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Ворочу, что хочу: как технологические корпорации субъективно меняют нашу реальность

В Общественной палате высказались о последствиях самоуправства американских ИТ-гигантов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Сегодня в руках ИТ-гигантов находится столько власти и ресурсов, что они могут вероломно вторгаться в жизнь пользователей и направлять фокус их внимания в нужное кому-то «сверху» русло. Многочисленные истории прошлых лет наглядно показали: деструктивный контент, фейки, предвзятая модерация, поляризация мнений – все это лишь малая часть того, к чему приводит самоуверенность бигтеха. Логично возникает вопрос: кто стоит за столь спорными решениями и как быть обычным пользователям?

Принято считать, что за решения корпораций ответственен совет директоров, акционеры, топ-менеджмент. Однако, как показывает практика, так работает не всегда. И субъективное мнение «власть» имущего играет ключевую роль.

Думаю, многие из вас догадались, что речь идет о новом владельце Twitter – Илоне Маске.

Примечательно, что до того, как бизнесмен приобрел компанию, число штатных сотрудников составляло около 7,5 тыс. человек. Однако после увольнений и сокращений число сотрудников уменьшилось до 2,3 тыс.

Не обошлось и без привлечения друзей и родственников, так стало известно, что Илон Маск нанял двоюродных братьев, адвоката и свою «правую руку» для работы в Twitter.
 
В целом решения Маска относительно цифровой площадки зачастую вызывают сомнительную реакцию.

Не успел он возглавить соцсеть, как сразу же появились новости о точечных блокировках неугодных аккаунтов. Либо же наоборот – сообщения о выборочной амнистии пользователей, которые были в черном списке у предыдущего руководства Twitter.
 
Что с Маском, что до него, политика модерации Twitter и ранее вызывала вопросы.

Недавно стало известно, что Twitter и ранее мог удалять посты, но уже по требованию американских политиков. Журналист Мэтт Тайбби в своем аккаунте опубликовал материалы, согласно которым республиканцы и демократы не раз требовали от соцсети удалять те или иные посты.

Так, Twitter предпринял «экстраординарные меры» по удалению информации о содержании ноутбука Хантера Байдена. Желание «подчистить» биографию сына президента США было настолько велико, что администрация соцсети применила инструмент, который предназначен для предотвращения распространения детской порнографии: ссылки на информацию отмечались как небезопасные, а их передача блокировалась даже через личные сообщения.

Журналист утверждает, что решение было принято «на самом высоком уровне компании».
 
На самом деле, такой расклад уже давно не является неожиданностью. Американские представители власти уже не раз обвинялись в тесных связях с местными ИТ-гигантами.

Понятие «вращающейся двери» (перемещение персонала между ролями законодателей и регуляторов, с одной стороны, и представителями отраслей, затронутых законодательством и регулированием, с другой) в США активно применяется уже на протяжении нескольких лет.

Так, племянница вице-президента Штатов Камалы Харрис ранее работала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а бывшая заместитель советника по национальной безопасности США Кэролайн Аткинсон руководила отделом глобальной политики Google. И это лишь пара примеров гигантской системы переходов кадров из бизнеса в государственный аппарат.
 
Но, как оказалось, и внутри самого рынка ИТ-гигантов есть лица, влияющие на принятия решений той или иной компании.

К примеру, бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот утверждает, что магазины приложений Apple и Google в конечном итоге определяют, что Twitter разрешает на своей платформе, а что нет.

По словам экс-сотрудника соцсети, несоблюдение рекомендаций Apple и Google может привести к катастрофе, рискуя исключить Twitter из магазинов приложений и усложнить доступ к сервисам Twitter для миллиардов потенциальных пользователей. Это дает двум корпорациям огромную власть над решениями, которые принимает онлайн-платформа Илона Маска.
 
О политической ангажированности Google уже не раз заявляли по всему миру.

К примеру, видеохостинг YouTube, принадлежащий ИТ-гиганту, многократно ловили на предвзятой модерации того или иного контента. Особенно, если речь заходила о российских каналах и видео, выражающих точку зрения, отличающуюся от западной. Не говоря уже о Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Независимый надзорный совет которой недавно пренебрег логикой и разблокировал ранее удаленный модераторами Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост о том, где россиян сравнивают с фашистами.
 
Вопрос о том, кто принимает такие решения и по сей день остается открытым. Однако, очевидно, что западные онлайн-платформы действуют вопреки собственным правилам и отражают субъективные интересы тех, кто ими управляет.

Автор — член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

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