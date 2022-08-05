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Запад намерен продолжать колониальный грабеж России: не пора ли прекратить?

Экономист Михаил Делягин высказался о схожести действий BP и ExxonMobil

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Вскоре после крокодильих слез британской ВР по поводу того, что, несмотря на все самые искренние старания и длительные заверения, она ну вот никак не может избавиться от наиболее прибыльного своего актива – 19,75% акций «Роснефти», - ее путем двинулась американская ExxonMobil, заявив о намерении выйти из проекта «Сахалин-1». Более того: компания утверждает о том, что ведет переговоры о передаче своих 30% в этом проекте «другой стороне», - затрудняясь, правда, что-либо о ней сообщить. «Роснефть», доля которой в «Сахалине-1» составляет 20%, также ничего об этом не знает.

Между тем заявление ExxonMobil привлекло внимание к одному из самых позорных следов кровавых 90-х – к соглашениям о разделе продукции (СРП).

Сегодня «Сахалин-1» остался единственным проектом СРП с неурегулированным участием иностранных фирм: функции оператора двух других СРП-проектов – Харьягинского и «Сахалин-2» – переданы российским компаниям. И не случайно: за несколько десятилетий механизм СРП вполне доказал свой колониальный паразитический характер.

Президент Владимир Путин охарактеризовал соглашения о СРП предельно четко: «Это колониальный договор, не имеющий… ничего общего с интересами Российской Федерации. Мне остается …сожалеть, что в начале 90-х …чиновники позволяли себе такие выходки, за которые их …нужно …посадить в тюрьму… Россия …позволяла эксплуатировать свои природные ресурсы и ничего не получала взамен».

По данным Счетной палаты, за время действия СРП доход от реализации углеводородов составил 160 млрд долларов, из которых в бюджеты поступило лишь 47 млрд – менее 30%.

При стандартных условиях государство получило бы в 1,7 раза больше: во время реализации «Сахалин-1» налоговая нагрузка нефтяной промышленности составляла около 50% («Роснефть» - 55%, «Газпромнефть» - 49%, ЛУКОЙЛ – 48%), а проектов СРП – лишь 29,4%.

Зато для иностранных инвесторов СРП стали финансовым раем: так, внутренняя норма доходности проекта «Сахалин-1» для ExxonMobil оценивается влиятельнейшим инвестиционным банком мира Goldman Sachs более чем в 20% - намного выше уровня 20 крупнейших проектов компании. Так, доходность «Сахалин-1» для ExxonMobil в 3,2 раза выше доходности ее крупнейшего казахстанского проекта Кашаган и в 4,4 раза - доходности крупнейшего австралийского СПГ проекта Горгон.

Доход от «Сахалина-1» для ExxonMobil примерно в 2,5 раза превысил ее расходы. Не стоит забывать, что в рамках СРП все расходы иностранного инвестора компенсируются за счет доли государства в добываемой продукции. Поэтому чем выше его расходы, тем меньше надо отдавать продукции стране пребывания, что при слабости финансового контроля стимулирует патологическое расточительство. Так, вместо дешевых российских материалов и оборудования систематически закупались дорогие американские аналоги.

Счетная палата зафиксировала, что операторы СРП ежегодно включали в возмещаемые Россией затраты расходы, не имеющие отношения к проекту: на корпоративы, праздники, подарки и даже аренду элитного жилья для иностранных топ-менеджеров в Москве (расходы на аренду и компенсацию жилья по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» только в 2014 году составили в 11,8 млн долларов США). За 2012-2016 годы Счетная палата предложила исключить из возмещаемых затрат по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» 113,4 млн долларов США необоснованных расходов.

Но это сущие крохи по сравнению со стоимостью оборудования, которое по условиям СРП должно быть передано в собственность государству: в 2018 году Счетная палата оценивала его в 24,3 млрд долларов США.

Надо отметить, что еще 1 марта ExxonMobil заявил о выходе из всех проектов в России (включая СРП), - но отнюдь не спешит отказываться от сверхприбыльного для себя «Сахалина-1».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отмечал, что действия некоторых крупнейших нефтяных компаний Запада говорят о желании остаться действующим участником проектов в России и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без потерь.

Однако нашему руководству следует воспользоваться ситуацией и привести статус корпораций из стран-воров, - разумеется, в невыгодных нам, колониальных проектах, - в соответствие их собственным заявлениям, сняв с России ярмо западного грабежа и качественно повысив тем самым эффективность и масштаб нашей экономики.

Иначе ущерб, наносимый нам колониальными паразитами, будет только расти.

Автор — директор Института проблем глобализации.

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