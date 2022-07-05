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Видео будет жить вечно

IT-эксперт Уткин оценил актуальность сервисов для видеоконференций

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Пресс-служба Сбера
С того момента, как видеозвонки появились в нашей жизни, их с каждым годом становится только больше. Меняется качество связи, звука, видео, но основная идея остается прежней. Директор по развитию технологических стандартов АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин — о том, почему она останется с нами навсегда.

Сегодня можно встретить все меньше людей, которые никогда не принимали участие в видеоконференциях. В период пандемии разного рода видеосозвоны осваивали все от мала до велика — в школах проводили уроки по видео, а всех, даже самых возрастных работников компаний, учили пользоваться сервисами видеоконференцсвязи, чтобы как можно больше сотрудников могли работать на удаленке.

Сервисы видеоконференцсвязи или ВКС считаются не очень сложными с технологической точки зрения. При этом они неразрывно связаны множеством деталей: экраны должны передавать изображение, микрофоны – звук, колонки и наушники – принимать звук. Все это формирует пользовательский опыт, привычки и ожидания. С годами меняются и технологии, в особенности, в области передачи видео. И именно наши потребительские привычки и технологии привносят изменения в сервисы.

Вероятно, основное изменение постковидной эпохи заключается в том, что у нас появилось множество новых привычек и паттернов поведения. В проекции на технологии это означает неминуемое возникновение новых подходов и рынков. Таким образом в каких-то сферах могут проявиться и реализоваться принципиально новые технологические тренды или ускорить свое развитие уже существующие. К примеру, Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли», которая вышла еще в 1996 году, предположил, что постоянная видеосвязь с домом станет обычным явлением. Несколько десятилетий спустя появился скандальный «единорог» из Силиконовой долины под названием Ring, а также целый ряд разных компаний-аналогов. Все они исполнили вполне бытовое пророчество легендарного гуру ИТ-рынка.

Так, сложившиеся тренды, развитие рынка и традиции смешения различных технологий указывают на то, что мы будем больше взаимодействовать с видео, видео-ботами, окружать свою жизнь экранами и их эквивалентами. Так нам можно будет больше и чаще что-либо продавать, а мы, в свою очередь, будем увереннее от этого что-то покупать.

В разгар пандемии и период локдаунов деловая и социальная активность, целостность бизнес-процессов в компаниях и человеческие коммуникации — все это поддерживалось с помощью цифровых сервисов. Сложившаяся ситуация дала возможность взлететь отдельным решениям в этой сфере, в особенности, сервисам ВКС. Людям нужно было ощущение того, что они общаются с реальными людьми, и сервисы ВКС смогли это дать.

Российские IT-гиганты начали разрабатывать собственные решения ВКС, которые учитывали бы в том числе и нужды самих компаний-разработчиков. Так, в прошлом году Сбер представил рынку свой продукт – Jazz, а в 2020 году Яндекс представил «Яндекс.Телемост». Также на рынке есть и другие отечественные сервисы – VideoMost и Webinar Meetings. При этом все эти платформы доступны широкому кругу пользователей. К примеру, бесплатная версия сервиса от Сбера подходит для проведения небольших семинаров, лекций и просто дружеского общения до 200 участников. В нем есть не только распространенные функции умного шумоподавления и подключения без видео, но и возможность сделать расшифровку разговора и скачать ее в любой момент встречи. Сервис пользуется высоким спросом и у корпоративного сектора: по сообщению компании, уже более 400 организаций пользуются бесплатной версией Jazz. В телемосте также можно устраивать видео-вечеринки, собирать рабочие конференции и созваниваться с семьей. Достаточно просто создать встречу и отправить ссылку коллегам, друзьям или близким.

Технологии передачи аудио и видео сигнала, уверен, будут и дальше развиваться, переходя в смежные сферы и стимулируя появление новых гаджетов. Также высоки шансы, что ВКС войдет в сервисную составляющую многих продуктов вокруг. Видео как дополнение может появиться практически везде, где есть голосовой или фотоконтент — в общении с сервисами такси, доставки, в домофонах и так далее. То есть везде, где человеку нужен и важен визуальный контакт.

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