договариваться или идти на компромисс. Многим нравятся идеи анонимности и тотальной свободы, но мы видим, что их сочетание породило не открытое, дружелюбное и созидательное интернет-сообщество, а место, где процветает наркоторговля, экстремизм, незаконный оборот оружия и торговля шок-контентом.

Вернусь к примеру с автомобилями. Хотели бы вы убрать со всех дорог города-миллионника знаки, разметку и светофоры, а затем проехаться за рулем своей машины в компании семьи? Ни одному здоровому человеку такая затея точно не покажется привлекательной. Да, в даркнете в вас не врежется грузовик, вы не получите травму. Но такая цифровая среда несет риски совершенно иного характера, а защищать ваши права там попросту некому.

Истинная свобода не может существовать без ответственности. И я обеими руками буду голосовать за то, чтобы познакомить пользователей даркнета с этим понятием ближе.

Автор — депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.