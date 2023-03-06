Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Голосовые операторы: в тренде — этичное общение с пользователем

В Сбере рассказали о преимуществах голосовых операторов с ИИ

close
100%
Пресс-служба Сбербанка
Технология голосового оператора с искусственным интеллектом (AI), который совершает и принимает звонки, ведя беседу по продуманному сценарию, прошла путь от элементарного голосового меню до систем, способных решать самые сложные задачи.

Неудивительно, что роботизация общения стала глобальным трендом и затронула огромный спектр индустрий. Сейчас голосовые операторы применяются в телемаркетинге, сфере развлечений, опросах, обучении, работе с проблемной задолженностью, поддержке операций, рекламных кампаниях, консьерж-сервисах и кросс-продажах. Роботы помогают получать справочную информацию, подбирать персонал, записываться на прием к специалисту и так далее.

Алгоритмы анализируют речь собеседника, постоянно совершенствуются, обучаясь на истории диалогов, и в результате звучат максимально естественно. Следовательно, люди часто даже не понимают, что общаются с роботом. И это поднимает множество серьезных этических вопросов.

Ряд экспертов считают, что голосовой оператор должен предупредить человека о своей сущности в самом начале общения. Однако такой подход может сработать против технологии и отпугнуть собеседника. Поэтому сегодня в мировой практике принята следующая норма: человек должен иметь возможность в любой момент переключиться на оператора-человека, причем бесплатно. При этом прямая обязанность предупреждать собеседника в начале разговора о том, что с ними общается робот, как таковая отсутствует.

В Сбере голосовые операторы также широко распространены. Они помогают работать с должниками и проблемными активами (роботы-коллекторы), предлагать клиентам товары и услуги (телемаркетинг), уведомлять кандидатов о собеседованиях и встречах с наставниками (роботы-рекрутеры), проводить опросы удовлетворенности клиентов и так далее.

В декабре 2022 года голосовые операторы обсуждались на заседании рабочей группы по этике искусственного интеллекта Сбербанка под председательством первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина. Участники встречи проанализировали экономическую выгоду от их использования и сформулировали правила общения голосовых операторов с клиентами.

Напомним, что еще в 2020 году Сбер утвердил принципы этики искусственного интеллекта. А в 2021 году банк стал одним из главных разработчиков и первых подписантов Кодекса этики в сфере ИИ, к которому уже присоединилось свыше 160 российских организаций. Так что любое применение ИИ в банке, в том числе в голосовых операторах, тщательно проверяется на этичность. Если клиент Сбера захочет пообщаться с человеком, робот-оператор сразу же исполнит его просьбу.

Открытость к людям и технологиям — основополагающий элемент развития банка. В Сбере встраивают современные технологии в каналы коммуникаций с клиентами — но так, чтобы человек всегда мог выбрать оптимальный именно для него способ общения.

Текст написан Андреем Незнамовым, управляющим директором Центра регулирования ИИ Сбербанка в соавторстве с Эльвирой Чаче, руководителем направления Центра регулирования ИИ Сбербанка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 376-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 376-й день
Офис Зеленского: главком ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска
Ранее западные и украинские СМИ сообщали о конфликте Зеленского и Залужного из-за Артемовска
Коптер, почтомат, фотовидеофиксация: в русском языке зарегистрировали новые слова
Словарь русского языка РАН обновил содержание впервые за 2023 год
Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о своих вооруженных силах
Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ соцобъектов в селе Муром
Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии в ответ на приговор Тихановской
В Минздраве Свердловской области заявили, что ползшему на четвереньках пациенту предлагали коляску
Новости и материалы
Антон Долин признался, что поддерживает хорошие отношения с Иваном Ургантом
Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам не посещать Экваториальную Гвинею
Минфин: российский бюджет получил 52 млрд руб. от размещения средств ФНБ в 2022 году
Первая партия дизтоплива из ОАЭ добралась до Германии
Михаил Турецкий объяснил свой отказ переехать в США
На Рижском рынке произошла массовая драка из-за цветов к 8 марта
Samsung Galaxy S23 FE представят в августе вместе с другими новинками компании
Алла Пугачева рассказала, в каком случае она может прийти на концерт своих друзей-артистов
Ивановские спасатели освободили годовалую девочку, застрявшую в алюминиевом казане
TSN включил российского форварда в список игроков, которые забросят 50 шайб в сезоне НХЛ
Суд взыскал с сервиса доставки RedExpress 138 млн руб. по иску парфюмерной сети «Иль де Ботэ»
Forbes: ВСУ не получили нужной техники для формирования сбалансированных соединений
Обезьяна украла антидепрессанты у посетительницы ботанического сада
Женщина погибла на концерте рэперши GloRilla из-за давки
Лавров назвал укрепление связей с исламскими странами приоритетом внешней политики РФ
Игорь Крутой вспомнил, как совершил «неравный обмен» с Михаилом Жванецким
Минобрнауки: вузы новых регионов адаптируют к российским стандартам до 1 мая
Компания TotalEnergies передала свой завод в Калужской области российскому менеджменту
Все новости
Бомба под днище. Автомобиль бизнесмена Малофеева хотели взорвать
ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу совета директоров «Царьграда» Малофеева
«Сидоровы»: как снимают первый российский сериал по сценарию нейросети
Звезда «Ворониных» Дронов пошутил, что искусственный интеллект может лишить его работы
Утомляемость, темная моча, зуд: как распознать проблемы с печенью
Гепатолог Прашнова назвала симптомы, указывающие на болезни печени
Тяжелые и взрывоопасные: на Западе сомневаются, что британские танки помогут Украине
Military Watch: из-за недостатков Challenger 2 ВСУ не смогут эффективно применять британский танк
«Потеряны лучшие бригады, Киев готовит сдачу». Что пишут западные СМИ про битву за Артемовск
El Pais: из-за огромных потерь под Артемовском для ВСУ сложилась тяжелая ситуация
«Они желают длительной войны». Кто на Западе против переговоров Киева и Москвы
Член Совбеза Турции Эрхан сообщил, что Вашингтон и Лондон против встречи Путина и Зеленского
Лучшие фотографии недели
После развода отец не хочет общаться с детьми: психологи – о том, как это объяснить детям
Психолог Глебова: фраза «это сложно, но жизнь продолжается» поможет детям пережить уход отца из семьи
«Жутко сложный человек»: звезды, которые не общаются с родителями
Ревва, Самбурская и другие звезды, которые перестали общаться с родителями
«Англичанка гадит». Вована и Лексуса снова заблокировали на YouTube
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса из-за «нарушения правил сообщества»
«Никто не ожидал, что мы легко откажемся от газа и нефти из России»: что рассказал Шольц в интервью СNN
Канцлер Германии Шольц рассказал об обещании Китая не поставлять оружие России
«Золотая корона» перестала отправлять переводы с карт подсанкционных банков из-за «требований партнеров»
РБК: «Золотая корона» ограничила переводы за рубеж с карт нескольких российских банков
Интервью с певцом Александром Киреевым — о секретах «Фабрики звезд» и жизни после проекта
Участник «Фабрики звезд» Александр Киреев объяснил, почему скандалы вокруг шоу актуальны до сих пор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть