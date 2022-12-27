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Электрификация снижает себестоимость перевозок

В России отметили 20 лет электрификации Транссибирской магистрали

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На днях отмечался юбилей – 20 лет электрификации Транссибирской магистрали. Юбилей молодой и прошел он как-то стороной, только для посвященных. Правда, в условиях грандиозного спроса на инфраструктуру Восточного полигона, событие не праздное и стимулирующее к анализу упущенных возможностей и открывающихся перспектив.

Электрификация снижает себестоимость перевозок, повышает пропускную способность, делает железнодорожные перевозки экологически чистыми.

Логично было бы после полной электрификации Транссибирской железнодорожной магистрали перейти к БАМу, однако, данное решение начало формироваться только в 2013 году в рамках программы по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Отвлечемся и отметим следующее. Воротами Восточного полигона является станция Тайшет, именно от нее расходится южнее Транссибирская двупутная электрифицированная железнодорожная магистраль, которая через Иркутск, Читу, Хабаровск достигает Владивостока и Находки. Севернее расположена частично двухпутная, немного электрифицированная Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, которая через Лену, Северобайкальск, Тынду, Комсомольск на Амуре достигает Ванино.

Грузопотоки с Якутского и Эльгинского угольных месторождений попадают сначала на Байкало-Амурскую магистраль и только потом на Транссибирскую.

Надо сказать спасибо строителям БАМа, так как при проектировании закладывалась двухпутная магистраль, а при строительстве земляное полотно учитывало наличие второго пути.

При реализации программ модернизации сегодня это является большим подспорьем и экономит ресурсы.

А вот с электрификацией сегодня есть проблемы. Часть БАМа сегодня электрифицирована, но это не позволяет реализовать сквозные технологии.

Чем отличается технология на электрифицированном и неэлектрифицированном участке? Электрификация позволяет увеличить вес поезда, сократить интервалы между поездами, что в свою очередь позволяет провезти больше груза. Значительно больше. Учитывая, что на однопутном участке провозная способность ниже, чем на двухпутном, электрификация отчасти компенсирует отсутствие дополнительного пути.

К сожалению, для электрификации БАМа одного желания железнодорожников мало. Установить опоры контактной сети, натянуть контактный провод и построить подстанции железнодорожники могут и сделают это. Важной частью электрификации является наличие самой электроэнергии, а вот за это отвечают энергетики. Несмотря на то, что Сибирь полна реками и, соответственно, источником электроэнергии, Минэнерго России не подтверждает оперативной возможности подключения БАМа к источникам электроэнергии.

Сегодня сетевая компания оценила стоимость работ в 200 млрд. руб. Это равно трети стоимости первого этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

В итоге, в условиях повышенного спроса на железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона и максимально возможных инвестиций в ее развитие со стороны железнодорожников, энергетики пытаются правдами и неправдами оттянуть вправо ввод новых объектов генерации для Восточного полигона.

Сегодня грузовладельцы с нетерпением ждут прорывных решений в части опережающего развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, но не многие знают, что без должного развития энергетики эти усилия железнодорожников не принесут ожидаемого эффекта.

Электрификация БАМа позволит дополнительно по году вывозить до 12 млн. тонн, что в условиях сегодняшнего дефицита будет положительно оценено грузовладельцами.

Автор – президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры.

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