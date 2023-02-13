Парашют для двоих: как защититься от невзгод

Молодой семье для улучшения благосостояния важно не только копить, но и правильно защитить жизнь, здоровье и нажитое имущество. О том, какие виды страхования могут быть полезны для «новой ячейки общества», рассказал «Газете.Ru» Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования.

По данным Росстата, чаще всего люди в России вступают в брак уже в осознанном возрасте: от 25 до 34 лет. Как правило, к этому моменту у каждого из пары есть определенные сбережения и имущество, которые теперь можно использовать совместно. Например, если у каждого из супругов есть своя жилплощадь, то одно помещение можно сдавать, а во второе переехать самим.

Тем не менее, даже если квартира пока что арендуется, а покупка собственного жилья только предстоит, молодой семье стоит рассмотреть оформление полиса добровольного страхования недвижимости.

В случае, если сломается стиральная машинка и зальет квартиру и соседей, или произойдет пожар, или прорвет трубу – страховая компания покроет хозяину квартиры расходы на ремонт, сэкономив бюджет и нервы новоиспеченной семьи.

Если молодожены решили взять ипотеку, важно проследить, чтобы ипотечная страховка квартиры или дома покрывала не только риски серьезного ущерба, но и включала защиту имущества: бытовой техники, мебели, ремонта. Это позволит не тратить собственные средства на восстановление жилья после инцидентов.

После рождения детей становится актуальным вопрос отдыха всей семьей.

Если семья ведет активный образ жизни, то не исключены травмы. На рынке есть программы по защите от несчастных случаев, а некоторые из них, например в СберСтраховании, позволяют включить в один полис до 6 человек сразу, то есть защиты хватит на всю семью.

Если в семье есть машина, то каско тоже будет кстати. Ремонт авто стоит дорого, а если его затянуть, то отсутствие привычного средства передвижения может вызвать серьезный дискомфорт.

В вопросе улучшения благосостояния семьи важно не только копить, но и защищать.

В случае, если с нажитым имуществом произойдет какая-то неприятность, то придется потратить немало денег, чтобы восстановить это или купить новое. Если же у семьи есть страховки, то страховая компания выплатит компенсации, которые точно помогут сохранить бюджет в целости.

Автор — исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов