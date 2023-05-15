Глобальное потепление: есть ли связь между климатом и ИТ-гигантами

Изменение климата – это серьезная тема, которую люди обсуждают уже не первый год. О проблеме глобального потепления начали говорить еще в первой половине 1950-х. Поначалу эта тема не обратила на себя особого внимания. Но со временем проблему стало невозможно игнорировать, поскольку она касается каждого человека на планете.

Вырубка лесов, добыча и использование угля, нефти и газа – все это причины парникового эффекта, то есть повышения температуры на нашей планете. Глобальное потепление научно подтверждено. Ученые и общественные деятели каждый год напоминают о негативных последствиях этого явления, призывают транснациональные корпорации посодействовать решению проблемы.



Однако остаются те люди, кто продолжают не верить, игнорировать опасность климатического кризиса и распространять дезинформацию по этой проблеме, в первую очередь на онлайн-ресурсах.



В связи с этим западные ИТ-гиганты принимают активное участие в борьбе с подобной ложью о климате. По крайней мере, они так заявляют. Так, например, в 2021 году Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил о новых усилиях по борьбе с дезинформацией о климатическом кризисе на своей платформе. В октябре того же года Google пообещал прекратить размещать рекламу рядом с контентом, отрицающим существование и причины изменения климата, чтобы поставщики ложных заявлений больше не могли зарабатывать деньги на ее платформах, включая YouTube.



Однако в январе 2022 года исследовательская организация Advance Democracy сообщила в своем отчете, что дезинформация об изменении климата продолжает встречаться на зарубежных площадках, в том числе в Facebook* и на YouTube.



Позже, в ноябре, активисты призвали участников саммита CAP 27 бороться с дезинформацией, которая подрывает усилия по ограничению глобального потепления, поскольку опрос показал, что миллионы людей верят лжи об изменении климата.

Речь идет об опросе, который был проведен двумя организациями, занимающимися мониторингом климатического контента, Climate Action Against Disinformation и Conscious Advertising Network. Были опрошены жители Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии и США. В частности, в своем письме активисты попросили руководителей ИТ-гигантов, включая Facebook* и Google, внедрить жесткую политику, предотвращающую распространение ложной информации на их платформах.



Но, видимо, Google так и не прислушался к этим призывам. В начале мая этого года стало известно, что YouTube не удаляет ролики, в которых содержится лживая информация об изменении климата. Более того, ИТ-гигант на них зарабатывает за счет рекламы. В апреле на площадке было минимум 100 видеороликов с дезинформацией и размещенной на них рекламой. Об этом говорится в отчете коалиции Climate Action Against Disinformation.



В целом неудивителен такой подход YouTube к контенту.

В прошлом году 80 международных организаций, занимающихся фактчекингом из 40 стран, вообще назвали YouTube «основным каналом лжи».



Видеохостинг уже не раз обвиняли в предвзятости контентной политики. Модераторы сервиса не обращают внимания на деструктивный и лживый контент, а если ролики или чей-то канал идет вразрез с западным мировоззрением, их сразу удаляют. Хотя ничего иного и не стоит ждать от американской компании, у которой основная цель – получение прибыли. За счет какого контента зарабатывать деньги – это для корпорации особо не имеет значения.

* владелец Facebook — компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена).