Как выбрать кредитную карту и не обмануться

Кредитные карты давно стали массовым явлением: ими удобно оплачивать повседневные товары в супермаркетах, или незапланированные покупки, в которых возникла потребность. Да и в целом, если вы точно знаете, что деньги поступят, скажем, через 30 дней, лучше приобрести необходимое сейчас, воспользовавшись кредиткой, ведь через месяц нужный товар может подорожать или вовсе закончиться. Однако выбирать кредитную карту следует с умом, поскольку многие банки идут на различные ухищрения, чтобы представить свой продукт самым выгодным без всяких на то оснований. Давайте разберемся в экономике кредитных карт, чтобы понять, в чем может заключаться подвох, если условия, на первый взгляд, намного лучше рыночных.

Процентная ставка

Казалось бы, это самый простой пункт, который показывает, сколько для вас будут стоить заемные средства. Но именно ставка зачастую вводит в заблуждение. Популярный трюк — указывать минимальный (а то и нулевой) размер процентной ставки, а потом под звездочкой мелким шрифтом объяснять, что эта ставка распространяется, к примеру, только на покупки сделанные в первый месяц, или на погашение кредитной карты другого банка, или нужно выполнить целый ряд условий… В общем, фантазия здесь безгранична. А во всех остальных случаях ставка оказывается весьма высокой — вплоть до 70% годовых.

Поэтому при оформлении карты необходимо внимательно изучить всю информацию о диапазоне ставок и условиях их применения, а не ориентироваться только на рекламу. Ведь рекламируется зачастую одна ставка, а в реальности вам одобряют ставку существенно выше, потому что для рекламной ставки вы оказались «недостаточно хороши». А уж если вам сначала предлагают одну (якобы индивидуальную) ставку, а в дополнительном соглашении указана другая, то такой продукт однозначно оформлять не стоит.

Комиссии

Чтобы компенсировать низкие процентные ставки, банки могут одновременно вводить различные комиссии — за обслуживание карты, за СМС-информирование и прочее. Подобные платежи могут достигать нескольких сотен рублей в месяц и взимаются постоянно, независимо от того, пользуетесь вы картой или нет.

Таким образом, «бесплатное обслуживание» по факту может оказаться платным. Также, многие банки устанавливают минимальный порог расходов по кредитке, поэтому бесплатное обслуживание еще нужно заработать (например, тратить по карте не меньше 5000 рублей в месяц). И самый частый вариант — бесплатное обслуживание распространяется только на первый год использования карты.

Имеются и разовые комиссии за конкретные операции: выпуск карты, снятие наличных или денежные переводы. При выборе продукта, стоит внимательно сравнивать такие комиссии, так как, например, один банк взимает комиссию за выдачу наличных «3%, но не менее 300 руб», а другой «3% плюс 300 руб».

Кредитный лимит

Это предельная сумма, которую вы можете потратить, — условный кредит доверия вам в финансовом эквиваленте. Размер лимита зависит от вашего дохода, кредитной истории и от кредитной политики конкретного банка. Однако, лучше ориентироваться на свой ежемесячный доход и оформлять карту с лимитом, равным вашему доходу за 2-3 месяца. Как правило, этой суммы хватает на необходимые покупки и ее будет несложно погасить в течение беспроцентного периода. Ведь очень высокий лимит увеличивает шансы залезть в серьезный долг.

Беспроцентный период

Льготный период (он же грейс-период), когда проценты за использование заемных средств не начисляются, — пожалуй, самый «лакомый» пункт кредитного меню, который всегда привлекает наибольшее внимание. Конечно, заманчиво, когда тебе предлагают невероятно длинный беспроцентный период, намного длиннее, чем в среднем по рынку. Но тут важно «включить голову»: если заемщики год или больше не будут платить проценты по кредитке, на чем тогда будет зарабатывать банк?

Секрет прост: или клиент платит комиссию за каждый день использования заемных средств, или беспроцентный период распространяются только на покупки, совершенные в первый месяц после оформления карты, а со второго месяца действует более короткий «стандартный» грейс-период.

Ну и сколько бы не длился беспроцентный период, не следует полагать, что вы вообще не погашаете долг до его окончания. Как правило, необходимо ежемесячно вносить минимальный платеж 3–5% eeeот суммы задолженности.

А как в Сбере?

В августе 2021 года банк выпустил простой и удобный продукт — Кредитную СберКарту, которая была признана самой выгодной в стране известной исследовательской компанией Frank RG. Ее уже оформили пять миллионов россиян.

В чем причина такой популярности? В том, что Кредитная СберКарта абсолютно прозрачный продукт, в котором очень легко разобраться. Никаких звездочек, скрытых комиссий, диапазона ставок, «условной бесплатности» и прочей драпировки, скрывающей истинную сущность.

Никакой комиссии за обслуживание и выпуск карты. Обслуживание, как и СМС-уведомления бесплатны навсегда. Честный беспроцентный период — 120 дней. Или, проще говоря – 4 месяца. Все что вы купите в этом месяце, можно вернуть без процентов в течение следующих трех месяцев. При этом, каждый месяц начинается новый беспроцентный период. Предположим, вы планируете получить деньги 30 ноября. Тогда уже начиная с августа вы можете совершать покупки по карте, а в последний день ноября — погасить долг без процентов. Однако, во время беспроцентного периода от вас потребуется раз в месяц вносить минимальный платеж 3% от размера долга, но это не переплата, а погашение части задолженности.

Если не успели вернуть деньги за 4 месяца, то начисляются проценты. Ставка — одна для всех. Она известна заранее и не изменится после одобрения. Для карт, открытых после 1 июля это 25,4% годовых на все операции, включая снятие наличных. При этом можно еще сэкономить — всем клиентам мы даем ставку 9,8% годовых на онлайн-покупки в СберМегаМаркете и покупки в категории «Здоровье».

Заказать Кредитную СберКарту можно за пару минут на сайте СберБанка, или за пару кликов в СберБанк Онлайн. А если оформите карту до 30 сентября — бонусом получите возможность снимать наличные без комиссии в первые 30 дней после подписания договора.

Автор — исполнительный директор дивизиона «Кошелек клиента», лидер кластера «Кредитные карты» Сбербанка.