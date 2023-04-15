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Что следует знать о культуре в цифровой среде

Председатель Альянса по защите детей в «цифре» рассказала о формировании цифровой культуры

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Владимир Песня/РИА «Новости»
15 апреля отмечается Международный день культуры. Этим праздником мы обязаны нашему знаменитому соотечественнику Николаю Константиновичу Рериху – дата была учреждена в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников». Он более известен как «Пакт Рериха», автором идеи и инициатором создания которого был именно Николай Константинович.

Сегодня мы находимся в точке беспрецедентного роста и развития технологий, которые способствуют не только распространению культурных ценностей, но и формированию новой цифровой культуры. Именно культура формирует самосознание человека, ее развитие влияет на образование и воспитание, мотивирует к дальнейшему развитию.

Великий русский ученый Дмитрий Лихачев, писал, что культура является «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни», и с этим невозможно не согласиться.

Задача по формированию цифровой культуры стоит сегодня перед государством и обществом. Это касается граждан любого возраста, но особенно это актуально для детей – именно они, как губка, впитывают все новшества современной эпохи, но в отличие от более старших поколений, этот процесс зачастую не подкреплен знаниями и опытом. А цифровые технологии, к сожалению, несут не только позитивное и созидательное.

В сети выросло количество деструктивного и запрещенного контента, фейков и агрессии.

Мы видим, что государство адаптирует законодательство под современные цифровые реалии, чтобы создать безопасную и комфортную среду, но также не стоит пренебрегать и правилами цифровой гигиены, которые стоит донести до своих детей.

Для того, чтобы защитить свои личные данные и сделать Интернет более безопасным местом, есть несколько простых принципов.

Объясните ребенку, что нужно использовать сложные пароли и не давать их другим людям, даже друзьям. Предупредите, что стоит проверять сайт перед тем, как оставить на нем любые свои данные.

Попросите внимательно смотреть адрес ссылок до того, как перейти по ним и отсеивать подозрительные, а также предостерегите от подключения к бесплатным, но неизвестным и не проверенным точкам доступа Wi-Fi.

Помните, что цифровые технологии открывают много новых возможностей не только законопослушным гражданам, но и злоумышленникам, пользующимся неопытностью и наивностью молодых пользователей сети. Государство и общественные организации активно работают над тем, чтобы минимизировать любые риски в интернете, однако важной частью противодействия преступлениям в сети являются личная бдительность и воспитание цифровой культуры на уровне каждой отдельной семьи.

Автор — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

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