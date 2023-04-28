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Штрафная полоса. Апрель обошелся «Википедии» в копеечку

«Википедия» продолжает игнорировать требования российского регулятора

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Depositphotos
«Википедия» - самая популярная онлайн-энциклопедия в мире. Только за апрель энциклопедия насобирала в России штрафов на общую сумму более 7,5 млн рублей. Член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк объяснил, почему так происходит.

Для многих людей этот ресурс незаменимый помощник в поисках знаний по различным темам на все случаи жизни: будь то учеба, работа или обычный досуг. Одна из главных фишек «Википедии» - ее автором может стать каждый. Если же кто-то не горит желанием писать материалы для энциклопедии, но он неравнодушен к тому, что на этом сайте публикуется, тогда можно просто отредактировать чужой текст.

В то же время эта фишка создает для «Википедии» проблемы репутационного характера. И в большинстве случаев они связаны с контентом на политические и исторические темы. Трактовок много, а вот качественного фактчекинга авторам «Википедии» порой недостает. Поэтому на ресурсе уже неоднократно попадались материалы с вкраплением предвзятости, а то и вовсе полнейший абсурд. Например, если вспомнить кейс с китайской домохозяйкой, которая 10 лет публиковала на площадке статьи о выдуманной истории России.

Тем не менее в «Википедии» есть модерация, и администраторы ресурса могут удалять страницы при различных обстоятельствах. Например, одним из критериев удаления является мистификация – когда статья или ее часть содержит заведомо ложную информацию. Дело в том, что одним из основных принципов «Википедии», как указано в одном из материалов энциклопедии, «является достоверность, поэтому действия по созданию мистификаций недопустимы». Однако, видимо, это работает только на бумаге, а к тому, как администраторы ресурса реально удаляют подобную информацию, остается много вопросов. Почему-то одни статьи подлежат пристальному вниманию, а другие упорно упускаются из вида. Особенно это стало заметно после начала специальной военной операции на Украине, когда объективная оценка, кажется, и вовсе покинула страницы «Википедии».

Очевидно, что онлайн-энциклопедия, как и любой другой ресурс, должна работать в рамках российского закона. Тем не менее, все требования российского регулятора площадка упорно игнорирует. Всего, по данным Роскомнадзора, без ответа осталось 200 уведомлений об удалении запрещенной информации. Они касаются 137 противоправных материалов.

Из-за такого наплевательского отношения к требованиям регулятора «Википедию» регулярно оказывается в суде. Только за этот месяц энциклопедию оштрафовали аж шесть раз. Сначала суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тыс. руб. за отказ удалить противоправный материал. Затем еще на 2 млн руб. за неудаление фейков о российской армии. Позже еще на 800 тыс. руб. за неудаление статьи и видео о зацепинге.

Затем платформа была оштрафована на 1,5 млн руб. за отказ удалить недостоверную информацию о ходе СВО на Украине. 25 апреля суд вновь оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тыс. руб. за неудаление информации о запрещенной в России одной из экстремистских организаций. А несколькими днями позже еще на 2 млн за неудаление данных о воинской части.

В итоге только за апрель энциклопедия насобирала штрафов на общую сумму более 7,5 млн рублей.

Стоит отметить, что организация получала штрафы и ранее, и даже заработала себе маркировку нарушителя закона за регулярное игнорирование требований регулятора. Тем не менее, как показывает практика, на ошибках энциклопедия учиться не желает. И это неудивительно, так как усидеть на двух стульях, выполняя требование российского закона и установки западных заказчиков, весьма трудно. «Википедия», видимо, выбирает не злить американских благодетелей. Ведь энциклопедия существует за счет пожертвований. И сделать это могут как люди, так и компании.

Например, одним из благодетелей «Википедии» можно назвать ИТ-гиганта Google. В 2019 году корпорация пожертвовала более 3 млн американских долларов на развитие энциклопедии. Кроме того, Google стал одним из первых пользователей коммерческого сервиса Wikimedia Enterprise. Компания платит Wikimedia Foundation «за помощь в предоставлении наиболее точной и актуальной информации в своей поисковой системе».

Очевидно, что подобный тандем с одним из крупнейших глашатаев западной пропаганды не добавляет площадке объективности.

Все это заставляет еще раз задуматься о необходимости действовать более масштабно, и не просто бороться с нарушителем закона, но и развивать свои аналоги «Википедии». Важно, чтобы альтернативные ресурсы доносили до людей объективную информацию. Так в головах пользователей будет вырисовываться многогранная картина мира.

Формировать объективный подход у людей – важно, особенно сейчас, когда в интернете много фейков. Он помогает понять, где правда, а где ложь, не поддаваться панике или не совершать опрометчивых поступков под влиянием дезинформации в сети.

Что касается «Википедии», своими решениями она уже дискредитировала себя. Доверять этому ресурсу как надежному источнику не стоит. Лучше поискать нужную информацию на других ресурсах, благо есть из чего выбрать.

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