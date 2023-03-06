Села батарейка: как умирает аккумулятор нашего смартфона

Рассмотрим одни из самых распространенных способов сократить автономность своего гаджета.

Одна из самых частых ошибок – неправильная зарядка устройства. Сюда относятся как регулярное доведение уровня заряда до критического, при котором телефон автоматически выключается, так и привычка постоянно держать гаджет возле розетки и оставлять его на ночь. Это быстро расходует ограниченное количество циклов заряда/разряда аккумулятора и в долгосрочной перспективе приводит к замене батареи. Наиболее оптимальным считается заряжать аккумулятор до 80% и не разряжать его ниже 30%.

Многие производители заверяют, что встраивают в гаджет системы защиты от глубокого разряда и избыточного разряда. Верить или нет – дело каждого, но стоит понимать, что компаниям невыгодно делать телефон излишне надежным, так как это не способствует продажам новых моделей. Это наглядно продемонстрировала компания Apple, специально замедляющая работу старых устройств, чтобы побудить пользователей к покупке нового девайса. Помимо этого, в абсолютном большинстве современных моделей смартфонов не получится заменить батарею самостоятельно, не имея навыков и специального оборудования – понадобится нести телефон в сервисный центр и менять аккумулятор за внушительную цену, особенно в случае устройств популярных брендов.

Еще один способ физически ускорить «смерть» батареи – температура. Речь идет как о перегреве, так и переохлаждении: в обоих случаях в аккумуляторе проходят необратимые химические реакции, навсегда снижающие его емкость. А в случае особенно сильного перегрева телефон даже может взорваться. Достичь таких температур проще, чем может показаться – достаточно оставить гаджет на солнце, подключить к некачественной зарядке и вдобавок нагрузить его процессор играми и другими «тяжелыми» приложениями.

Привести к поломке может не только внешнее физическое воздействие, но и софт сомнительного назначения. К такому, например, относится VPN, который повышает потребление электроэнергии на 5-15%. В частности, приложение на смартфоне может ускорять разряд батареи, работая в фоновом режиме и постоянно поддерживая соединение с сервером. Помимо этого, все телефоны увеличивают мощность приема и передачи сигнала, если он слабый. Это само по себе снижает автономность устройства, однако VPN может дополнительно усиливать этот эффект, разряжая батарею еще быстрее и вынуждая чаще заряжать гаджет, расходуя его циклы заряда-разряда.

Помимо этого, такие приложения, как VPN, могут способствовать «смерти» аккумулятора не напрямую, а косвенно, становясь «проводником» вирусов. Зараженный анонимайзер способен еще сильнее загружать процессор, что ведет к нагреву устройства, быстрому расходу аккумулятора, повышенному трафику и прочим побочным эффектам.

Автор — эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG.