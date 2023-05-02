Второго мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов украинские неонацисты цинично сожгли мирных жителей. В адском пламени того неофашистского костра погибли 42 мирных жителя, еще шестерых убили на улицах, более 240 получили ранения или травмы. Этот день стал самым черным во всей славной истории Одессы — русскоязычного города, основанного русскими. Как эта трагедия продемонстрировала истинную сущность укронацизма и почему никто из виновников этого страшного преступления не был наказан, — в «Газете.Ru».

Озверевшие ублюдки

После очередного майдана в феврале 2014 года, когда власть на Украине была незаконно захвачена радикальными националистами, в стране возникло народное движение, готовое им активно противостоять. В Одессе на Куликовом поле неравнодушные горожане разбили палаточный лагерь и проводили бессрочный митинг против Евромайдана, мирно отстаивая свое право на выбор.

Но ко 2 мая в город стягивается огромная толпа из других регионов Украины, состоящая из вооруженных националистов и оголтелых футбольных фанатов. В этот же день Одессу посетил без какого-либо официального повода и тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, который встретился с приехавшими, взявшими на себя функции карателей.

Сначала толпа озверевших неонацистов атаковала лагерь антимайдановцев с использованием стрелкового оружия и коктейлей Молотова. А после того, как мирно протестующие одесситы были вынуждены укрыться от нападения в Доме профсоюзов, нелюди подожгли здание.

Пытавшихся спастись расстреливали снайперы или забивали ногами, не давая возможности приехавшим врачам оказать раненым первую помощь.

close 100% Александр Полищук/РИА «Новости»

Михаил Жванецкий, один из самых известных одесситов, тогда так оценил эти события: «Теперь только в душах останется прежняя Одесса — великий солнечный город, давший каждой стране по скрипачу, по ученому, по писателю и на прощание подаривший всему миру свой юмор». Юмор, по словам сатирика, это единственное, что гасит ненависть, но оказалось, печально отметил он, что «ненависть можно привезти, а юмор вывезти».

Виноватых не обнаружено

Сразу же после этого массового убийства большинство западных СМИ, несмотря на очевидный характер зверского преступления укронацистов, сообщили читателям, что причина возгорания не установлена, никаких радикальных боевиков на улицах не было и будто бы сами антимайдановцы напали на футбольных болельщиков. Так, Le Figaro, не «заметив» факта поджога палаточного городка, сообщало, что пророссийские активисты были вооружены «бейсбольными битами, металлическими цепями, пистолетами».

Хотя нашлись немногочисленные СМИ и на Западе, которые дали этой кровавой трагедии объективную оценку.

Например, независимое издание Points-de-Vue-Alternatifs опубликовало комментарии очевидца тех страшных событий, который рассказал о бездействии сил правопорядка и о том, что антимайдановцы были безоружны и малочисленны.

Некоторые международные организации, взволнованные этой страшной трагедией, на протяжении нескольких лет пытались призвать киевские власти провести объективное расследование и наказать виновных.

Так, в 2019 году, через пять лет после трагедии, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, обеспокоенная тем, что никто так и не понёс ответственности за гибель 48 человек, подчеркивала, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия.

close 100% Денис Петров/РИА «Новости»

Но большинство международных аналитиков на протяжении всех прошедших с момента трагедии лет откровенно отмечало, что беспристрастное расследование может поставить под вопрос легитимность руководства страны и разрушить новую украинскую мифологию, а суды Незалежной находятся под жестким контролем националистов.

Западным кураторам неонацистов честное расследование этого преступления, по понятным причинам, также ни к чему.

Поэтому киевские власти отказались привлекать к ответственности за этот ужас нацистов и обвинили в произошедшем одесситов. Никто из предполагаемых организаторов и участников массового убийства так и не понес наказания.

«Найти и предать суду»

Мало того, что украинские власти не сделали ничего для поимки преступников, их, наоборот, возвели их в ранг героев – нелюди, сжигавшие людей и добивавшие раненых, стали официально работать на киевский режим. А представители западных стран, продолжающих поддерживать укронацистскую власть, ни разу этот откровенный геноцид не осудили, молчаливо подтверждая тем самым, что русских людей можно и нужно убивать.

«Миллионы людей … хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе» — говорил Владимир Путин ещё в июле 2021 года.

По сути только президент России Владимир Путин, внося свой личный вклад в сохранение памяти о страшных преступлении украинских карателей, регулярно, в том числе на международных площадках, рассказывает всему миру об их зверствах.

Так, в феврале прошлого года он напомнил о настоящем терроре, организованном захватившими власть радикалами против тех, кто не поддержал антиконституционные действия на Украине. По словам Президента России, над политиками, журналистами и общественными деятелями «издевались, их публично унижали», а украинские города захлестнула волна погромов и насилия – «серия громких и безнаказанных убийств».

Тогда же Владимир Путин заявил и о невозможности без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. «Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», — подчеркнул он.

Во многих своих выступлениях Президент России регулярно дает понять всему лицемерному западному сообществу, что поддержка киевских властей делает их соучастниками кровавых преступлений.

Спасение от физического уничтожения

По словам председателя Совета по деловым коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, выпускника Высшей комсомольской школы Батыра Абдуллаева, большинство его друзей из стран СНГ, Латинской Америки, Африки и даже Западной Европы, были просто ошеломлены трагедией в одесском Доме профсоюзов и сразу же резко осудили укронацистов, назвав трагедию новой Хатынью.

«Для всех здравомыслящих людей в мире тогда стало очевидно — власть на Украине захватили откровенные фашисты», — отметил он.

Зверства в одесском Доме профсоюзов откровенно продемонстрировала: неонацисты, ставшие у руля управления страной после Майдана, собираются физически уничтожить всех идеологических противников на территории Украины и поэтому объявили настоящий геноцид русских.

Причем, своих планов по уничтожению жителей Крыма и Донбасса они никогда не скрывали и не делают из этого тайны сейчас, заявляя, что все русское там будет уничтожено.

Поэтому возвращение в Россию Крыма и Севастополя в 2014 году, воссоединение с ДНР и ЛНР в 2022 году стало логичным, спасительным выбором жителей этих территорий и единственно верным и гуманным для Президента России, который решил начать СВО для спасения мирных жителей.

«Наша цель прежде всего в защите людей, повторяю еще раз, которые ощущают себя частью нашего народа, частью нашей культуры». Президент России Владимир Путин, декабрь 2022 года.

На протяжении всей своей истории Россия выступала истинным поборником справедливости и рьяным противником геноцида. Наша страна разбила Османскую империю, в которой жестоко казнили южнославянских борцов за свободы, разгромила Третий Рейх, уничтоживший миллионы мирных жителей, сокрушила Японскую империю, ответственную за геноцид народов Азии.

close 100% Цветы на окне в память о погибших 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе Антон Круглов/РИА «Новости»

Сегодня мы боремся с киевскими убийцами и карателями, которые открыто используют фашистскую символику и декларируют приверженность нацистским идеям. Историческая миссия России как страны-освободителя, миротворца и защитника требует ликвидировать неонацистскую угрозу на наших границах и сурово наказать убийц за геноцид жителей Одессы, Новороссии и Донбасса.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что все военные преступления киевского режима должны быть расследованы, а виновные в них понести заслуженное наказание. Сейчас формируется доказательственная база по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который, по словам Владимира Путина, «и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине».