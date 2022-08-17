Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Собянин: Москва вдвое увеличила силы и средства для тушения огня в Рязанской... 13:29
Пара подала в суд на соседей из-за петуха, который кукарекает по 200 раз... 13:29
Мать подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, тело которого нашли на берегу... 13:28
Американец нашел редкую пурпурную жемчужину в купленном моллюске 13:28
CNN Türk сообщил об изменении позиции Москвы по встрече Путина с Зеленским 13:27
ТАСС: Россия выпустит несколько десятков сверхзвуковых ракет за год 13:26
Белоруссия показала новый плавающий БТР на «Армии-2022» 13:23
Власти Подмосковья ограничили посещение лесов до 28 августа из-за высокой... 13:22
Путин обсудил с президентом Индонезии Видодо вопросы продовольственной безопасности 13:22
Sky TV показал, как будет выглядеть Борис Джонсон в автобиографическом сериале 13:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Таиланд, Доминикана и всего два спокойных месяца в году

Сбер изучил активность пользователей онлайн-банкинга СберБизнес

close
100%
Пресс-служба Сбера
Бывает ли у отечественного бизнеса низкий сезон и из каких стран клиенты Сбера чаще всего управляют своим предприятием, когда находятся не в России? На эти и другие вопросы отвечает исследование, в ходе которого мы проанализировали активность пользователей онлайн-банкинга СберБизнес в первом полугодии 2022 года.

Как показывает статистика, СберБизнес уже стал главным инструментом управления предприятием, обеспечивая руководителю бизнеса или наемному сотруднику «доступ к штурвалу» 24/7 из любой точки мира. Практически все типовые операции, которые требуются предпринимателям каждый день, можно совершать дистанционно, не затрачивая время на поход в банк и не подстраиваясь под его приемные часы.

Сегодня веб-версией СберБизнеса пользуется уже 2 млн наших корпоративных клиентов, мобильным приложением — 1,1 млн. За первые шесть месяцев года эти показатели выросли на 4 и 10% соответственно. 550 тыс. клиентов чередуют мобильную и веб-версию исходя из того, что удобнее в конкретной ситуации. Примерно столько же работают исключительно с мобильным приложением, а 1,45 млн юрлиц — только с веб-версией.

При этом портреты пользователей сайта и мобильного приложения сильно отличаются. Типичный пользователь веб-версии — женщина до 45 лет, наемный сотрудник, который трудится в малом предприятии. В среднем такой сотрудник заходит в СберБизнес 16 раз в месяц и делает это преимущественно в рабочие дни (в выходные количество подключений к веб-версии снижается на 65%).

А вот среднестатистический пользователь мобильного приложения — это мужчина в той же возрастной группе, который обычно является владельцем ИП. Он подключается к онлайн-банкингу вдвое чаще — 33 раза в месяц. И его взаимодействие с приложением зачастую продолжается и в выходные: трафик по сравнению с рабочими днями снижается только на 33%. Более того, некоторые входят в СберБизнес каждый день без выходных и праздников на протяжении всего года: в Сбере мы обнаружили 1942 таких корпоративных клиента (из тех, кто предпочитает веб-версию, — всего 41).

99% пользователей СберБизнеса работают с интернет-банком из России.

Среди зарубежных юрисдикций лидируют Таиланд, Доминикана и Турция. В период летних отпусков повышается доля Армении, Грузии и Абхазии. Встречаются и более экзотические государства — Маврикий, Кения, Бангладеш, Коста-Рика, Колумбия и другие.

Радует, что размещение приложения на сайте Сбера позволило восстановить приток новых пользователей на платформе Android — на 75% от показателя, наблюдавшегося до удаления СберБизнес из западных магазинов приложений. Что касается владельцев iOS, они либо меняют гаджет на Android, либо переходят на адаптивную веб-версию интернет-банка, которая подстраивается под экран телефона. Вторую гипотезу подтверждает статистика: доля пользователей, которые заходят в веб-версию со смартфона, за первые шесть месяцев года существенно выросла.

Но, пожалуй, самый интересный вывод нашего исследования заключается в том, что у российского бизнеса практически не бывает «мертвого сезона». Принято считать, что летние месяцы, когда многие сотрудники и клиенты уходят в отпуск, влекут за собой неизбежное падение деловой активности на большинстве направлений. Но на практике оказалось, что самые спокойные для среднестатистического предпринимателя месяцы — это январь и май.

