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Времена меняются: какие нововведения ждут сферу безопасности данных в ближайшем будущем

ИТ-эксперт Геллер спрогнозировал изменения в подходе к кибербезопасности

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Цифровизация бизнеса идет полным ходом. Компании активно переводят свою ИТ-инфраструктуру в облако, поскольку это экономически выгодно. В то же время из-за такой миграции возникают новые сложности, связанные с безопасностью данных. Это влечет коренные изменения в подходе к кибербезопасности. И три из них можно прогнозировать уже в ближайшее время.

Первое изменение — компании начнут массово отказываться от мэйнфреймов — больших серверов. Причина в том, что их стоимость растет, а специалистов на их обслуживание не хватает. Однако самый большой недостаток мэйнфреймов — они не могут соответствовать меняющимся потребностям бизнеса без одновременного увеличения вероятности утечки данных. Это вынуждает компании искать новые решения для хранения и обработки данных.

Второе изменение — компании начнут уделять больше внимания безопасности данных и инвестировать в комплексные инструменты, которые могут быть развернуты в разных средах. Эти инвестиции в комплексные решения для защиты данных повысят защиту уязвимых API, ускорят миграцию в облако, консолидируют усилия по кибербезопасности и в конечном счете обеспечат многоуровневый подход к защите от современных кибератак.

Одним из драйверов такого изменения станут ужесточения в работе с персональными данными. Речь про два законопроекта, которые Минцифры передало на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Первый предусматривает оборотный штраф для компаний в размере 5–500 млн руб., а второй — изменения в Уголовный кодекс РФ, которые связаны с кражей персональных данных.

Благодаря таким мерам компаниям станет невыгодно допускать утечки данных. Дешевле и дальновиднее будет для них вкладываться в безопасность.

Третье изменение – повысится спрос на специалистов по безопасности, обладающих операционными возможностями для осуществления миграции в облако. Также не исключено, что в компаниях будет создана новая руководящая должность. От такого руководителя потребуются глубокие управленческие знания, навыки в области безопасности и архитектуры данных, а также знаний администратора информационной базы.

С появлением новых технологий уровень кибербезопасности в компаниях и госучреждениях продолжит повышаться. В противном случае велик риск утечки персональных данных. Кроме того, эта проблема касается и рядовых пользователей, кто использует зарубежные VPN-сервисы. В последнее время эти приложения стали особо популярны. Однако из-за них в сеть утекают большие объемы персданных. Особенно ненадежны бесплатные VPN-сервисы.

Поэтому назрела необходимость создания национального VPN, который будет ответственно относиться к защите персданных.

Разговоры о его создании уже ведутся, и, возможно, в скором времени мы его увидим.

В целом цифровизация несет благо и в то же время новые вызовы в сфере безопасности данных. Именно подобные вызовы – это главный драйвер развития кибербезопасности.

Автор — эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG.

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