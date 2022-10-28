«Нам только расти и расти». Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал о новых точках роста Республики

В начале года Карачаево-Черкесия отметила сто лет со дня образования. Глава Республики Рашид Темрезов рассказал в интервью «Газете.Ru» о том, как поменялся регион, что сегодня волнует его жителей, какие задачи стоят перед руководством и о достижениях, которыми можно гордиться уже сегодня.

— Рашид Бориспиевич, на последнем заседании Совбеза Владимир Путин сделал акцент на необходимости налаживать и расширять выпуск продукции, необходимой для СВО. Как в этом процессе участвует Республика?

— Наши предприятия все-таки больше задействованы не в оборонно-промышленном комплексе. Речь идет о широком спектре продукции для вооруженных сил, которую сегодня успешно реализуют предприятия Карачаево-Черкесской Республики — это обмундирование, трикотаж, форма. Более того, когда мы формировали группы добровольцев и контрактников, и особенно когда мобилизовывали население, наши предприятия проявили свою гражданскую позицию, многие предоставили свою продукцию бесплатно. Кроме того, сейчас они на постоянной основе участвуют в формировании гуманитарных грузов на территорию теперь уже субъектов Российской Федерации — в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

— Как Республика помогает мобилизованным? Есть ли какие-то региональные выплаты?

— Мы полностью снаряжаем мобилизованных, причем это современные комплекты. Я лично встречался с ребятами, все довольны дополнительным снаряжением, которые мы централизованно от республики закупаем и предоставляем нашим мобилизованным. Там есть все — начиная от аптечек с расширенным ассортиментом и заканчивая формой, в том числе и зимней. У нас 28 позиций в снаряжении, это даже чуть больше, чем должно быть. Я выезжал на пункты сбора — и в Республику, и за ее пределы: ребята всем довольны, настрой боевой. Мы ввели единоразовую региональную выплату — по 100 тыс. рублей каждому.

— Есть ли какая-то помощь семьям мобилизованных на уровне Республики?

— Мы создали штаб, каждая семья пофамильно записана. Когда мы общались с мобилизованными на пункте сбора, каждый мог написать пожелание относительно своей семьи — оплата услуг ЖКХ, выделение положенного земельного участка и т. д. Мы записали каждую просьбу. Основные, пожелания касаются медицины и социалки для родителей мобилизованных. Этими вопросами занимаются министерства здравоохранения, социальной защиты, главы городов, районов. Я поставил органам исполнительной власти задачу, чтобы семья каждого мобилизованного чувствовала ежедневную опеку и заботу. Это касается и детских садов, и поступления в вузы в следующем году, и ежедневных житейских вопросов. Самое главное — всем нам молиться и переживать за то, чтобы ребята вернулись живые-здоровые, а об остальном мы позаботимся.

— В сентябре Республике исполнилось 100 лет. Как регион отпраздновал юбилей?

— Понятно, что было не до масштабного праздника. Но мы провели юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце совместно с Республиками Адыгея и Кабардино-Балкария. У нас прошли выступления на площадках в разных субъектах РФ, в том числе и в Москве.

Но для меня лично, главные события празднования столетия государственности нашей республики — это открытие большого количества социально значимых объектов, крупных предприятий и объектов инженерной инфраструктуры. И все это мы старались приурочить к юбилею — где-то сроки поджимали, где-то, наоборот, поджидали специально. Чтобы жители чувствовали на себе, что Республика динамично развивается. Мы провели колоссальную работу по вводу социально значимых объектов. Открыли крупное предприятие по переработке баранины ГК «Дамате», еще ряд объектов и инвестиционных проектов будут введены до конца года. Я считаю, это лучшие подарки к празднованию столетия.

close 100% Открытие Центра для одаренных детей Спутник, г. Черкесск пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

— Вы управляете Республикой более 10 лет. Как она изменилась за это время?

— За 10 лет изменилась не только наша республика. Изменилась вся страна. Твердая и мудрая политика президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его социальные и экономические инициативы, стали серьезным импульсом для развития нашего государства и укрепления регионов как в социальном, так и экономическом плане.

Да, республика преобразилась, у нее появились определенные точки роста. Не только в тех отраслях, где они были исторически. Активно развивается малый и средний бизнес. Например, в регионе было создано более 8500 новых дошкольных мест для ликвидации очереди в детские сады, построили и реконструировали 72 дошкольных образовательных организации. Я точно могу сказать, что Республика изменилась в лучшую сторону. Это произошло благодаря совместной работе органов государственной власти Карачаево-Черкесии совместно с институтами гражданского общества, с общественными объединениями и организациями, с правоохранительными органами. Главное, что в Карачаево-Черкесии сохраняется мир, стабильность и порядок.

close 100% Открытие нового республиканского стадиона на 9 тысяч мест, г. Черкесск пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

— Какие изменения вы считаете личной заслугой?

