Федеральный бюджет выходит из дефицитной среды

Федеральный бюджет постепенно возвращается в привычные рамки. Об этом свидетельствует динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирование расходов в первом квартале текущего года. Несырьевые доходы составили чуть более 4 трлн рублей, снизившись только на четыре процента относительно прошлого года. Расходы, после ускоренного финансирования в январе (1,25 среднемесячного планового уровня на 2023 год), в феврале-марте стабилизировались почти на среднемесячном уровне (1,05). Нефтегазовые доходы находятся чуть ниже «базового уровня», что хоть и значительно ниже объемов I квартала предыдущего года, когда цены на нефть и газ были значительно выше, но сопоставимо с уровнем I кв. 2021 и только на 5-15% ниже I кв. 2018-2020 гг. При этом есть определенные предположения о возможном росте нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы.

Федеральный бюджет за первый квартал 2023 года исполнен с дефицитом. За этот период в федеральную казну поступило доходов в объеме 5,68 трлн. рублей, а это минус 21 процент к первому кварталу прошлого года (или 22% годового планового объема на 2023 год). А вот расходы составили 8,08 трлн. рублей, что показывает прирост на 34 процента к аналогичному периоду прошлого года (или 28% планового объема на 2023 год). В результате сложился дефицит в объеме 2,4 трлн. рублей (при плановом уровне 2,9 трлн. рублей на весь 2023 год).

Основным фактором снижения доходов относительно прошлогодних значений явилось уменьшение объема нефтегазовых доходов примерно в два раза, причиной чему стали 40-процентное снижение нефтяных цен, а также снижение объемов экспорта в связи с переориентацией на новые рынки сбыта.

Этот процесс, как известно, требует определенного времени для перенастройки. Нефтегазовые доходы в первом квартале составили в среднем 545 млрд. рублей в месяц. Для сравнения, в 2022 году доходы от нефти и газа составляли в среднем 966 млрд. рублей в месяц. Надо отметить, что такая разница связана с высокой базой цен на нефтегазовые товары в 2022 году. Опять же, в январе был проведен возврат излишне уплаченного в 2022 году налога на прибыль. Кроме того, было проведено ускоренное возмещение НДС экспортерам, что с точки зрения исполнения бюджета, конечно же, вызвало временное напряжение. Зато эти деньги быстрее вернулись в экономику, что с точки зрения антикризисной политики государства является очень важным фактором.

Вполне понятной причиной роста расходов стало опережающее финансирование контрактных расходов бюджета, предположительно связанных с проведением СВО. Это должно дать соответствующим предприятиям необходимую дополнительную ликвидность для выполнения государственного заказа.

Источники финансирования дефицита бюджета в официальной статистике не раскрываются. Но по данным Cbonds в I квартале были размещены ОФЗ на сумму около 120 млрд. рублей, а по данным Минфина, также в незначительном объеме были задействованы средства ФНБ, в среднем по 100 млрд. рублей в месяц. Оставшаяся сумма финансирования дефицита бюджета была проведена за счет остатков бюджета, однако сущность данной операции не раскрывается.

Помесячное исполнение бюджета за первый квартал показывает, что основные отклонения по доходам и расходам сложились в основном в январе. А уже в феврале, а еще более в марте, ситуация выровнялась, и исполнение бюджета практически вернулось к привычным значениям основных бюджетных показателей и параметрам бюджета 2023 года (исходя из равномерного исполнения по месяцам). Во всяком случае, доходы в феврале-марте составили 85 процентов от объемов соответствующих месяцев 2022 года. Тогда как в январе было только 65 процентов. При этом необходимо отметить, что 2022 год является высокой базой по доходам федерального бюджета. Для сравнения лучше всего подходят допандемийные 2017-2019 год, когда уровень цен на нефть находился в аналогичном ценовом диапазоне, 50-60 долларов за баррель.

Следует также отметить, что с января внедряется новая прогрессивная система единого налогового платежа (ЕНП). Данный процесс сместил график зачисления налогов в бюджеты на более поздние сроки, что вносит искажение в сопоставимость данных по доходам с аналогичными периодами предыдущих лет.

Расходы в январе и феврале финансировались примерно в полуторном объеме к данным начала 2022 года. А уже в марте расходы казны установились почти на уровне прошлогоднего марта. Значительный дефицит января в 1,7 трлн. рублей снизился в феврале до 0,9 трлн. рублей, а в марте сменился хоть и незначительным, но профицитом в объеме 0,2 трлн. рублей.

При этом существуют два основных риска для федерального бюджета. Прежде всего, это риск снижения нефтегазовых доходов в части объемов и/или стоимости нефтегазового экспорта. Данный риск вполне хеджируется средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Другой серьезный риск — увеличение потребности в расходах, связанных с текущей ситуацией СВО и восстановлением пострадавших регионов. Здесь сложно сделать какие-либо прогнозы. Для финансирования данных мероприятий может быть рассмотрен вопрос о временном увеличении налогообложения (рассматривается вариант единовременной выплаты крупнейшими компаниями налога на непредвиденный доход, полученный за два последних года — так называемый чрезвычайный налог), оптимизирована дивидендная политика государственных компаний, задействованы средства ФНБ, не исключено проведение оптимизации расходов, в том числе перенос части расходов на будущие периоды.

При этом вполне определенно видны ряд позитивных факторов для бюджета. Так, динамика поступления ненефтегазовых доходов соответствует планам, заложенным при формировании бюджета (исходя из предположения о равномерности их поступления). Более того, согласно обновленным прогнозам на 2023 год, озвученным 14 апреля на Совместной Коллегии Минфина России и Минэкономразвития России, рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 1,2 процента, в то время как ранее планировался спад ВВП на 0,8%.

К тому же в апреле наблюдается постепенный рост цен на нефть, что позволяет надеяться на рост налоговых поступлений. Этому может способствовать начало снижения добычи сырья в рамках договоренностей ОПЕК+. Помимо этого, наблюдается ослабление рубля и рост стоимости акций российских предприятий, что позволяет ожидать улучшения балансов как федерального бюджета, так и Фонда национального благосостояния.

Таким образом, текущее исполнение федерального бюджета имеет много особенностей, которые в совокупности привели к дефицитному исполнению за I квартал. Но в целом стабильность бюджета находится на достаточном уровне.

Автор — заместитель руководителя направления «Бюджетная политика» ЦСР.