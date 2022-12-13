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Год возможностей: какие платформы извлекли из 2022-го пользу

IT-эксперт Василий Черный высказался о трендах уходящего года

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Depositphotos
Высокая турбулентность экономики, санкции, разрыв или приостановка привычных цепочек взаимодействия – с этими вызовами столкнулась ИТ-индустрия по всему миру в 2022-м году. Однако, хотя ряд сервисов не выдержал проверку кризисом, другие нашли в нем не только возможности, но даже стратегически важные ускорители своего развития. Особенно это заметно в Рунете: несмотря на блокировки и уход некоторых платформ, по итогу пользователи не остались без комфортных способов взаимодействия и инструментов создания и потребления контента. А интернет-экономика России даже вырастет на 24% по отношению к 2021 году. Какие платформы справились с вызовами 2022-го лучше всего и что им предстоит в ближайшее время, рассказал Василий Черный, директор по маркетингу Brand Analytics.

Главный вывод 2022 года в отношении социальных платформ в том, что нам повезло.

У нас есть российские популярные платформы, которые быстро реагировали на ситуацию и постарались адаптироваться для удобства мигрирующих с других платформ пользователей и блогеров.

А, значит, использовали момент для дальнейшего развития и роста. Так и должен вести себя бизнес в кризис – видеть не только проблемы, но и возможности.

По итогам года видно, кто с этим справился лучше: это Telegram и сервисы VK, в частности, «ВКонтакте».

По данным Brand Analytics, именно эти сервисы — лидеры роста как по активной аудитории, так и по объему публикуемого контента. К концу текущего года Telegram подошел с 10,5 миллиона активных авторов в месяц, у «ВКонтакте» таких авторов — 28 миллионов.

При этом «ВКонтакте» — соцсеть номер 1 в России по обоим показателям: авторам и контенту.

У Telegram же заметнее других относительный прирост этих показателей в русскоязычном медиаполе.

Telegram в 2022 году предложил пользователя платную подписку, которая оказалась достаточно востребованной и включала ряд интересных фич. А также запустил аукцион по покупке интересных названий для каналов и возможность регистрации аккаунтов без телефонного номера.

Стратегия же VK изменилась кардинально.

Так, мы наблюдаем отказ от экосистемного пути развития в пользу концентрации на контенте и на пользователе. Холдинг перестраивался несколько месяцев и был постоянным поставщиком громких новостей на рынке: отказался от непрофильных и затратных активов, купил «Дзен» и «Новости», разобрался со структурой акционеров.

Параллельно холдинг успел существенно обновить «ВКонтакте» и «Одноклассники», агрессивно развивал короткие видео, и вкладывался в разработку — сделал RuStore, запустил игровую платформу. Сейчас, по слухам, компания присматривается к ряду активов на рынке производства контента.

2023 год с большой вероятностью укрепит позиции и Telegram, и VK, которые, по сути, и станут основными социальными контентными платформами в России на ближайшие годы.

Блогеры ждут, что VK Видео станет реальным конкурентом YouTube в России (с монетизацией, разумеется).

Также у массового пользователя сохраняется запрос на замещение ушедших сервисов и на контент как развлекательного, так и полезного свойства. Этот запрос платформам и предстоит удовлетворить в полной мере.

Автор — директор по маркетингу Brand Analytics.

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