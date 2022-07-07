Утекай: к чему приводит использование VPN-сервисов

Наверняка вы что-то слышали про VPN, но не все знают, чем он опасен, давайте разбираться вместе. После блокировки нескольких популярных социальных сетей, в частности, среди детей и подростков, вырос спрос на VPN-сервисы. Тут важно сохранять бдительность, потому что при использовании этих приложений есть угроза потери личных данных, причем неважно, платный это сервис или бесплатный, используется ли он на мобильном телефоне или персональном компьютере, в любом случае придется платить – либо деньгами, либо информацией. В силу своей неопытности и любопытства дети в сети могут стать жертвами злоумышленников. Так что же такое VPN и в чем его опасность?

Аббревиатура VPN расшифровывается как Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть, которая обеспечивает соединение «поверх» обычного интернета. С помощью этого технологии можно скрывать свое местоположение и посещать заблокированные ресурсы, но при этом VPN не обеспечивает конфиденциальность и сохранность ваших данных.

Используя VPN, вы передаете весь трафик владельцу сервиса, а где будут использованы ваши данные дальше неизвестно.

Истории с утечкой персональных данных уже не редкость

Израильская компания в сфере кибербезопасности vpnMentor сообщила об утечке персональных данных 20 млн пользователей группы бесплатных VPN-сервисов, среди них есть персональная информация более тысячи российских пользователей.

Злоумышленники разместили в интернете адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса пользователей. Также утекла информация о моделях телефонов и другие личные данные пользователей. В частности, утекли данные пользователей UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Общий объем утечки — 1,2 терабайта.

В данном случае статистика говорит сама за себя. Многие пользователи сети не задумываются о цифровой гигиене и безопасности своих данных, а VPN-сервисы в свою очередь не защищают сетевой трафик и обеспечивают минимальный уровень анонимности в сети.

Значительная часть VPN-сервисов даже не скрывает, что ведет слежку за пользователями, причем, не редко это делают представители зарубежных стран.

США, например, финансирует многие VPN-сервисы и не спешит давать пользователям гарантии анонимности и безопасности. Клиенты VPN-сервисов добровольно дают доступ неизвестным приложениям к своим личным данным, которые могут использоваться против них.

Эксперты компании Positive Technologies представили отчет с данными о кражах конфиденциальной пользовательской информации за I квартал 2022 года. По сравнению с IV кварталом 2021 года общее количество хакерских атак выросло на 14,8%, при этом стало больше массовых атак, целью которых была компрометация персональных данных. Среди них число атакованных организаций составило 34%, сведения, составляющие коммерческую тайну, — 19%, медицинская информация — 15%, учётные данные — 12%.

Самыми частыми стали атаки на пользователей VPN-сервисов, результатом которых была утечка пользовательских данных, всплывавшая впоследствии на хакерских форумах. Количество таких атак составило 46% от общего количества.

Недавно был случай, когда жительница Подмосковья лишилась своих сбережений из-за установленного на телефон VPN-cервиса. При этом, в России уже не первый год ведется работа по снижению риска утечки персональных данных.

Впервые Роскомнадзор занялся регулированием VPN-сервисов и анонимайзеров еще в 2017 году. Ограничение доступа к VPN-сервисам со стороны государства позволяет оградить молодежь от деструктивного контента, а также от мошенников в даркнете.

Подведем итог

Мы рассмотрели реальные примеры утечки данных и убедились, что VPN-сервисы не дают никаких отчетов и гарантий.

Нужно помнить, что, устанавливая VPN, ты не знаешь, кому, когда и какие данные о тебе смогут быть проданы. Выход в интернет через VPN для детей и подростков – это не только доступ к запрещенным соцсетям, но и к информации о наркотиках, алкоголе, детской порнографии и прочему деструктивному контенту.

Стоит ли рисковать детской психикой, деньгами и личными данными ради мимолетного доступа к иностранным соцсетям? Тут уже выбор за вами.

Хотел напомнить, что команда молодежного цифрового омбудсмена (МЦО) ежедневно оказывает бесплатную помощь молодым людям, которые столкнулись с проблемами в интернете. Если вы столкнулись со случаями потери или кражи личных данных, кибербуллингом, распространением фейковой информации вы всегда можете обратиться в наш сервис «Цифропомощь», мы постараемся вам помочь.

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.