— Говорить о том, что это моя личная заслуга, не корректно. Все изменения связаны с упорной работой всей моей команды, которая трудится уже на протяжении многих лет. Это также заслуга и наших жителей. Можно много говорить о том, что у нас и промышленное производство выросло, и объем производства в сельском хозяйстве существенно увеличен, с 2011 года начал активно развиваться туризм…

— В 2017 году в Республике началось возрождение садоводства. Понятно, что это длительный процесс. Есть ли какие-то достижения у садоводов Карачаево-Черкесии к 2022 году?

— В 2017 году мы высадили первые сады суперинтенсивного типа, там все есть: капельное орошение, сетка, шпалеры. Мы собрали уже не первый урожай и достигли результата 1500 га садов — это только по яблоням. Мы выращиваем и груши, и персики, и косточковые. В этом направлении работа активно двигается, но самое главное — мы создали большое количество личных подсобных хозяйств. Это был один из первых экспериментов: на участке 10 соток мы высаживаем для жителей сады, а они собираются в большой сельхозкооператив. Государство очень много сделало для развития села: построило ФАПы, детские сады, школы, спорткомплексы, дороги, провело воду, газ и свет. Нам надо возрождать сельхозкооперацию. Мы сейчас успешно это делаем.

— Как сейчас в регионе реализуют другие национальные проекты? Расскажите об очевидных успехах и трудностях, с которыми вы сталкиваетесь.

— Мы участвуем в 10 из 12 национальных проектов, реализация проходит достаточно успешно. Как и во всей стране, во время пандемии были определенные трудности, связанные с ростом цен на строительные материалы. Но сейчас все выровнялось, поэтому у нас везде высокое кассовое исполнение и стопроцентная контрактация. При этом я ставлю обязательно в первое условие качество выполнения работ. Мы также строим большое количество детских садов, школ, у нас хорошо идет программа модернизации первичного звена здравоохранения, реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Главное, что люди уже сегодня ощущают изменения, и в социальном плане чувствуют себя лучше. Даже в такие сложные времена мы продолжаем активно работать.

close 100% Открытие нового образовательного комплекса школа+детский сад, а. Гюрюльдеук, Усть-Джегутинский район КЧР пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

— Как в Республике реализуется программа импортозамещения?

— Мы не импортозависимый субъект, и наши предприятия тоже не очень импортозависимы. Но даже там, где были какие-то сложности, мы нашли ресурсы, чтобы спокойно справиться несмотря на санкционное давление. У нас есть несколько предприятий, которые экспортируют свою продукцию — это и сельхозтоваропроизводители, и промышленные производства. Поэтому нам есть, куда расти. Мы планируем создавать промышленные парки — это позволит еще больше снизить импортозависимость в нашей стране.

— Как в регионе развивают туризм? Стал ли поток гостей больше, чем в прошлом году? Есть ли в регионе инфраструктура для дальнейшего роста турпотока

— Мы ежегодно прирастаем на 25-30%, прошлый год мы закончили с цифрой 1,68 млн человек. Это туристический поток в Республику, население которой составляет 500 тыс. человек, то есть достаточно серьезная цифра.

Вчера (24 октября. — Прим. ред.) вице-премьер Дмитрий Чернышенко докладывал президенту про увеличение туристического потока, и мы одни из лидеров в процентном соотношении, и в количественном. Конечно, нам многое еще надо сделать для развития туризма, в первую очередь это касается транспортно-логистической системы. У нас есть задачи по началу строительства дороги Кисловодск — Адлер, она соединит Черноморское побережье с Кавказскими Минеральными Водами. Это все будет проходить через Карачаево-Черкесию.

В прошлом и позапрошлом годах на курортах не хватало номерного фонда. Мы этот вопрос решаем — у нас инвестируют и строят новые объекты гостиничной инфраструктуры. Есть инвесторы из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополья — практически отовсюду. Даже в этом году перед началом горнолыжного сезона сдают объекты. Есть интерес к «Архызу», он становится действительно одним из самых популярных горнолыжных курортов. Это несмотря на то, что у нас есть знаменитый Домбай — тоже горнолыжный курорт, который можно назвать всесезонным: мы достигли уровня загрузки в среднем по году уже более 70%. В вопросах развития туризма нас активно поддерживают правительство РФ и Минэкономразвития.

Надо продолжать строить гостиничную инфраструктуру. Я говорил, есть интерес и у крупного российского бизнеса, и у среднего. Что касается инженерной инфраструктуры, в этом плане нет проблем: есть великолепная дорога, большой запас по газу, электроэнергии, очистным сооружениям — по всему. Нам только расти и расти, мы всю инженерную инфраструктуру на 12,5 тыс. мест размещения ежесуточно подготовили еще в 2012 году.

— 30 сентября в состав Российской Федерации вошли четыре новых региона. Как жители Республики отнеслись к присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей?

— Как к родным. Уровень доверия к президенту РФ в Карачаево-Черкесии всегда был очень высок. Это говорят и итоги выборов, и итоги референдума по поправкам в Конституцию. Средний процент на референдуме среди жителей этих четырех новых субъектов был выше 85%. Я уверен, жители Республики всецело поддерживают волеизъявление народа присоединенных областей.