Скачать или не скачать: что нужно знать о любом VPN-сервисе

Пользователи VPN-сервисов неизбежно сталкиваются со многими «подводными камнями» при их использовании. Винить клиентов в этом нельзя – информации о сервисах много, и зачастую она противоречивая. С одной стороны, в интернете хватает примеров того, как провайдеры таких услуг сливали данные пользователей или продавали их рекламодателям. С другой стороны, многие статьи возносят на пьедестал совершенства платные VPN.

Тем не менее, любые подобные сервисы объединяют общие недостатки, независимо от их модели заработка. Я не буду вас ни в чем убеждать, а лишь перечислю их. Насколько они критичны – решать только вам.



Начну с самого простого.

Любой VPN замедляет скорость интернета исключительно за счет своего принципа работы. Если не вдаваться в технические подробности, то такой сервис всегда дополнительно обрабатывает весь поток данных, который вы получаете или передаете: например, шифрует и дешифрует его. Это однозначно влияет на скорость в худшую сторону.

Для наглядности представьте, что вам нужно пройти из одной комнаты в другую, а комнаты разделены дверью. VPN вешает на эту дверь замок.

А теперь сравните, что быстрее – просто толкнуть дверь от себя или найти ключ, вставить в замок, повернуть и дернуть ручку? Особенно, когда это нужно делать не одну тысячу раз.



Второй момент, который нужно учесть – не все сервисы рады гостям с VPN.

Это может стать очень неприятным сюрпризом для тех, кто скачал или купил анонимайзер для доступа к определенным сайтам. К примеру, Steam открытым текстом предупреждает о том, что использование VPN нарушает пользовательское соглашение, и попытка его использования может привести к ограничениям аккаунта.

Не жалует анонимов и Netflix – стоимость подписки зависит от региона, поэтому сервис всячески борется с «халявщиками».



Раз уж мы упомянули Steam, сюрпризы с анонимайзерами ждут и любителей онлайн-игр, ведь VPN-соединение может неожиданно оборваться.

Причина – вместимость серверов у сервиса ограничена, и периодически он может «перекидывать» вас на более свободный, сопровождая процесс разрывом связи. Потеря соединения в самый ответственный момент игры – неприятное, но не единственное последствие.

Некоторые VPN-сервисы еще и раскрывают ваш действительный IP-адрес в случае обрыва, сводя на нет весь принцип анонимности.



Продолжая тему безопасности, могу с уверенностью заявить следующее – ни один VPN не может гарантировать сохранность вашей личной информации.

Да, на главной странице сайта могут быть очень громкие заявления вроде «Не ведем журналы», «Не собираем и не храним данные». Но загляните в пользовательское соглашение – кстати, обычно они на английском, чтобы отсеять любопытных без знания языка.

Гарантирую, что в каждом из них вы найдете как минимум отказ от какой-либо ответственности, а зачастую и список сервисов, которые сам VPN использует для своей внутренней «кухни» с пометкой, что анонимайзер не отвечает за сохранность данных с их стороны.



Отдельно хочу остановиться на заявлениях многих VPN о том, что они не хранит данные.

Для меня оно звучит как минимум странно, особенно из уст платных анонимайзеров. Подумайте – если сервис не хранит никакую информацию о пользователях, то как он отличает тех, кто действительно заплатил за подписку? На основании чего предоставляет доступ к услуге? Ну явно же не пишет им в чат и спрашивает: «А вы правда наш клиент?»



Последний побочный эффект VPN, о котором я сегодня упомяну – искажение результатов поиска.

Согласитесь, удобно вбить в браузер запрос вроде «мультиварка», а поисковик сразу выдает несколько вариантов, где их можно купить и по каким ценам. Но в случае с VPN тот же запрос может привести к неожиданным результатам.

Например, насколько вам полезно узнать, где можно купить мультиварку в немецком Дортмунде? И нет, это не поисковик сошел с ума – это VPN заставил его думать, что живете именно там.



Независимо от того, будете вы использовать VPN или нет, помните, что это всего лишь бизнес.

А как и любой бизнес, он стремится повысить свою прибыль и сократить расходы. И никто не гарантирует, что копеечка не будет сэкономлена именно на вашем удобстве или безопасности. Не верьте рекламным обещаниям и всегда смотрите на такие сервисы с холодной головой.

Автор — IT-эксперт.