Ограбление по-немецки

Помнится, авторы популярного мультфильма попытались иронически изобразить, как выглядит преступление в той или иной стране с учетом национальных особенностей (ну или по крайней мере расхожих стереотипов на эту тему). К сожалению, Германия там не фигурировала. Но давайте домыслим и представим себе, что могло бы быть в такой серии мультика. Наверное, посмеялись бы над немецкой пунктуальностью, точностью в деталях и приверженностью к неукоснительному соблюдению всех пунктов правил, особенно если они закреплены в законе или договоре. Но сегодня мы можем воочию сравнить стереотипы и реальность. Отъем правительством ФРГ активов компании «Роснефть» иначе как ограблением не назовешь, и ни педантизмом, ни хотя бы показушным уважением к тому, «что написано пером» тут и не пахнет. Видимо, сценарий преступления писался за океаном.

Исполнители и заказчики

Итак, федеральное правительство Германии обнародовало в пятницу свое решение о том, что предприятия Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) будут переданы в доверительное управление Федерального сетевого агентства. Таким образом германская сторона фактически отнимает у «Роснефти» доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK (город Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

Грабеж? Бесспорно. Но обидно здесь другое. Ведь здесь речь идет не просто о том, что у компании бессовестно отобрана ее собственность. Для крупной компании лишиться какого-либо одного актива, конечно, неприятно, но не критично. Однако в данном случае «объектом покушения» стало не просто какое-то рядовое предприятие из длинного ряда подобных, а те «дочки», по отношению к которым «Роснефть» проявляла по истине материнскую заботу и «растила» их на зависть окружающим.

Судите сами. Компания вложила в развитие своих немецких активов 4,6 млрд евро и внесла огромный вклад в укрепление их технологического лидерства. В результате, к примеру, завод РСК является сегодня одним из наиболее сложных в технологическом отношении НПЗ в Германии, его индекс Нельсона (ключевой показатель глубины и качества переработки) составляет 9,8. Продукция, которая производится на РСК, используется в различных отраслях немецкой промышленности. Завод поставляет современное высококачественное авиатопливо в немецкие аэропорты Берлина, Штутгарта, Мюнхена и Нюрнберга), им заправляются самолеты авиакомпании Lufthansa.

А битум, который производится на НПЗ РСК (к слову, по технологиям «Роснефти») применяется при дорожном строительстве знаменитых немецких автобанов.

«Роснефть» стала третьей по объемам нефтепереработки компанией на немецком рынке (до 12,8 млн т в год или свыше 12% мощностей Германии). «Компания выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше», – отмечается в заявлении «Роснефти».

У российской компании были планы по дальнейшему развитию производства и инфраструктуры заводов, предполагалось выделение дополнительных финансовых средств на эти цели. Инвестиционные программы предусматривали реализацию проектов в области нефтехимии и энергетики. Среди них: программа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов, ряд крупных инициатив по очистке сточных и грунтовых вод на заводах PCK, MiRO и Bayernoil, проекты по производству синтетических моторных топлив.

При этом «Роснефть» вложила немало сил и средств в повышение экологических характеристик топлива, выпускаемого на ее германских предприятиях. Это ведь европейские страны в последние годы подняли «зеленое знамя» энергоперехода, вводя все новые ограничения на использование традиционных энергоносителей и ужесточая требования к ним. Оставим в стороне вопрос о том, насколько оправдана такая зеленая истерия, и напомним лишь о том, что на трех германских НПЗ производство экологически чистого горючего обеспечивалось именно за счет российского партнера. Так, Rosneft Deutschland использовала для получения высокоэкологичного топлива биодизель и биоэтанол. Объемы производства такого топлива достигали полмиллиона тонн в год!

Велись также исследовательские и проектные работы, связанные с производством водорода на основе возобновляемых источников энергии. Именно «зеленый» водород, по мысли еврочиновников, должен гарантировать углеродную нейтральность ЕС к 2050 году. То есть «Роснефть» не только обеспечивала качественным топливом Германию и соседние страны, но работала в русле «экологической повестки» Евросоюза.

Кому это выгодно

Однако для Европы политическая повестка оказалась важнее экологической, что было вполне предсказуемо. По сути, и пресловутый энергопереход имеет изрядный привкус политики, а уж когда возникают более актуальные политические тренды – такие, как антироссийская санкционная истерия – об экологии и вовсе забывают. Иного вряд ли можно было ожидать – власти «независимой» Германии верно отрабатывают на территории страны политический алгоритм, заданный из-за океана.

Все достижения «Роснефти» в сфере развития немецких НПЗ оказались в миг забыты, когда потребовалось в очередной раз «наказать» Россию. Тем более что и сами по себе активы весьма «лакомые» и почему бы не ограбить российского партнера, раз теперь это считается «политически грамотным» решением. Однако уже можно прогнозировать, что ограбление не задалось. Всегда столь пунктуальные и острожные немцы, подобно каким-нибудь грабителям-раззявам, сами выстрелили себе в ногу.

Отобрать чужое не так сложно. Особенно когда этим занимаются «законные» власти. Но вот что делать с награбленным? Не превратится ли карета в тыкву, то есть высокотехнологичные заводы – в бессмысленную гору металла по той причине, что их просто нечем будет загрузить? Помимо всего прочего, «Роснефть» обеспечивала германские НПЗ сырьем, поступающим по нефтепроводу «Дружба».

Не удивлюсь, если германские политики даже не подумали о возможности прекращения этих поставок. Возможно, сработала психология грабителя-гопника – мол, а нас то за что? Но почему это вдруг «Роснефть» должна обеспечивать сырьем те предприятия, которые ей не принадлежат и, более того, нагло у нее отобраны?

Есть ли возможность альтернативных поставок на упомянутые германские НПЗ? По разумным ценам – практически нет. Безусловно, США, подталкивающие «братьев своих меньших» к антироссийским действиям, думают как о «большой политике», так и о собственном кармане. Это действительно мастера по части ограблений. Поэтому уже появляются сообщения о том, что нефть на германские НПЗ якобы будет поставляться из Соединенных Штатов.

«Стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах. Транспортировка танкерами обходится значительно дороже трубопроводных поставок. Дополнительные затраты от замещения объемов Urals поставленным «альтернативным» сырьем оцениваются в сумму до $20 млн», – подсчитали в «Роснефти».

Кроме того, в отличие от нефтепровода «Дружба», трубопровод из порта Росток позволяет загрузить РСК лишь наполовину. Неполная загрузка завода приведет к резкому снижению маржинальности производства. В итоге убыток от работы PCK в таком режиме составит порядка 300 млн евро в год, что обернется существенным снижению налоговых поступлений в бюджет Германии. И как обычно, дополнительные расходы лягут на плечи рядовых европейцев – им придется покупать горючее по выросшим ценам, оплачивая доходы американских сланцевых компаний. Гениальный ход Вашингтона – и сырье из США найдет для себя новые рынки, и топливо для европейцев резко подорожает, тем самым снижая конкурентоспособность главного экономического соперника Штатов – Европейского Союза. Одновременно воплощаются в жизнь американские геополитические концепции. Ведь известно, что ночной кошмар англосаксов – это альянс двух континентальных лидеров, России и Германии. А тут такая прекрасная возможность вбить между ними клин.

По «Дружбе», а не по дружбе

Впрочем, официальная реакция «Роснефти» на то, что я считаю ограблением, оказалась крайне корректной и сдержанной. Да, сам факт нарушения «духа и буквы» ранее заключенных соглашений со стороны властей ФРГ трудно оспорить. «Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов. «Роснефть» видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», – говорится в заявлении компании.

«Роснефть» четко обозначила свое понимание перспектив: решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным, и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. Но компания будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд.

Вместе с тем, создается впечатление, что компания готова, при наличии остатков разума и доброй воли с германской стороны, воспринимать данный инцидент не как откровенный разбой, а скорее как… развод. Ну, бывает. Американский дядюшка разгневался, потребовал от «племянничков» развестись с российскими партнерами… Зачем же сразу бить посуду. Тем более надо в первую очередь подумать о судьбе общих детей – тех самых германских НПЗ, в пестование которых вложено столько сил и средств.

Поэтому «Роснефть» готова сохранить поставки нефти по «Дружбе». Но, извинтите за каламбур, уже не по дружбе, а на основе условий, четко прописанных в контракте «о разводе».

Вместо прежнего договора между «Роснефтью» и отобранным у нее активом Rosneft Deutschland GmbH должно быть заключено новое соглашение с лицом, уполномоченным правительством ФРГ. И в нем необходимо четко прописать три ключевых условия.

Во-первых, германская сторона обязана оплатить уже поставленное на заводы сырье – а его в резервуарах скопилась немало. Во-вторых, требуется защитить инвестиции в интересах акционеров компании. Проще говоря, «Роснефть» должна получить компенсацию за вложения в те активы, которые у нее незаконно отняты. Согласитесь, требование весьма разумное. В антироссийском угаре в Берлине, видимо, забыли, что среди акционеров «Роснефти» – не только российское государство, но и множество частных лиц и компаний (включая зарубежные). Их тоже хотят за что-то наказать? А на каком, собственно, основании?

Наконец, в-третьих, должны быть соблюдены законные прав персонала предприятий. «Компания сожалеет о том, что наши потребители и сотрудники предприятий, с которыми у нас за годы работы установились не только деловые, но и теплые человеческие отношения, столкнулись с данной ситуацией», – говорится в заявлении «Роснефти». Свое ответственное отношение к персоналу компания распространяет на все свои предприятия, даже если они распложены на территории тех стран, которые заболели антироссийской лихорадкой.

Пойдут ли власти Германии на «цивилизованный развод»? Это зависит от того, что они больше ценят: интересы своей экономики и простых граждан или одобрительное похлопывание по плечу со стороны «американского дядюшки».