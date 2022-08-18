Что было и что стало: как изменился YouTube за 17 лет

Популярный американский видеохостинг YouTube был создан 14 февраля 2005 года. Всего через год благодаря поглощению компанией Google платформа принесла своим создателям более $1,5 млрд. Сегодня его можно назвать обладателем монополии на все видео в интернете: в рейтинге самых популярных сайтов мира YouTube занимает второе место. А чтобы посмотреть все загруженные на платформу ролики, потребуется от 60 до 95 тысяч лет – и это без учета стримов. Поразительно, не правда ли?

Как же так вышло, что YouTube из площадки с благими намерениями превратился в глобального цифрового цензора, рассадник фейков и деструктива? Обратимся к истории видеохостинга.

Началось все с сотрудников компании PayPal Чада Херли, Стива Чена и Джаведа Карима. Их детище задумывалось как сервис для романтических знакомств, где каждый желающий мог разместить ролик с описанием своего идеального партнера. Первое видео появилось на YouTube пару месяцев спустя после регистрации домена: им стал 18-секундный ролик из зоопарка Сан-Диего, который загрузили исключительно для теста технической части.



Задумка со знакомствами провалилась, но пользователи нашли сайту другое применение и стали загружать нелицензионную музыку и видео, а также собственные ролики: каверы известных песен, шуточные ролики, танцевальные видео. Популярность платформы стала быстро расти. Тогда же YouTube привлек своих первых инвесторов: венчурные фонды Sequoia Capital и Time Warner. А в сентябре 2006 года создатели сервиса продали видеохостинг компании Google за $1,5 миллиарда долларов.

И здесь, как говорится, что-то пошло не так.



После слияния с ИТ-гигантом YouTube практически ежегодно обвиняли в цензуре, непрозрачной модерации контента и предвзятых блокировках, а также в нарушении авторских прав. С 2007 по 2009 годы хостинг столкнулся с судебными разбирательствами. Иски о нарушении авторских прав на миллиарды долларов подали медиаконгломераты Viacom и Mediaset, а также английская футбольная Премьер-лига.



Политику в отношении видеосервиса стали ужесточать страны по всему миру. А в некоторых государствах, среди которых и Китай, и Турция, сайт даже был запрещен. Однако дело было далеко не в ущербе правообладателям: благодаря своей популярности платформа оказалась способна глобально манипулировать общественным мнением в интересах Запада.



В нашей стране также неоднократно указывали на эту проблему.

Так, в 2021 году YouTube стал одним из лидеров по наличию деструктивного контента в антирейтинге соцсетей. Кроме того, в декабре того же года Google получил в России первый оборотный штраф за неудаление запрещенного контента размером в ₽7,2 млрд. А в июне 2022 года суд в РФ снова оштрафовал ИТ-гиганта на 21,7 млрд рублей за повторное неудаление деструктивной информации. Однако несмотря на это огромное количество противоправного контента и по сей день находится в открытом доступе.



Наиболее очевидно проблема проявилась в феврале 2022 года вместе с началом специальной военной операции в Украине. Сервис наглядно показал, что не допускает существование альтернативной точки зрения – под удар предвзятой модерации попали каналы многих российских СМИ и блогеров.

Несмотря на то, что Google обещал не блокировать развлекательный российский контент, на деле досталось и ему. Среди «неугодных» сервису оказались каналы Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями, канал пранкеров Вована и Лексуса, каналы российской медиагруппы «Красный квадрат» и многие другие.



Наряду с блокировками YouTube также использует еще один манипулятивный инструмент – рекомендательный алгоритм. На первый взгляд механизм его работы абсолютно непрозрачен, однако сегодня он уже стал «секретом Полишинеля» – сервис в большинстве своем рекомендует только те ролики, которые выгодно подчеркивают западное видение мировых событий. Примечательно, что рексервисы YouTube не стесняются подсовывать даже детям и подросткам контент фейкового, антироссийского и деструктивного содержания, навязывая им такие видеоматериалы, как, например, инструкцию о том, как самостоятельно сделать коктейль Молотова



YouTube – отличный пример того, во что политизированность и жажда прибыли может превратить перспективный проект.

В погоне за просмотрами и прибылью видеохостинг не стесняется загонять людей в «информационные пузыри», способствует конфликтам среди пользователей, разрушает психику не только взрослым, но и детям, а также совершенно не следует своим же принципам свободы слова, навязывая единственно верную, по мнению администрации сервиса, точку зрения.

Объективность, честность, прозрачность и уважение к аудитории? Забудьте. YouTube – страница, которую нужно перевернуть или вырвать.

Автор — член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.