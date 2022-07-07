Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Коронационное платье Елизаветы II выставили в Виндзорском замке 13:29
В Казахстане воспитатель детского сада сломала ребенку ключицу 13:28
Жителей Южной Дакоты напугало ярко-зеленое небо 13:26
Глава МИД Британии Трасс прерывает визит в Индонезию на саммит G20 и... 13:24
Белла Хадид чуть не пропустила показ Balenciaga из-за потерянного паспорта 13:24
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за ситуации с судном «Жибек... 13:21
В МИД России оценили вероятность обмена американской баскетболистки... 13:16
Песков рассказал о решении Путина по саммиту «большой двадцатки» 13:14
Евросоюз начал принудительно ограничивать скорость автомобилей на автобанах 13:13
Медведев назвал ситуацию с уходом Джонсона итогом «бездарной политики» 13:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Утекай: к чему приводит использование VPN-сервисов

Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев высказался про утечки данных из-за использования VPN

close
100%
Depositphotos
Наверняка вы что-то слышали про VPN, но не все знают, чем он опасен, давайте разбираться вместе. После блокировки нескольких популярных социальных сетей, в частности, среди детей и подростков, вырос спрос на VPN-сервисы. Тут важно сохранять бдительность, потому что при использовании этих приложений есть угроза потери личных данных, причем неважно, платный это сервис или бесплатный, используется ли он на мобильном телефоне или персональном компьютере, в любом случае придется платить – либо деньгами, либо информацией. В силу своей неопытности и любопытства дети в сети могут стать жертвами злоумышленников. Так что же такое VPN и в чем его опасность?

Аббревиатура VPN расшифровывается как Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, которая обеспечивает соединение «поверх» обычного интернета. С помощью этого технологии можно скрывать свое местоположение и посещать заблокированные ресурсы, но при этом VPN не обеспечивает конфиденциальность и сохранность ваших данных.

Используя VPN, вы передаете весь трафик владельцу сервиса, а где будут использованы ваши данные дальше неизвестно.  

Истории с утечкой персональных данных уже не редкость

Израильская компания в сфере кибербезопасности vpnMentor сообщила об утечке персональных данных 20 млн пользователей группы бесплатных VPN-сервисов, среди них есть персональная информация более тысячи российских пользователей.

Злоумышленники разместили в интернете адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса пользователей. Также утекла информация о моделях телефонов и другие личные данные пользователей. В частности, утекли данные пользователей UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Общий объем утечки — 1,2 терабайта.

В данном случае статистика говорит сама за себя. Многие пользователи сети не задумываются о цифровой гигиене и безопасности своих данных, а VPN-сервисы в свою очередь не защищают сетевой трафик и обеспечивают минимальный уровень анонимности в сети.

Значительная часть VPN-сервисов даже не скрывает, что ведет слежку за пользователями, причем, не редко это делают представители зарубежных стран.

США, например, финансирует многие VPN-сервисы и не спешит давать пользователям гарантии анонимности и безопасности. Клиенты VPN-сервисов добровольно дают доступ неизвестным приложениям к своим личным данным, которые могут использоваться против них.

Эксперты компании Positive Technologies представили отчет с данными о кражах конфиденциальной пользовательской информации за I квартал 2022 года. По сравнению с IV кварталом 2021 года общее количество хакерских атак выросло на 14,8%, при этом стало больше массовых атак, целью которых была компрометация персональных данных. Среди них число атакованных организаций составило 34%, сведения, составляющие коммерческую тайну, — 19%, медицинская информация — 15%, учётные данные — 12%.

Самыми частыми стали атаки на пользователей VPN-сервисов, результатом которых была утечка пользовательских данных, всплывавшая впоследствии на хакерских форумах. Количество таких атак составило 46% от общего количества.

Недавно был случай, когда жительница Подмосковья лишилась своих сбережений из-за установленного на телефон VPN-cервиса. При этом, в России уже не первый год ведется работа по снижению риска утечки персональных данных.

Впервые Роскомнадзор занялся регулированием VPN-сервисов и анонимайзеров еще в 2017 году. Ограничение доступа к VPN-сервисам со стороны государства позволяет оградить молодежь от деструктивного контента, а также от мошенников в даркнете.

Подведем итог

Мы рассмотрели реальные примеры утечки данных и убедились, что VPN-сервисы не дают никаких отчетов и гарантий.

Нужно помнить, что, устанавливая VPN, ты не знаешь, кому, когда и какие данные о тебе смогут быть проданы. Выход в интернет через VPN для детей и подростков – это не только доступ к запрещенным соцсетям, но и к информации о наркотиках, алкоголе, детской порнографии и прочему деструктивному контенту.

