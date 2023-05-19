Не заменят, а помогут. Почему новые технологии не лишат людей работы

Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT за короткое время привлек к себе внимание миллионов людей, наделал много шума, взбодрил мировую ИТ-индустрию. Именно он стал драйвером того, что крупные компании из разных стран загорелись идеей создать его аналоги и активнее развивать нейросети. Директор российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников отмечает, что, кроме того, ChatGPT поднял старую тему о том, сможет ли ИИ заменить человека в различных профессиях.

На эту тему уже высказались ряд экспертов, и многие из них сходятся во мнении, что такой исход событий исключать нельзя. При этом, если раньше речь шла, например, про бухгалтеров, таксистов, копирайтеров, теперь в зону риска попали и сами программисты. Это те люди, которые создали такие чат-боты и обучили их кодировать. К примеру, ИТ-гигант Google уже научил чат-бота Bard писать программный код на 20 языках.

Конечно, сегодня ИИ уже способен на многое, но о полной замене им человека говорить рано.

Скорее всего, он не заменит ни программистов, ни деятелей других профессий, а, наоборот, упростит им работу. По сути, его применение – это автоматизация рутинных процессов. И она призвана помогать людям. Например, бухгалтерия. В этой сфере уже давно есть системы от «1С», группы компаний «СКБ Контур», программные роботы (Robotic Process Automation, RPA) — это все упрощает работу бухгалтеров, повышает их эффективность.

Если взять непосредственно технологию ИИ, аналогичная ситуация. Например, в конце апреля стало известно об итогах исследования Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института по теме ИИ. Согласно его результатам, генеративные инструменты ИИ повысили продуктивность работников службы поддержки в ИТ-компании из списка Fortune 500 в среднем на 14%.

Более того, уверен, что благодаря развитию ИИ увеличится роль тестировщиков, промпт-инженеров, техподдержки.

Также не исключено, что появятся новые профессии. Тогда встанет другой актуальный вопрос о том, чтобы помочь гражданам без каких-либо трудностей быстро переквалифицироваться и получить необходимые знания.

В этом активную поддержку может оказать государство. У нас уже хорошо развита система дополнительного профессионального образования – повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Например, Минцифры РФ совместно с Минобрнауки России реализуют инициативы по подготовке ИТ-специалистов в вузах. Речь о таких проектах, как «Цифровые профессии», «Готов к цифре», «CDO». Первый дает возможность получить дополнительное ИТ-образование, второй — шанс протестировать уровень цифровой грамотности и обучиться безопасной и эффективной работе с технологиями, а третий позволяет получить новые компетенции. Иными словами, фундамент уже есть, а дальше дело за малым.

Роль искусственного интеллекта в жизни человека, бизнеса и государства растет.

Технологии ИИ во многом помогают человеку, например, технологии компьютерного зрения могут быть полезны в охране окружающей среды и краснокнижных животных. ИИ помогает докторам спасать жизни и определять болезни на ранней стадии их развития. Технологии помогают решать инфраструктурные задачи и многое другое. Именно поэтому тема применения технологий ИИ становится все более актуальной и стоящей для обсуждения в рамках крупных отраслевых мероприятий — на предстоящем Российском Интернет Форуме, который состоится с 24 по 26 мая, эксперты как раз обсудят роль искусственного интеллекта в сферах жизни человека и расскажут о применении ИИ-технологий в умных городах и системе здравоохранения.

Важно — не стоит волноваться о том, что ИИ лишит людей работы. Наоборот, развитие этой технологии, на мой взгляд, может привнести новые возможности для человека. Станет его незаменимым помощником в работе.

Автор — директор РАЭК, член Общественной палаты РФ