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Киберзащита на любом уровне

Одной из главных угроз для бизнеса стали кибератаки

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С повсеместным ростом цифровизации преступления в интернете уже стали обыденным явлением для делового мира. При этом киберриски, несомненно, являются одной из главных угроз для бизнеса, считает директор по рискам СберСтрахования Владимир Новиков.

Если раньше злоумышленники охотились на крупные компании, то сейчас интерес для них представляет бизнес любого уровня, в том числе малый и даже индивидуальные предприниматели. Так, в отчете о кибербезопасности в 2022 году, подготовленном аналитиками всемирного экономического форума при участии специалистов BI.ZONE, специалисты отмечали глобальную тенденцию роста кибератак на малый и средний бизнес. В целом эксперты обращают внимание не только на рост киберинцидентов на протяжении 2022 года, но и ожидают такую тенденцию в 2023 году.

Так, например, специалисты «Лаборатории Касперского» прогнозируют, что 2023 год будет сложным для кибербезопасности из-за постоянного развития угроз.

При этом вне зависимости от объема и специфики бизнеса киберпреступники найдут, чем поживиться. Если мошенник получит доступ к корпоративной сети, то он cможет найти списки клиентов, данные о их банковских картах, реквизиты предприятия, планы развития, информацию о продуктах, находящихся в разработке, сведения по производственным процессам. Узнав ценную информацию, злоумышленники также могут прибегнуть к шантажу для выманивания крупных сумм.

Как предприятиям защититься от киберрисков

Крупные компании инвестируют большие суммы на системы киберзащиты. Но, несмотря на предпринятые меры, они все равно могут стать жертвами преступных схем.

Компании же меньшего масштаба — подавно. При этом последствия для любого предприятия могут оказаться разрушительными: бизнес может не выстоять.

Для противодействия таким атакам в сети есть два пути. Первый — выстраивать систему киберзащиты. Второй — застраховаться. Первый подход подразумевает обучение сотрудников правилам кибербезопасности, обращение за помощью к разработчикам защитных решений.

Важно отметить, что эти пути не исключают друг друга. Выбор только одного не обеспечивает полной защиты от негативного воздействия киберинцидентов.

Однако, для минимизации возможных неприятных ситуаций предприятиям стоит рассмотреть комплексную защиту. Ведь компании по управлению цифровыми рисками и страховщики решают разные задачи: первые — предупреждают инциденты, вторые — решают проблемы, связанные с их последствиями. Выбрав комплексное решение, основанное на заключении экспертов, бизнес может не отвлекаться на вопросы защиты и не беспокоиться нештатных ситуаций, а сосредоточиться на своем развитии.

Чем может помочь киберстрахование

Страхование окажется кстати, если бизнесу все-таки не удалось противостоять рискам. Так, например, программы СберСтрахования предусматривают страховую защиту от основных актуальных угроз: потери данных или информационных систем, перерыва в производстве, кражи финансовых активов, а также страхование гражданской ответственности и дополнительных расходов на расследование и восстановление данных. Эти риски актуальны как для крупного, так и малого бизнеса.

Страховщики также могут, в том числе, оказывать консалтинговые услуги по вопросам кибербезопасности, это наиболее полезно для малого бизнеса, который редко готов инвестировать в это направление отдельно.

Однако в первую очередь полис позволяет бизнесу не бояться финансовых потерь, если киберинцидент не удалось предотвратить.

Рынок киберстрахования находится в процессе своего развития, и мы ожидаем, что с ростом цифровизации востребованность такого рода страхования будет и дальше расти.

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