Стоит ли рисковать детской психикой, деньгами и личными данными ради мимолетного доступа к иностранным соцсетям? Тут уже выбор за вами.

Хотел напомнить, что команда молодежного цифрового омбудсмена (МЦО) ежедневно оказывает бесплатную помощь молодым людям, которые столкнулись с проблемами в интернете. Если вы столкнулись со случаями потери или кражи личных данных, кибербуллингом, распространением фейковой информации вы всегда можете обратиться в наш сервис «Цифропомощь», мы постараемся вам помочь.

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.
 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 134-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 134-й день
Дмитрий Самойлов
Опасное лето
О минусах отпускного сезона
Почему в XXI веке стыдно говорить «бомж» и «солнечный ребенок»
Пиарщица Кинтушева объяснила, почему людей с синдромом Дауна не стоит называть «солнечными»
Песков об уходе премьера Британии: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже
В Санкт-Петербурге у закрытого перинатального центра собралась очередь из беременных
В МИД России оценили вероятность обмена американской баскетболистки на россиянина
В Кремле не считают идею Токаева о поиске маршрутов поставок нефти политически мотивированной
Новости и материалы
Коронационное платье Елизаветы II выставили в Виндзорском замке
В Казахстане воспитатель детского сада сломала ребенку ключицу
Жителей Южной Дакоты напугало ярко-зеленое небо
Глава МИД Британии Трасс прерывает визит в Индонезию на саммит G20 и возвращается в Лондон
Белла Хадид чуть не пропустила показ Balenciaga из-за потерянного паспорта
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за ситуации с судном «Жибек Жолы»
Песков рассказал о решении Путина по саммиту «большой двадцатки»
Евросоюз начал принудительно ограничивать скорость автомобилей на автобанах
Медведев назвал ситуацию с уходом Джонсона итогом «бездарной политики»
Песков не исключил перенос послания президента Федеральному собранию на осень
«Почта России» заявила, что посольство Британии останется без писем из-за отказа сменить адрес
Песков: в ситуации с Калининградом Москва надеется на лучшее, но готовится к худшему
Тарантино признался, что часто смотрит «Свинку Пеппу»
Губерниев раскритиковал Вяльбе за слова о ситуации с призовыми на этапах Кубка России
Аферистка Анна Делви подарила эксклюзивный рисунок ведущей вечернего шоу
Песков: Россия надеется на приход к власти в Британии нацеленных на диалог профессионалов
Солистка «Тутси» Леся Ярославская рассказала, как спасала брак с военным
Посетители закусочной Нью-Йорка устроили погром из-за дополнительной платы за соус
Все новости
Тест: знаете ли вы, чем живут россияне?
Угадайте, о чем ваши соотечественники говорят в опросах
«Премьер сошел с ума». Две трети британцев выступают за отставку Джонсона
Sky News: правительство Великобритании уже покинуло более 50 человек
«Последнее, что нужно стране, — это выборы». Почему от Бориса Джонсона бегут министры
Премьер Британии Джонсон заявил членам кабмина, что не покинет свой пост
«Отвечать нужно жестко и быстро». Болгария заблокировала деньги российского посольства
В Болгарии заблокировали перевод для посольства России на сумму $890 тыс.
«Ступор» для армии. Зачем ВС России нужно «ружье против дронов»
В МГТУ им. Н. Э. Баумана рассказали, как работает система борьбы с БЛА «Ступор»
Госизмена и золото. Какие законопроекты депутаты приняли в последний день весенней сессии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил США, что Аляска была российской
Борис Джонсон уходит в отставку
От первой жертвы «культуры отмены» до кумира зумеров: эволюция Вайноны Райдер
15 лучших ролей Вайноны Райдер
Банкам разрешили вводить отрицательные ставки на валютные вклады компаний. Что это значит
Госдума приняла закон об отрицательных ставках по валютным вкладам для юрлиц
Ихтиоз, азооспермия и волосатые уши: какие заболевания передаются по мужской линии
Генетик Юшина объяснила, когда мужчине показано ЭКО с выбором ребенка женского пола
«Обязаны компенсировать убытки». В Госдуме предложили США расплатиться за COVID-19
Володин обвинил США в возникновении пандемии COVID-19
«Это требует проверки». Специалисты оценили утечку данных украинских разведчиков
Российские хакеры RaHDIt обнародовали данные первой тысячи сотрудников ГУР МО Украины
«Настойчиво рекомендовали жертвовать». В чем обвиняют петербургских генералов
МВД: генералы Умнов, Семенов и Абакумов задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть