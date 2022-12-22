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Безопаснее воздержаться: почему VPN не так прост

В ОП рассказали о том, чем опасно использование VPN

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Этот год обозначился большим количеством изменений, новых популярных слов и терминов. Одним из них является VPN – Virtual Private Network или «виртуальная частная сеть». Подобные сервисы были и раньше, но в обиход россиян это понятие вошло в связи с блокировкой соцсетей компании Meta* в марте этого года. Можно понять людей, которые долгие годы пользовались привычными инструментами для общения, работы, ведения бизнеса. Конечно, резкие изменения сложно принять за день.

Сейчас, когда прошёл почти год с момента блокировки, многие уже перешли на отечественные соцсети, нашли новые инструменты коммуникации и продвижения.  Тем не менее, в июле Россия заняла второе место по скачиваниям VPN-сервисов в мире.  
 
Правда со временем пользователи стали отказываться от использования таких приложений. Этому способствовали надоедливая реклама, участившиеся звонки различных мошенников и спамеров, а также назойливые требования оплаты постоянно блокируемых приложений.

Пользователи справедливо решают, что риски, которые несут VPN-сервисы, вряд ли стоят обновления ленты в соцсетях, чья аудитория неуклонно падает. Есть целый ряд причин, которые заставляют задуматься, а стоит ли платить за «анонимность» такую цену, да и есть ли она вообще?
 

На крючке у мошенников


 
Сетевые злоумышленники с радостью пользуются любой возможностью завладеть персональными данными, чтобы использовать их в своих уголовно наказуемых целях.

Постоянные новости о сливах персональных данных со стороны VPN-сервисов показывают, кто им эту возможность предоставляет. Особо отметился VPN-сервис Airplane Accelerates. Он стал причиной утечки персональных данных пользователей из Китая. База данных размером 626 ГБ содержала почти 6 млрд записей).

Данные более 25 млн пользователей «слил» и Bean VPN, хотя владельцы сервиса заявляли, что не ведут записи активности пользователей и не собирают о них информацию, что оказалось неправдой.  
 

Добрый дядя-иностранец


 
Так, Соединенные Штаты Америки активно финансировали создание и развитие подобных сервисов в других странах, чтобы предоставить жителям доступ к прозападным СМИ. В случае России основные усилия были сфокусированы на трех компаниях: nthLink, Psiphon и Lantern. Согласно документам в распоряжении Reuters, в период с 2015 по 2021 компании получили от государства не менее 4,8 млн долларов США, однако с февраля 2022 года финансирование увеличилось на 50%.

Подобная информация даёт почву для размышлений о создании отечественного VPN-сервиса, который соответствовал бы всем критериям закона. Отмечу для читателя, что в целом в России не ограничена работа подобных сервисов, блокируются только те, которые не соответствуют законодательству.
 
VPN-сервисы вводят в заблуждение даже ИТ-гигантов, которые обычно готовы пойти практически на все ради прибыли.
 
Вранье сервисов, обещающих в своих маркетинговых компаниях мифическую анонимность и конфиденциальность дошло до того, что внимание на ненадежность VPN и их связи с онлайн-мошенниками обратили и западные ИТ-гиганты, до которых практически невозможно достучаться.

Google обновила правила в Play Store. Apple также следит за действиями VPN, зная, видимо, что они могут вести себя недобросовестно. Согласно правилам App Store, сервисы должны четко указывать, какие именно персональные данные пользователей будут собираться приложением и для чего.
 

Вред для техники


 
VPN-сервисы повышают потребление электроэнергии смартфоном на 5-15%, что вредит аккумулятору, влияет на производительность и срок службы смартфона.
 
VPN-сервисы часто подделывают. У копий есть и положительные отзывы, и отличные оценки, но введённые в них данные отправляются мошенникам. Что потом происходит с информацией о пользователях, догадаться не трудно.
 
Это лишь часть из большого количества причин, в первую очередь связанных с безопасностью персональных данных.

С сожалением можно констатировать, что многие люди часто пренебрегают правилами цифровой гигиены из-за незнания или же не вполне корректной оценки угрозы собственным данным и денежным средствам. Так часто было со многими деструктивными явлениями.

Осознание вреда приходит не сразу, но тем не менее, я уверена, что популярность подобных сервисов будет падать и дальше.

Хотелось бы, чтобы происходило это не от печального опыта, а от грамотного и осознанного подхода к собственной безопасности.

*Компания-владелец Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Автор – член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.

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