Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Не заменят, а помогут. Почему новые технологии не лишат людей работы

Директор РАЭК Гребенников объяснил, почему не стоит волноваться о том, что ИИ отберет у людей заработок

close
100%
Freepik
Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT за короткое время привлек к себе внимание миллионов людей, наделал много шума, взбодрил мировую ИТ-индустрию. Именно он стал драйвером того, что крупные компании из разных стран загорелись идеей создать его аналоги и активнее развивать нейросети. Директор российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников отмечает, что, кроме того, ChatGPT поднял старую тему о том, сможет ли ИИ заменить человека в различных профессиях.

На эту тему уже высказались ряд экспертов, и многие из них сходятся во мнении, что такой исход событий исключать нельзя. При этом, если раньше речь шла, например, про бухгалтеров, таксистов, копирайтеров, теперь в зону риска попали и сами программисты. Это те люди, которые создали такие чат-боты и обучили их кодировать. К примеру, ИТ-гигант Google уже научил чат-бота Bard писать программный код на 20 языках.

Конечно, сегодня ИИ уже способен на многое, но о полной замене им человека говорить рано.

Скорее всего, он не заменит ни программистов, ни деятелей других профессий, а, наоборот, упростит им работу. По сути, его применение – это автоматизация рутинных процессов. И она призвана помогать людям. Например, бухгалтерия. В этой сфере уже давно есть системы от «1С», группы компаний «СКБ Контур», программные роботы (Robotic Process Automation, RPA) — это все упрощает работу бухгалтеров, повышает их эффективность.

Если взять непосредственно технологию ИИ, аналогичная ситуация. Например, в конце апреля стало известно об итогах исследования Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института по теме ИИ. Согласно его результатам, генеративные инструменты ИИ повысили продуктивность работников службы поддержки в ИТ-компании из списка Fortune 500 в среднем на 14%.

Более того, уверен, что благодаря развитию ИИ увеличится роль тестировщиков, промпт-инженеров, техподдержки.

Также не исключено, что появятся новые профессии. Тогда встанет другой актуальный вопрос о том, чтобы помочь гражданам без каких-либо трудностей быстро переквалифицироваться и получить необходимые знания.

В этом активную поддержку может оказать государство. У нас уже хорошо развита система дополнительного профессионального образования – повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Например, Минцифры РФ совместно с Минобрнауки России реализуют инициативы по подготовке ИТ-специалистов в вузах. Речь о таких проектах, как «Цифровые профессии», «Готов к цифре», «CDO». Первый дает возможность получить дополнительное ИТ-образование, второй — шанс протестировать уровень цифровой грамотности и обучиться безопасной и эффективной работе с технологиями, а третий позволяет получить новые компетенции. Иными словами, фундамент уже есть, а дальше дело за малым.

Роль искусственного интеллекта в жизни человека, бизнеса и государства растет.

Технологии ИИ во многом помогают человеку, например, технологии компьютерного зрения могут быть полезны в охране окружающей среды и краснокнижных животных. ИИ помогает докторам спасать жизни и определять болезни на ранней стадии их развития. Технологии помогают решать инфраструктурные задачи и многое другое. Именно поэтому тема применения технологий ИИ становится все более актуальной и стоящей для обсуждения в рамках крупных отраслевых мероприятий — на предстоящем Российском Интернет Форуме, который состоится с 24 по 26 мая, эксперты как раз обсудят роль искусственного интеллекта в сферах жизни человека и расскажут о применении ИИ-технологий в умных городах и системе здравоохранения.

Важно — не стоит волноваться о том, что ИИ лишит людей работы. Наоборот, развитие этой технологии, на мой взгляд, может привнести новые возможности для человека. Станет его незаменимым помощником в работе.

