Таиланд, Доминикана и всего два спокойных месяца в году

Бывает ли у отечественного бизнеса низкий сезон и из каких стран клиенты Сбера чаще всего управляют своим предприятием, когда находятся не в России? На эти и другие вопросы отвечает исследование, в ходе которого мы проанализировали активность пользователей онлайн-банкинга СберБизнес в первом полугодии 2022 года.

Как показывает статистика, СберБизнес уже стал главным инструментом управления предприятием, обеспечивая руководителю бизнеса или наемному сотруднику «доступ к штурвалу» 24/7 из любой точки мира. Практически все типовые операции, которые требуются предпринимателям каждый день, можно совершать дистанционно, не затрачивая время на поход в банк и не подстраиваясь под его приемные часы.

Сегодня веб-версией СберБизнеса пользуется уже 2 млн наших корпоративных клиентов, мобильным приложением — 1,1 млн. За первые шесть месяцев года эти показатели выросли на 4 и 10% соответственно. 550 тыс. клиентов чередуют мобильную и веб-версию исходя из того, что удобнее в конкретной ситуации. Примерно столько же работают исключительно с мобильным приложением, а 1,45 млн юрлиц — только с веб-версией.

При этом портреты пользователей сайта и мобильного приложения сильно отличаются. Типичный пользователь веб-версии — женщина до 45 лет, наемный сотрудник, который трудится в малом предприятии. В среднем такой сотрудник заходит в СберБизнес 16 раз в месяц и делает это преимущественно в рабочие дни (в выходные количество подключений к веб-версии снижается на 65%).

А вот среднестатистический пользователь мобильного приложения — это мужчина в той же возрастной группе, который обычно является владельцем ИП. Он подключается к онлайн-банкингу вдвое чаще — 33 раза в месяц. И его взаимодействие с приложением зачастую продолжается и в выходные: трафик по сравнению с рабочими днями снижается только на 33%. Более того, некоторые входят в СберБизнес каждый день без выходных и праздников на протяжении всего года: в Сбере мы обнаружили 1942 таких корпоративных клиента (из тех, кто предпочитает веб-версию, — всего 41).

99% пользователей СберБизнеса работают с интернет-банком из России.

Среди зарубежных юрисдикций лидируют Таиланд, Доминикана и Турция. В период летних отпусков повышается доля Армении, Грузии и Абхазии. Встречаются и более экзотические государства — Маврикий, Кения, Бангладеш, Коста-Рика, Колумбия и другие.

Радует, что размещение приложения на сайте Сбера позволило восстановить приток новых пользователей на платформе Android — на 75% от показателя, наблюдавшегося до удаления СберБизнес из западных магазинов приложений. Что касается владельцев iOS, они либо меняют гаджет на Android, либо переходят на адаптивную веб-версию интернет-банка, которая подстраивается под экран телефона. Вторую гипотезу подтверждает статистика: доля пользователей, которые заходят в веб-версию со смартфона, за первые шесть месяцев года существенно выросла.

Но, пожалуй, самый интересный вывод нашего исследования заключается в том, что у российского бизнеса практически не бывает «мертвого сезона». Принято считать, что летние месяцы, когда многие сотрудники и клиенты уходят в отпуск, влекут за собой неизбежное падение деловой активности на большинстве направлений. Но на практике оказалось, что самые спокойные для среднестатистического предпринимателя месяцы — это январь и май.

Количество входов в СберБизнес и операций в нем в июне, июле и августе действительно ниже, чем в высокий сезон, однако далеко от минимума. А самые активные месяцы — ноябрь и декабрь, когда предприниматели закрывают год и проводят максимальное количество операций со своими счетами. Так что российский бизнес никогда не останавливается — и в этом ему помогает наш онлайн-банкинг, доступный круглосуточно со смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера.

Автор — директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка