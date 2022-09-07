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Эксперимент: что рекламируют в VPN-сервисах

В ОП рассказали об опасности рекламы, содержащейся в VPN-серврсах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Любой VPN – дыра, в которую рано или поздно провалятся ваши персональные данные. Это закономерный результат, следствие бизнес-модели подобных сервисов. Но у них есть еще один способ пополнить свои кошельки – реклама в приложениях, дающих доступ к мнимой анонимности за пару кликов. И именно это я и захотел проверить – в конце концов, утечки происходят часто, но не ежедневно, а рекламу пользователь видит каждый раз, когда заходит в приложение.

Для эксперимента я взял свой старый телефон, давно лежащий без дела, и установил на него 5 первых попавшихся бесплатных VPN-сервисов, которые удалось скачать без «танцев с бубном». Заранее отмечу две вещи.

Первое – если вы захотите повторить мой опыт, то используйте только такие старые гаджеты, на которых уже нет вашей личной информации и которые не жалко в случае чего. Если что-то есть – лучше предварительно почистите или вообще отформатируйте. Второе – я не буду дополнительно рекламировать ни VPN-сервисы, ни конторы, поэтому избегу наименований. Поверьте, им и без меня хватает продвижения.
 
Краткий итог таков – я увидел рекламу в 4 из 5 установленных приложениях.

В 3 из них она демонстрировалась сразу после того, как сервис находит оптимальный сервер, а в одном баннер ненавязчиво висел снизу от кнопки «Подключиться».

Справедливости ради отмечу, что смотреть рекламу полностью не заставляют – приложение всегда можно просто свернуть и таким образом избавить себя от навязывания услуг и пользоваться VPN. Но это не повод расслабляться и начать верить в безграничный альтруизм – многочисленные утечки доказывают, что бесплатный сыр можно найти только в мышеловке.
 
Как выяснилось в ходе небольшого эксперимента, реклама в приложениях есть, но ее достаточно легко обойти и не смотреть. Но суть вовсе не в наличии рекламы как таковой – это и так довольно очевидно. Моей целью было узнать, что именно показывают пользователю.

Так, одно приложение навязчиво предлагало перейти на платную версию, второе продемонстрировало геймплей неизвестной мне игры – вероятно, одной из тех, в которой постоянно будут предлагать что-то купить. Но это все мелочи. Остальные два приложения откровенно рекламировали казино. И это уже вызывает опасения.
 
Вы наверняка спросите: «Вы же сами сказали, что рекламу легко обойти. В чем же проблема?». Да, взрослый человек, уже уставший от постоянного рекламного шума, наверняка так и отреагирует – просто закроет и будет пользоваться дальше. Скорее всего, это произойдет машинально.

Но знаете, у кого этой насмотренности нет? У детей, которые скачивают VPN чтобы продолжать следить за жизнью любимых блогеров и кумиров в заблокированных социальных сетях. И довольно высока вероятность, что красивая рекламная обертка казино и пустые обещания привлекут их внимание.
 
Не поймите меня неправильно – я ни в коем случае не хочу сказать, что все дети глупые.

Но не путайте ум и опыт, теорию и практику. Не сбрасывайте со счетов и обычные биологические процессы перестройки юного организма, которые могут влиять на принимаемые ребенком решения.
 
Я начал «копать» тему дальше и выяснил, что VPN и онлайн-казино довольно крепко взаимосвязаны. Во многих странах деятельность и реклама подобных заведений полностью запрещена, поэтому сервисы для обхода блокировок активно используются любителями азартных игр.

Я находил даже рейтинги лучших VPN для игры в казино и списки контор, лояльных к пользующимся такими сервисами игрокам. С вашего позволения я не буду приводить их и рекламировать этот бизнес – подобное «гуглится» крайне легко.
 
По итогам всего увиденного мой вывод прост – интересуйтесь, чем занимается ваш ребенок в сети и какими приложениями и сервисами он пользуется. Как показывает практика, даже взрослые порой верят в «волшебство», а дети и вовсе традиционная целевая аудитория мошенников, в том числе и тех, что рекламируются через VPN.

Автор — руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет»

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