Автор — директор РАЭК, член Общественной палаты РФ

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 450-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 450-й день
Россия объявила в розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина. У него нет особых примет
МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
«Тормозят инфраструктурные проекты»: почему Greenpeace стал нежелательным в России
Генпрокуратура РФ объявила Greenpeace нежелательной организацией
Канада ввела санкции в отношении 70 юрлиц и физлиц
МИД: посольству США отказали в посещении Гершковича из-за невыдачи виз журналистам РФ
Власти Курской области запретили использование беспилотников на территории региона
Эрдоган заявил, что в случае переизбрания не выдвинет свою кандидатуру на третий срок
Новости и материалы
Футболисты «Спартака» сыграют с ЦСКА в особенной форме
Жена Дмитрия Тарасова высказалась об асимметричной груди после пластики
В Миассе мужчину приговорили к двум годам заключения за призывы мобилизованных к саботажу
Ксения Бородина рассказала, что новый возлюбленный дал ей «колоссальную помощь и поддержку»
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могли потерять военных вместе с ЗРК Patriot в Киеве
В «Торино» рассказали о состоянии травмированного Миранчука
Автор песни Пугачевой «Дай мне, Боже» заявил, что получает за нее «копейки»
IT-миллиардеры начали принимать лекарства для вечной молодости
41-летняя Алессандра Амбросио в платье с разрезами вышла на публику в Каннах
На Украине начали тренировать военных для форсирования Днепра
Боксерша Наталья Рагозина назвала своего мужа хорошим папой
Калининградская «Балтика» досрочно вышла в РПЛ после ничьей «Акрона» и «Алании»
Поставки коньяка «Арарат» в Россию не прекращались
Сексолог Захаренкова: бывшие партнеры не могут начать дружить сразу после секса
Боксерша Наталья Рагозина призналась, что новый муж хорошо ладит с сыном от прошлого брака
Булыкин считает, что у ЦСКА больше шансов выиграть в дерби со «Спартаком»
Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Хиросиме
Маска заподозрили в создании «цифрового Илона» для слияния с ИИ
Все новости
«Люди с неоколониальным мышлением — недоумки на самом деле»
Путин назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями
«Нежелательный рейс». Как в Тбилиси встретили первый за четыре года самолет из Москвы
Оппозиционеры попытались прорвать кордон полиции в аэропорту Тбилиси из-за рейса из Москвы
«Движение первых». Как изменился День пионерии
Россия отмечает День детских общественных организаций
«Радиоактивное облако направилось в Европу». А в России — радиационный фон в норме
Секретарь Совбеза Патрушев сообщил о движении радиоактивного облака с Украины на Европу
«Считаю, что это оправдательный приговор». Чем закончилось дело против Евгения Ройзмана
Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана на 260 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
«Дикая Мята-2023»: месяц до фестиваля! Все о территории детства на «Дикой Мяте», автобусные туры из городов России и ZOLOTO!
На музыкальном фестивале «Дикая Мята-2023» выступят Леонид Агутин, Zoloto, PanGeo и другие артисты
Самое мощное за 100 лет наводнение в Италии: затоплен 41 город
Сто миллионов на ветер. Как Patriot пытался сбить российский «Кинжал»
MWM: комплекс Patriot промахнулся 32 ракетами при попытке сбить российский «Кинжал»
«Переговоры должны быть отвергнуты». В чем Медведев согласен с главой Еврокомиссии
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров Москвы и Киева
«С появлением конкуренции цены на прямые рейсы изменятся». Red Wings будет летать в Грузию
Власти Грузии разрешили российской авиакомпании Red Wings полеты в Тбилиси и Кутаиси с июня
«Белый дом не собирается блокировать поставки Украине F-16»
CNN: администрация президента США разрешит союзникам поставки Киеву истребителей F-16
«G7 твердо поддерживает Украину». Какие санкции против России вводят США и Великобритания
Великобритания ввела новые санкции в отношении 86 физических и юридических лиц из России
Угадайте, кто из классиков не хотел везти жену в Париж и воровал шнурки у женщин
Тест по фрагментам о любви из дневников писателей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях