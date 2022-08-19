Недетский мир

Тем не менее юные пользователи никогда не задумываются о самом главном – о своей безопасности. И здесь им на помощь должны прийти именно родители. Элементарными запретами вроде «не переходи дорогу на красный свет» уже не обойтись. Нужно наглядно рассказать про угрозы, которые могут поджидать его в сети и объяснить, что интернет далеко не всегда бывает дружелюбен и приветлив.



Онлайн-сервисы и мобильные приложения зачастую не видят разницы между взрослым и несовершеннолетним пользователем. А если и есть проверка возраста, то ее легко можно обойти, просто нажав на галочку «мне уже есть 18 лет». Существуют и другие барьеры, но желанием юного интернет-серфера преодолеть их с удовольствием пользуются VPN-сервисы – известные торговцы личными данными, собирающие сведения в обмен на мнимую анонимность.



Не секрет, что слова «безопасность» и «конфиденциальность» в таких приложениях вызывают только скепсис.

И очевидно, что личная информация детей не должна попадать в свободный доступ. Но возникает вопрос: «Как же объяснить это ребенку?». Ведь на прямые запреты юная бунтарская натура почти всегда реагирует очень плохо, а обещания «волшебной кнопки» звучат довольно убедительно.



Проблема с VPN действительно актуальная – даже не каждый взрослый осознает их вред, не говоря уже о детях. В этом ничего удивительного: до блокировки в России Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* и Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)* россияне не проявляли особого интереса к VPN, однако сейчас РФ занимает второе место в мире по числу их скачиваний. Такой ажиотаж ожидаемо привел к тому, что многие в спешке доверились сервисам, не проверив благонадежность и не разобравшись в особенностях работы. Именно они сегодня «набивают шишки», которые будут учитываться в будущем.



Но что делать прямо сейчас, пока нужное количество шишек еще не набито, а ребенок уже не может представить жизнь без своего любимого Instagram* или другого ресурса, который доступен только с помощью VPN?



Главное, что нужно обязательно учесть перед разговором с ребенком на эту тему – реальность, в которой он родился и вырос. Она немыслима без интернета, соцсетей, смартфона и общения онлайн. По этой причине любой такой разговор лучше вести на равных, не пытаясь давить своим возрастом или опытом. Особенно не стоит применять аргументы вроде «мы же как-то жили без телефона» и лишать доступа к сети.



Вместо позиции «я взрослый, я умнее» попробуйте побыть в роли любопытного ученика. Пожалуйтесь, что не можете зайти на какой-либо сайт и поинтересуйтесь у своего ребенка, как он смог так ловко обойти все запреты. Когда он гордо продемонстрирует вам установленный у него на телефоне VPN-сервис, попросите показать, как он работает, а затем спросите: «Я могу заходить на любой заблокированный сайт, еще и бесплатно? Тебе не кажется это странным?».



Если вашего юного визави ничуть не смущает мнимая щедрость VPN, предположите: «Думаю, что VPN видит, куда мы заходим и что мы смотрим. Может, они продают наши данные? Давай проверим». После этого достаточно вбить в поисковике фразу «VPN сливает данные» и получить в выдаче целую плеяду новостей и ссылок про различные инциденты, которых было предостаточно.



Почитайте вместе несколько материалов. Возможно, в одном из опубликованных списков будет и сервис, которым ребенок пользуется. Спросите у него, считает ли он VPN безопасным, и если да, то почему. Скажите: «Знаешь, я думаю, что доверять информацию о себе неизвестно кому – плохая идея. Ты можешь с таким же успехом ходить по улице, рассказывать всем, где живешь и звать в гости».



Если ваш умный не по годам собеседник попробует развеять ваши сомнения, не мешайте ему в этом. Внимательно и не перебивая выслушайте, что он говорит. Он может встать на сторону VPN и озвучить то, что видел в рекламе, а именно обещания полной безопасности и анонимности. Конечно, заранее предусмотреть все его аргументы вы не сможете, но в любом случае обратите его внимание на местонахождение сервиса: «Они могут обещать что угодно, их офис на другом конце света. Представь, что тебе звонят из Африки и говорят, что подарят тебе дом в обмен на все твои пароли. Ты же им не поверишь? А если они обманут – что ты сделаешь? Поедешь в Африку?».



Конечно, ребенок может заявить, что ему все равно: главное, чтобы Instagram* открывался, и переубедить его никак не получается. В таком случае не настаивайте на немедленном удалении VPN, но четко заявите свое отношение к подобным сервисам: «Ты в состоянии сам/сама решить, пользоваться или нет. Хочешь доверять данные кому попало – дело твое. Но лично себе я VPN устанавливать не хочу».



*Meta (признана экстремистской организацией) (владелец Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ



Автор — член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета.