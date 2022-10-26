Оправданный пессимизм: что самое плохое может случиться при использовании VPN-сервисов

Ради какой-либо привычки люди готовы порой идти на риск. Например, с помощью VPN-сервисов они заходят на заблокированные популярные ресурсы, которые привыкли посещать. Особенно если речь идет про Facebook * * и Instagram * *. И в большинстве случаев — это риск.

Но пользователи даже не подозревают, какие неприятности их могут поджидать, когда они включают VPN. Почему так? С одной стороны, они верят разработчикам таких сервисов, которые заверяют, что их программы безопасны для пользователей, обещают им анонимность и конфиденциальность. С другой — людям по большому счету все равно на возможные риски использования VPN

Тем не менее, угрозы серьезные, и их не стоит игнорировать.



Во-первых, велика вероятность, что персональные данные пользователя подобного сервиса попадут в открытый доступ. Это полное имя и никнейм человека, его платежные данные, активности в сети, IP-адрес и прочее.

Иными словами, никакой анонимности. Вся важная информация о пользователе, которая интересна злоумышленникам, в интернете будет видна как на ладони.



Главное – историй утечек данных предостаточно. Например, только за этот год эксперты по кибербезопасности обнаружили, что в сеть утекло более 650 ГБ данных пользователей VPN-сервисов Airplane Accelerates, Bean VPN, SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN.



Во-вторых, если не утекут, тогда их украдут хакеры или мошенники. Так, в этом году руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев заявил, что число случаев кражи данных пользователей VPN-сервисов в России ежегодно увеличивается на 15–20%.



При этом злоумышленники придумывают новые модели мошенничества с использованием VPN, чтобы украсть платежные данные, взламывают аккаунты пользователей в соцсетях.

К примеру, согласно исследованию компании «АльфаСтрахование», в этом году об однократном факте подобного взлома сообщили 30,5% опрошенных, многократном — еще 12,4%. 76,4% опрошенных, чтобы войти в заблокированные соцсети, используют VPN-сервисы.



В-третьих,

если не утекут и не украдут, тогда данные о человеке могут продавать сами VPN-сервисы.

Для этого они отслеживают поведение своих пользователей. Зачастую человек об этом даже не подозревает. Чтобы это исправить, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж уже предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву, обязать разработчиков VPN-сервисов указывать полную информацию о потенциальной возможности передачи данных пользователей третьей стороне, писала газета «Известия».



В-четвертых, утечка и кража данных — не единственная напасть, которая может подстерегать пользователей VPN-сервисов. Эти приложения могут также содержать вирусы, которые негативно влияют на работу вашего устройства.

Например, некоторые вредоносные программы превращают мобильное устройство в инструмент для майнинга злоумышленниками криптовалют. Из-за этого телефон начинает нагреваться, его аккумулятор быстро разряжается. Также это приводит к повышению трафика и другим неприятностям.



К безопасности VPN-сервисов, особенно бесплатных, следует относиться скептически. Разработчики таких приложений могут сколько угодно заверять, о полной анонимности, конфиденциальности и безопасности своих программ для пользователей.

Но это не так. И самое плохое для пользователя VPN-сервиса то, что он может столкнутся с проблемами, которые приведут его к лишнему стрессу.

А это, скорее всего, негативно скажется на его здоровье.

* Владелец сервисов Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

