Зеркальный ответ: по третьему закону Ньютона

Физические законы не требуют юридического закрепления для того, чтобы быть исполненными. Яблоко упало Ньютону на голову до того, как он придумал закон, описывающий это происшествие. В экономике и политике все по-другому — иногда самые естественные действия, вытекающие казалось-бы прямо из объективных физических законов, долго не совершаются из-за отсутствия соответствующего правового оформления. Так, в деловых взаимоотношениях России с недружественными государствами до сегодняшнего дня фактически нарушался третий закон Ньютона, гласящий, что сила действия равна силе противодействия.

Дыры для утечки капиталов

Беспрецедентные по масштабу западные санкции оказались направлены не только против целых отраслей и секторов российского бизнеса, но и против отдельных компаний.

Как же Россия реагирует на эти, мягко говоря, недружественные шаги? Безусловно, определенные действия предпринимаются – 5 августа 2022 года был подписал Указ президента РФ №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Целями этого Указа стали предотвращение бесконтрольного вывода средств иностранных инвесторов из страны, а также формирование компенсационного фонда, с помощью которого можно было бы дать зеркальный ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом. Кроме того, данный документ был призван способствовать деофшоризации отечественной экономики, то есть переводу крупнейших активов под российскую юрисдикцию.

Но оказалось ли это противодействие равным по силе действию наших западных «партнеров»? Увы, нет.

Во многом вопреки духу президентского указа правительственная комиссия достаточно щедро раздает разрешения на покупку российскими компаниями иностранного бизнеса с последующим выводом денег из страны.

«Так, было достигнуто соглашение по выкупу активов германской компании Henkel. Shell получила разрешение продать долю в проекте «Сахалин-2» и вывести деньги. Судя по всему, этот процесс будет продолжаться», — отмечают в связи с этим аналитики Сбера. По оценкам экспертов, сейчас на рассмотрении правительственной комиссии находятся сделки суммарным объемом свыше $20 млрд.

К каким последствиям это приводит? Во-первых, банально происходит отток капиталов из страны. По итогам 2022 года он достиг рекордного уровня в $217 млрд, значительно превысив прежний пик ($152 млрд), зафиксированный в 2014 году. Во-вторых, «благословляя» уход иностранных корпораций из РФ, мы своими руками сжимаем размер потенциального компенсационного фонда, который должен служить для защиты экономических интересов отечественного бизнеса.

Оценят ли такую мягкость наши бывшие западные партнеры? Можно не сомневаться, что нет. Наоборот, ослабление нашего противодействия будет приводить лишь к усилению их действия.

К примеру, Польша уже объявила о продаже дочки «Новатэк» — Novatek Green Energy, активы которой ранее были заморожены, а затем переведены во внешнее управление; США выразили недовольство тем, что Италия разрешила «Лукойлу» продать свой НПЗ на Сицилии.

И в Риме, услышав грозный окрик из-за океана, пытаются уже пересмотреть данное решение. Немецкий бундестаг принял поправки к закону об энергетической безопасности, позволяющие в упрощенном порядке продавать акции в компаниях, находящихся под внешним управлением, без национализации. Это напрямую относится к активам «Роснефти» в Германии, прежде всего нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Шведте.

По мнению экспертов, это — первый в истории случай такого масштабной экспроприации активов у иностранных собственников со стороны западного государства. Можно не сомневаться, что пассивность России спровоцирует Запад на усиление давления и речь уже будет идти о полной конфискации остающихся в Европе, США и Канаде активов наших компаний.

Адекватный ответ

На этом фоне весьма своевременно выглядит подписанный президентский указ об ответных мерах противодействия западному давлению. Согласно ему, вводится внешнее управление в отношении двух западных энергетических активов: принадлежащих правительству Германии акций ПАО «Юнипро» (83,73%) и финской стороне акций ПАО «Фортум» (98,3%).

Важно отметить, что в данном случае речь не идет о лишении владельцев принадлежащих им активов. Пока что они всего лишь окажутся под управлением лиц или структур, назначенных Росимуществом.

А в дальнейшем можно будет посмотреть на поведение наших бывших западных партнеров и в зависимости от этого принять то или иное решение – от изъятия и принудительной продажи активов до прекращения временного управления и снятия ограничений. Тут уж, как учил Ньютон, действие должно быть равно противодействию.

Такой подход представляется справедливым со всех точек зрения и, надеюсь, будет носить системный характер.

Он безукоризнен с юридических позиций, поскольку, в отличие от западных санкций, руководствуется принципом «зеркальности». Он разумен и в экономическом плане. Было бы странно, если бы в условиях фактически развязанной против России экономической войны мы бы позволили зарубежным компаниям не просто «остаться при своих», а уйти из РФ с прибылями, с лихвой окупив вложенные когда-то в российские предприятия средства и получив изрядную выгоду от их продажи. Например, «Фортум» приобрёл активы в России за 2 млрд долларов, благодаря созданным для предприятия льготным условиям сумел выстроить высокомаржинальный бизнес и выйти из России планировал уже за 8 млрд. Ничего так себе прибыль…

Наконец, в указе о внешнем управлении наблюдается четкая политическая логика. Абсолютно абсурдной выглядит ситуация, при которой средства, полученные за счет деятельности российских активов идут, к примеру, германским акционерам и бюджету ФРГ, а затем – на закупки оружия для ВСУ. Или же, в случае с финской стороной, – на вооружение нового члена НАТО.

Хватит доить своих и кормить чужих

Сохранение в российской экономике средств, которые могли бы в противном случае уйти в недружественные страны, позволяет хотя бы немного сдержать рост фискальной нагрузки на отечественный бизнес и в первую очередь – на нефтегазовый комплекс. Став «дойной коровой» российского бюджета еще в начале 2000-х годов, он и поныне, несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия, продолжает играть эту по-своему почетную, но слишком уж тяжелую роль. И она становится все тяжелее буквально на глазах.

Так, в результате снижения с 1 апреля 2023 года демпфера для нефтепереработки дополнительные изъятия из нефтяной отрасли составят 210 млрд рублей в год. А в случае дальнейшего сокращения демпфера (в два раза от текущего уровня) инвестиционный потенциал российских нефтяных компаний уменьшится еще на 380 млрд рублей.

Такое изменение фискальной нагрузки неминуемо приведет к снижению рентабельности и сокращению объемов нефтепереработки в России. А это чревато уменьшением поставок топлива на внутренний рынок, прежде всего в регионы Сибири и Дальнего Востока (а ведь для них, с учетом длинного транспортного плеча, проблема обеспечения горючим – наиболее болезненна).

Таким образом, пора отказываться от практики «бей своих, чтобы чужие боялись».

Последствия санкционной политики должны испытывать на себе не только отечественные компании, но и бизнес из тех стран, которые вводят подобные антирыночные и противозаконные ограничения. И президентский указ как раз и послужит наглядным «уроком по физике», напомнив о том, что действие неизбежно вызывает противодействие.

Автор — эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ.