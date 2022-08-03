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Тепло или холодно: грозит ли немцам осень радикальных протестов?

Эксперты дали прогнозы по внутриполитической обстановке в Германии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен. Исследователи также выступают с предостережениями. Неужели экстремисты нашли новую тему помимо коронавируса?

Политики коалиционного правительства опасаются, что растущие цены на газ и продукты питания могут привести осенью к социальным волнениям.

Озабоченность вызывает то, что в ряды демонстрантов — так же, как во время протестов против мер, связанных с пандемией, — могут проникнуть экстремисты, которые затем станут подстрекать протестующих к действиям против государства.

Кризисы и фантазии о перевороте

Такая озабоченность оправдана, утверждает Маттиас Квент (Университет прикладных наук Магдебург-Стендаль). Уже сейчас в среде правых экстремистов наблюдаются попытки мобилизации.

Так, организация Freie Sachsen призывает к «массовому гражданскому сопротивлению».

Аналогично звучат призывы к протестам в Берлине. В понедельник заинтересованные граждане в разное время дня могли присоединиться к нескольким демонстрациям: в десять часов на улицы вышли сторонники движения Revolte, в 14 часов — Aufstand, а в 18 — Bürgerkrieg.

Пиа Ламберти, руководитель исследовательского центра Cemas, называет это «фантазиями о перевороте». Собственно, ничего нового в этом нет, однако враги конституционного строя надеялись, что множественный кризис, в котором сошлись война, климат и пандемия, можно использовать особенно удачно.

Дифференцированный анализ

Армин Шустер, министр внутренних дел Саксонии, готовится к разным сценариям развития событий осенью. Для него важна дифференциация — с одной стороны, есть граждане, которые опасаются за свое благосостояние, не зная, например, удастся ли им сохранить работу и как они в конце года будут оплачивать счета. Здесь государство должно помочь.

С другой стороны, отмечает Шустер, есть «группировки, активисты, партии», стремящиеся использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах. За теми, кто «мобилизуется и подстрекает», его ведомство уже сейчас «ведет наблюдение».

Протесты могут зазвучать громче

Сейчас протестов явно мало, они децентрализованы и проходят в разных городах. Точных цифр нет. Однако голос протестующих может зазвучать громче.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) смог почувствовать это во время своей летней поездки по Германии. Участники протестных демонстраций громко высказывались в пользу приема в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и против антироссийских санкций. Иначе говоря, они демонстрируют солидарность с Путиным, с его авторитарной системой и, соответственно (в большей или меньшей степени), с жестокой агрессией против Украины. Политику же Хабека они называли «экосоциализмом».

Работа с протестами на раннем этапе

С точки зрения исследователя правого экстремизма Квента, важно начать анализировать возможные широкие осенние протесты уже сейчас. В конце концов, речь идет о том, удастся ли профсоюзам и общественным объединениям направить раздражение, вызванное повышением цен, в демократическое русло, чтобы затем бороться за перераспределение и социальную справедливость, или верх на демонстрациях одержат враги конституционного строя, симпатизирующие Путину и выступающие за антилиберальный курс.

Требования к политикам

Политики должны создать пространства для протестов, следующих демократическим правилам игры, требует Ламберти. В качестве примера подобных пространств она приводит так называемые советы по климату, в которых по возможности присутствуют представители всех социальных групп, вырабатывающие общие решения.

С точки зрения Квента, важно, чтобы политики открыто и честно объясняли, почему Германия попала в энергетическую зависимость от России, причем им необходимо четко и однозначно признать свои ошибки.

Помимо этого, отмечает Квент, Федеральное правительство должно обеспечить социальную справедливость, учитывая, что материальные последствия кризиса на востоке и на западе страны будут различаться. Так, восточная часть Германии обладает меньшим экономическим потенциалом, соответственно, кризис повлияет на нее сильнее.

Планы Федерального правительства

Действительно, уже несколько недель Федеральное правительство работает над очередным пакетом мер для смягчения ситуации. Помимо этого, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (СДПГ) объявила, что против правого экстремизма, антисемитизма и конспирологических теорий будут предприняты еще более активные действия, в том числе в превентивном порядке.

Конкретно она имеет в виду укрепление поддержки политического образования и общественной активности. В будущем за эту деятельность будет отвечать «Департамент по делам Родины».

Цейтнот в реализации превентивных мер

Поскольку мобилизация не всегда проходит по единому образцу и различается от региона к региону, важно поддерживать проекты на местах, утверждает Ламберти. Необходимо развивать и использовать тот экспертный потенциал, который на местах уже существует. Открытым, однако, остается вопрос, дадут ли эти проекты достаточно быстрый эффект.

К тем, кто готов к диалогу, вполне можно будет обратиться посредством такого рода проектов, уверен Квент. Однако до убежденных идеологов таким образом не достучаться.

Необходимость кризисного штаба

Шустер, помимо этого, требует создать межведомственный кризисный штаб, аналогичный тому, который был образован во время пандемии коронавируса. В конечном итоге кризис может затронуть все сферы политики, к примеру, сферу семьи и школьного образования. Что делать, в частности, если зимой придется закрыть спортивные сооружения?

Здесь возникает необходимость в выработке согласованных решений, причем в сотрудничестве между землями и федеральным центром.

«Качество кризисного менеджмента Федерального правительства повлияет на масштабы экзистенциальных страхов и, соответственно, возможных социальных протестов», — подчеркивает Шустер. Если помочь не удастся, в Германии действительно может развернуться широкое протестное движение.

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