«Хайли лайкли»: что не так с публикациями про распространение ВИЧ/СПИД в России

Доктор медицинских наук, директор Международного центра вирусологии человека Медицинского института РУДН, председатель правления Национальной вирусологической ассоциации Алексей Мазус прокомментировал опубликованные накануне сообщения СМИ о том, что доля новых случаев ВИЧ в Российской Федерации якобы составляет 3,9% от общего числа новых случаев ВИЧ-инфекции в мире за 2021 год, о чем якобы свидетельствуют данные ООН.

Представленная информация представляется частной и, очевидно, предвзятой интерпретацией журналиста, опубликованной на сайте statista.com, а не заявлением UNAIDS или ECDC.

Этот журналист уже публиковал подобные материалы, в которых он, как мог, сопоставлял доступную ему статистическую информацию.

Кстати, новая – заслужившая такое масштабное внимание — заметка размещена на сайте вместо аналогичной прошлогодней. Почему удалили старую – не знаем.

Нужно отметить, с цифрами журналист обращается достаточно свободно.

Так, за данные 2020 года для Индии он выдал данные за 2019 год (несмотря на то, что на фоне случившейся в 2020 году эпидемии COVID-19 принципиально снизилось число выявляемых случаев ВИЧ).

Сравнивая же данные 2021 года для Мозамбика, этот журналист использовал цифры за 2020-й. Так, указано, что число новых случаев в мире, по данным UNAIDS, снизилось в два раза с 2000 года: с 2,9 млн до 1,5 млн.

Но в отчете опубликованном UNAIDS за 2000 год, говорилось о 5,4 млн случаев ВИЧ, а не о 2,9 млн, а сейчас организация практически в два раза снизила эту оценку. Получается, цифры UNAIDS тогда были завышены почти в два раза?

Статистикой легко манипулировать, если не показывать всю картину в целом.

Примечательно, что эта общая цифра – 1,5 млн новых случаев ВИЧ в 2021 году, которая берется за базу для дискредитации наших результатов, дается в общих границах от 1,1 млн до 2,0 млн случаев, и при этом по многим отдельным странам оценочные данные UNAIDS за 2021 отсутствуют в принципе.

Отсутствуют они и по странам Западной Европы, Северной Америки, России, вот и по Мозамбику автору тоже пришлось брать цифры за предыдущий год.

Как при этом рассчитываются показатели по регионам и миру – не очень ясно, но это вопрос отдельный.



В итоге получается что нашими СМИ были растиражированы выводы, основанные на оценочных данных, и, мягко говоря, некорректные расчеты.

Примечательно, что в прошлом году, предыдущая аналогичная публикация данного журналиста такого внимания не вызвала, хотя Россия была упомянута и там.

Цифр у него нет, но тенденция обозначена: в России всё плохо.

Такое вот «хайли лайкли» медицинской пропаганды – бездоказательное обвинение на основе информации, которую невозможно подтвердить.

Это всё, что нужно знать о вчерашней серии публикаций по ситуации с распространением ВИЧ/СПИД в России.

Автор — доктор медицинских наук, директор Международного центра вирусологии человека Медицинского института РУДН, председатель правления Национальной вирусологической ассоциации.

