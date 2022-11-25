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Кто мы: проверяем себя на интернет-зависимость  

Зампредправления РОЦИТ Ампелонский оценил пользу от времени, потраченного на пребывание в сети

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Социальные сети, мессенджеры и различные интернет-ресурсы давно стали не просто чем-то привычным, а неотъемлемой частью нашей жизни и работы. В потоке дел, событий и нагрузок мы далеко не всегда задаём себе вопрос, сколько же времени мы тратим в сети?

Согласно исследованию Mediascope, россияне каждый день проводят в интернете в среднем почти четыре часа, используя преимущественно мобильные устройства.

При этом, больше половины времени, проведенного в сети, пользователи тратят на социальные сети, просмотр видео и мессенджеры.
 
Чрезмерное количество времени в интернет-пространстве может легко привести к негативным последствиям для психики: человек становится больше вовлечён в происходящее, не видит опасностей онлайн-пространства, теряет бдительность. Увеличиваются шансы стать жертвой онлайн-мошенников или кибербуллинга.

Интересный факт, но эксперты обнаружили, что люди в плохом настроении писали больше провокационных комментариев, чем те, кто пребывал в хорошем расположении духа. Своеобразным раздражителем для этого выступали похожие комментарии других пользователей. Также выяснилось, что основной причиной ощущения безнаказанности в сети, которая развязывает хейтерам руки, является анонимность. Такое прикрытие для того, чтобы вылить негатив, нужно не всем, но при обезличенности люди с большей вероятностью поддаются коллективному настроению.
 
Чтобы не терять связь с реальностью, я подготовил небольшой тест, который поможет понять степень цифровой зависимости, а чтобы он не был банальным, решил разбавить его фактами и статистикой, которая запомнится и возможно предостережет от чрезмерного увлечения сетью.
 
1) Вы употребляете пищу у компьютера/едите с телефоном в руках
 
Ещё в 2009 году американская компания разработала самоочищающуюся клавиатуру, хранившуюся в специальном боксе, и выдвигающуюся нажатием кнопки. Когда устройство фиксировало загрязнение клавиш, она подорвала пользователю сигнал и клавиатура убиралась обратно в нишу, где подвергалась антибактериальной обработке с помощью ультрафиолетовых лучей. Устройство стоило почти тысячу долларов, и не получило особой популярности среди пользователей, что, впрочем, не отменяет факта необходимости приёма пищи в специально отведённых для этого местах.
 
2) Общаясь с людьми, вы не отрываетесь от гаджета
 
В феврале прошлого года российский стартап запустил продажи аксессуаров, которые по задумке разработчиков помогают бороться с цифровой зависимостью. Специальные сумки, чехлы и боксы блокируют сигналы помещенных в них мобильных устройств. Подобных устройств сейчас очень много на российских маркетплейсах, и надо отметить, что они пользуются определённой популярностью.
 
3) Вы испытываете дискомфорт от длительного пребывания за компьютером

У вас наблюдается боль в спине, в кистях рук, сухость в глазах
 
К сожалению, связь физических заболеваний с зависимостью от гаджетов давно и очевидно прослеживается. Одним из самых распространённых является так называемый «синдром BlackBerry», получивший своё неофициальное название благодаря смартфонам с QWERTY-клавиатурой, вызывается постоянным использованием больших пальцев для набора текстов на мобильниках. Симптомы проявляются в сильных пульсирующих болях и судорогах в больших пальцах рук.
 
4) Вы испытываете проблемы со сном из-за чрезмерного времяпровождения в сети
 
Исследователи из Италии, проанализировав данные 5500 человек, выяснили, что активные пользователи интернета спят на 25-60 минут меньше остальных. Особенно сильное влияние на сон было выражено у людей в возрасте от 18 до 30 лет.
 
5) Когда идете в уборную вы берете с собой телефон
 
Зацикленность на экране смартфона может привести и к несчастным случаям.

Так, житель Ноттингема из-за своей невнимательности чуть не утонул в городском канале. Мужчина остался цел и невредим, отделавшись промокшей одеждой и утопленным гаджетом.
 
6) Первым делом после пробуждения вы берете в руки телефон и проверяете сообщения
 
Ученые выработали специальное определение зависимости от гаджетов – номофобия. Иными словами, это страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него. В «погоне» за смартфоном человек теряет контроль над чувствами и эмоциями, что в итоге негативно влияет на его жизнь.
 
7) Вы предпочитаете пребывание в сети вместо общения с близкими людьми
 
Исследование ВЦИОМ показало, что каждого десятого россиянина тревожит отсутствие живого общения.
 
8) Вы часто проверяете телефон без явной необходимости
 
Сегодня существует большое количество простых и удобных мобильных приложений для цифрового детокса которые помогут следить за тем, сколько времени вы проводите в соцсетях и других ресурсах, и концентрироваться на важных для вас задачах. Приложения предполагают максимально разный интерфейс: от простейших и довольно скучноватых сборщиков статистики до различных игровых решений, включающих дополненную реальность.
 
9) Вы ощущаете, что жизнь без интернета скучна, пуста и безрадостна
 
Судя по опросу ВЦИОМ, 77% наших соотечественников понимают, что это «тревожный звонок», и признают необходимость в периодическом отдыхе от интернета, несмотря на рост его значения в их в жизни.
 
10) Вы проводите в интернете больше 3 часов в день
 
Статистика экранного времени на смартфоне – хороший повод задуматься, так ли нужно проводить такое количество времени в сети? Ведь реальная жизнь гораздо ярче даже самого яркого дисплея.
 
Если на более чем три вопроса вы ответили «да», то у вас выявлены признаки цифровой зависимости.

Рекомендую сократить количество экранного времени.

Да, возможно, многие отмахнутся, списав все на рабочие задачи и необходимость быть в курсе информационного поля, но, если открыто и честно поговорить с самим собой, и разобрать, сколько времени реально тратится на необходимые задачи или даже просто развлечения, а сколько уходит на бездумный скроллинг, уверен, вам будет над чем задуматься.
 
Автор — заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

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