Все внимание на Турцию: нарушения на американских выборах остались незамеченными

Пока внимание общественности и западных аналитических центров приковано к президентским выборам в Турции, несправедливо незамеченным остался итоговый отчет ограниченной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за промежуточными выборами в Конгресс США, состоявшимися 8 ноября 2022 года. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Владимир Шаповалов.

Западные СМИ сейчас по традиции заняты «беспристрастным» освещением событий в Турции (одна только обложка журнала The Economist «Спаси демократию, Эрдоган должен уйти» чего стоит). При этом широкую общественность не особо заинтересовал опубликованный итоговый отчет ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2022 года.

В ноябре 2022 года в ходе пресс-конференции международная миссия наблюдения признала выборы «конкурентными и профессионально организованными», отметив «активное участие избирателей». Попытки подорвать доверие избирателей к избирательному процессу были охарактеризованы как «безосновательные».

К слову, состоявшиеся выборы в Турции миссия международного наблюдения тоже назвала конкурентными и хорошо организованными, отметив рекордно высокую явку, но демократичность избирательного процесса предсказуемо поставила под сомнение.

В этой связи еще больший интерес вызывают слагаемые оптимистичного вывода о ноябрьских выборах в США, подробно описанные в итоговом отчете ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

В опубликованном документе говорится о политизированности процесса перераспределения избирательных округов, что, по мнению экспертов, привело к отсутствию конкуренции в ряде округов.

Кроме того, обращается внимание на многочисленные ограничения избирательных прав граждан. Согласно выводам миссии, это «противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ, международным обязательствам и стандартам всеобщего и равного избирательного права». Речь идет и 4,1 млн граждан, проживающих в федеральном округе Колумбия и на территориях США, не имеющих полноценного представительства в Конгрессе, и о действующих в 40 штатах ограничениях избирательных прав лиц, имеющих умственные и психосоциальные отклонения или находящихся под опекой, и ограничении избирательных прав лиц с судимостью.

Эксперты фиксируют непрозрачность процесса финансирования избирательных кампаний, «лазейки в нормативно-правовой базе», позволяющие обходить требование раскрытия информации о финансировании избирательных кампаний.

Констатируется ограничение на международное наблюдение, также противоречащее обязательствам в рамках ОБСЕ: международное наблюдение за выборами однозначно закреплено только в 11 штатах и федеральном округе Колумбия, в 15 штатах доступ наблюдателям категорически запрещен.

В отчете говорится и об ограничениях на мониторинг выборов со стороны внепартийных наблюдателей, дискриминационном характере ряда изменений в избирательное законодательство в отношении расовых и языковых меньшинств, политической аффилированности организаторов выборов, которая привела к конфликту интересов.

Отмечается и необходимость гармонизации законодательства и согласованности действий на уровне штатов по ряду вопросов, включая применение автоматизированных машин для голосования, регистрацию избирателей во избежание «неточностей в списках избирателей», подсчет голосов, подведение итогов и объявление результатов голосования.

Список насчитывает более трех десятков рекомендаций, почти половина из них носит приоритетный характер реализации.

Большинство рекомендаций и прежде озвучивались Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. США же, известные настоятельными призывами выполнять электоральные рекомендации БДИПЧ, сами делать это не торопятся. Да и надо ли, если на общих выводах миссии это никак не отражается.

Тем временем по данным телефонного опроса Rasmussen, проведенного спустя пять месяцев после выборов, 60% избирателей допустили наличие фальсификаций в ходе промежуточных выборов в Конгресс, из них 37% обозначили вероятность фальсификаций как очень высокую.

Автор — заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).