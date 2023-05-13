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«Немного по-цветаевски»: чем интересен манифест «Прекрасная Россия будущего»

Эксперты прокомментировали манифест Евгения Норина «Прекрасная Россия будущего»

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Газета.Ru
Публицист Евгений Норин опубликовал манифест «Прекрасная Россия будущего», в котором изложил, как, по его мнению, можно улучшить жизнь в стране. Представители разных областей поделились мнением о манифесте, а также рассказали, почему текст вызывает ряд вопросов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Вызывает вопросы

Историк Михаил Диунов отмечает, что текст вызывает вопросы, на которые нет ответов.

«Начнем с того, что в самом начале Норин совершенно точно определяет одну из важных задач для русских и их государства: модернизация. Только проблема в том, что никакое «выстраивание новых отраслей с ноля» эту задачу не решит. И более того, окажется неэффективным», — говорит он.

Модернизация, по его словам, важна, но в нынешнем виде Россия похожа на «политических зомби».

«Политический зомби СССР, которого продолжают поддерживать в состоянии видимости жизни вот уже более 30 лет. И поэтому до тех пор, пока зомби не будет упокоен, а на его месте не утвердится живой политический организм, новое государство, национальное русское государство, любые действия (даже самые правильные) будут абсолютно бессмысленными», — продолжает историк.

Вопросами задаются и авторы медиаканала «Под лед».

«Не очень понятно, каким образом (совершенно практически) мы нынешнюю систему трансформируем в молодую и энергичную демократию западного образца», — говорится в Telegram-канале.

Также Евгений Норин в своем манифесте отмечает, что «русский человек должен жить богато». Но, как отмечает историк Диунов, для этого «необходимо понимать, как должно быть устроено государство».

«А также с глубочайшим сожалением констатировать, что наше нынешнее государство с выполнением этой великой миссии справиться неспособно. Просто потому, что его создавали для совершенно других задач», — говорит историк.

Понять и осознать

«Если мы хотим создать эффективное государство, в котором, как пишет Норин, можно будет «жить как можно дольше, богаче и просвещеннее», нам надо в первую очередь осмыслить, как мы будем менять наше государство. Наше, потому что другого у нас просто нет. И создать его на блаженных островах для избранной тысячи «правильных русских» никто не даст. В этом отношении Норин совершенно прав», — отмечает историк Михаил Диунов.

С ним согласен и политолог Ярослав Белоусов, который объясняет, почему важно способствовать национальному пробуждению.

«Показывать и доказывать, что быть русским и говорить о русскости в политике и культуре – это престижно, интересно и красиво. Если люди, от которых зависит поддержка и устойчивость режима, ощущают и мыслят себя как члены солидарного национального сообщества, то изнутри с такой страной ничего сделать нельзя», — говорит Белоусов.

Западный образец

Евгений Норин, рассуждая о том, как технически будет функционировать новое государство, говорит, что «Оптимальный способ управления страной – демократическое государство западного образца».

«В сущности, вызов, стоящий перед нами, состоит в том, чтобы построить государство западного образца без помощи Запада и при прямом противостоянии с ним. Да, Запад сам ушел очень далеко в сторону от собственных идеалов. Люди вроде Вашингтона и Форда едва ли узнали бы в современном западном обществе то, что они строили. Зарегулированный, сосредоточенный на гендерной повестке социум – это не то, к чему стоит стремиться. Но у нас сейчас появился блестящий шанс взять лучшее у западного общества, оставив в стороне его перегибы», — пишет Норин.

Как отмечает Михаил Диунов, «некоторые народы пытаются заимствовать чужие практики и механики, но только это те народы, которые до этого не имели ничего своего».

«Да и насаждение чужих институтов влечет риск того, что они не приживутся на новой почве, или будут работать совсем не так, как должны. Поэтому все рассуждения о том, что вот давайте позаимствуем правильные западные институты, которые обеспечат нам счастливое будущее – это разговоры ни о чем. Автор сам отмечает, что они не работали ранее. Так почему они должны заработать сейчас? Может люди не те? Сомнительный вывод получается. А может дело не в людях или институтах, а совсем в ином», — заявляет Диунов.

Все спикеры сходятся во мнении, что копировать западные институты – утопия. Многие пункты манифеста вызывают вопросы, ответы на которые еще предстоит найти, но Россия не сломлена, не смотря на все тяжести извне.

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