Количество входов в СберБизнес и операций в нем в июне, июле и августе действительно ниже, чем в высокий сезон, однако далеко от минимума. А самые активные месяцы — ноябрь и декабрь, когда предприниматели закрывают год и проводят максимальное количество операций со своими счетами. Так что российский бизнес никогда не останавливается — и в этом ему помогает наш онлайн-банкинг, доступный круглосуточно со смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера.

Автор — директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 176-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 176-й день
«Украине нужна техника, а не горячий воздух». Почему поддержка Киева в Европе ослабевает
Politico: в июле шесть стран Европы впервые с начала СВО не дали новых военных обещаний Киеву
«Высока вероятность, что горит по вине человека». Дым от рязанских пожаров накрыл Москву
Запах гари от рязанских пожаров дошел до северных районов Москвы
МО РФ назвало страны, которые сильнее всего пострадают в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле назвали дату новой встречи Путина и Токаева
Власти Подмосковья ограничили посещение лесов до 28 августа из-за высокой пожароопасности
Миронов предложил ввести «родительские зарплаты» для неработающих россиян
Новости и материалы
Экс-чемпион UFC Кормье рассказал, в чем Махачев превосходит Хабиба
Собянин: Москва вдвое увеличила силы и средства для тушения огня в Рязанской области
Пара подала в суд на соседей из-за петуха, который кукарекает по 200 раз в день
Мать подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, тело которого нашли на берегу Кубани
Американец нашел редкую пурпурную жемчужину в купленном моллюске
CNN Türk сообщил об изменении позиции Москвы по встрече Путина с Зеленским
ТАСС: Россия выпустит несколько десятков сверхзвуковых ракет за год
Белоруссия показала новый плавающий БТР на «Армии-2022»
Путин обсудил с президентом Индонезии Видодо вопросы продовольственной безопасности
Sky TV показал, как будет выглядеть Борис Джонсон в автобиографическом сериале
«Это явный панк»: Лолита назвала «сыном» своего партнера на фестивале в Крыму
Боксер Тищенко считает, что британец Джошуа еще будет «править» в тяжелом весе
Терешкович раскритиковала песню Солнцева о Пугачевой
Минпромторг объяснил пошлины на комплектующие российских АКБ «стимулом к импортозамещению»
В Москве продают квартиру площадью 7,6 квадратного метра
Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал реже производить аресты по уголовным делам
Колокольцев: разгром колл-центров на Украине снизил IT-преступность в РФ на 8,5%
Аналитик Потавин завил о пресыщении рынков Индии и Китая нефтью из России
Все новости
«Cтановится все труднее наказать Россию»: почему Запад не предлагает новые санкции
Reuters: западные страны не предлагают новые санкции против РФ, опасаясь, что их не поддержат
Интервью с актрисой Анастасией Кувшиновой — об «Одержимой», «Кэт», Юре Борисове и цензуре
Актриса Анастасия Кувшинова рассказала о своем опыте съемок эротических сцен
«Забывают имя ребенка, но никогда не забывают подать на пособия». Как маргиналы рожают ради выплат
К чему иногда приводят меры господдержки многодетных семей и почему они все равно нужны
Тест: что вы знаете об истории туалетной бумаги в СССР
Проверьте, достойны ли вы звания магистра туалетных дел
«Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России»
Зачем в России строят новые станции предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»
«Пообщалась с многодетными семьями и поняла, почему их все ненавидят»
Мать троих детей из Истры – о стереотипах по поводу многодетности
«Ширли-мырли» снова на большом экране. Интересные факты о картине к выходу в повторный прокат
Производители пригрозили подорожанием аккумуляторов в России
Российские производители АКБ пожаловались на «несправедливые» пошлины
«Думал, что стрелять по станции не будут». Сотрудник ЗАЭС признался в наводке ударов ВСУ
В Энергодаре двоих сотрудников ЗАЭС задержали по подозрению в наводке артиллерии ВСУ
«Аномалия в работе аккумулятора». Космонавты не смогли завершить работу в открытом космосе
Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС
«Многие спрашивают, приедет ли Лавров». Российская делегация в ООН не получила визы США
Посольство РФ в США потребовало от Госдепа выдать Лаврову визу для выступления на ГА ООН
Оставьте Диану в покое. Смотрим новый документальный фильм о судьбе принцессы
Рецензия на документальный фильм «Принцесса» о Диане
«Готовы беречь мир». Сербия не собирается вводить войска в Косово
Столтенберг заявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косово
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть