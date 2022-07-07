Утекай: к чему приводит использование VPN-сервисов

Аббревиатура VPN расшифровывается как Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, которая обеспечивает соединение «поверх» обычного интернета. С помощью этого технологии можно скрывать свое местоположение и посещать заблокированные ресурсы, но при этом VPN не обеспечивает конфиденциальность и сохранность ваших данных.
Используя VPN, вы передаете весь трафик владельцу сервиса, а где будут использованы ваши данные дальше неизвестно.
Истории с утечкой персональных данных уже не редкость
Израильская компания в сфере кибербезопасности vpnMentor сообщила об утечке персональных данных 20 млн пользователей группы бесплатных VPN-сервисов, среди них есть персональная информация более тысячи российских пользователей.
Злоумышленники разместили в интернете адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса пользователей. Также утекла информация о моделях телефонов и другие личные данные пользователей. В частности, утекли данные пользователей UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Общий объем утечки — 1,2 терабайта.
В данном случае статистика говорит сама за себя. Многие пользователи сети не задумываются о цифровой гигиене и безопасности своих данных, а VPN-сервисы в свою очередь не защищают сетевой трафик и обеспечивают минимальный уровень анонимности в сети.
Значительная часть VPN-сервисов даже не скрывает, что ведет слежку за пользователями, причем, не редко это делают представители зарубежных стран.
США, например, финансирует многие VPN-сервисы и не спешит давать пользователям гарантии анонимности и безопасности. Клиенты VPN-сервисов добровольно дают доступ неизвестным приложениям к своим личным данным, которые могут использоваться против них.
Эксперты компании Positive Technologies представили отчет с данными о кражах конфиденциальной пользовательской информации за I квартал 2022 года. По сравнению с IV кварталом 2021 года общее количество хакерских атак выросло на 14,8%, при этом стало больше массовых атак, целью которых была компрометация персональных данных. Среди них число атакованных организаций составило 34%, сведения, составляющие коммерческую тайну, — 19%, медицинская информация — 15%, учётные данные — 12%.
Самыми частыми стали атаки на пользователей VPN-сервисов, результатом которых была утечка пользовательских данных, всплывавшая впоследствии на хакерских форумах. Количество таких атак составило 46% от общего количества.
Недавно был случай, когда жительница Подмосковья лишилась своих сбережений из-за установленного на телефон VPN-cервиса. При этом, в России уже не первый год ведется работа по снижению риска утечки персональных данных.
Впервые Роскомнадзор занялся регулированием VPN-сервисов и анонимайзеров еще в 2017 году. Ограничение доступа к VPN-сервисам со стороны государства позволяет оградить молодежь от деструктивного контента, а также от мошенников в даркнете.
Подведем итог
Мы рассмотрели реальные примеры утечки данных и убедились, что VPN-сервисы не дают никаких отчетов и гарантий.
Нужно помнить, что, устанавливая VPN, ты не знаешь, кому, когда и какие данные о тебе смогут быть проданы. Выход в интернет через VPN для детей и подростков – это не только доступ к запрещенным соцсетям, но и к информации о наркотиках, алкоголе, детской порнографии и прочему деструктивному контенту.
Стоит ли рисковать детской психикой, деньгами и личными данными ради мимолетного доступа к иностранным соцсетям? Тут уже выбор за вами.
Хотел напомнить, что команда молодежного цифрового омбудсмена (МЦО) ежедневно оказывает бесплатную помощь молодым людям, которые столкнулись с проблемами в интернете. Если вы столкнулись со случаями потери или кражи личных данных, кибербуллингом, распространением фейковой информации вы всегда можете обратиться в наш сервис «Цифропомощь», мы постараемся вам помочь.
Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.