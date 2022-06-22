Ваша Приватность Нарушена: чем пользователи VPN платят за мнимую конфиденциальность

Что такое VPN и с чем его едят? Этим вопросом в последнее время стали задаваться многие россияне. Он стал особенно популярен после блокировки социальных сетей Facebook* и Instagram* – владеющая ими компания Meta* в марте этого года была признана экстремистской за официальное разрешение призывов к насилию против наших граждан.

По статистике, с февраля 2022 года интерес к VPN со стороны россиян увеличился в 15 раз.

Сервис делает доступ к привычным соцсетям внешне очень простым – достаточно лишь нажать кнопку, после чего заблокированный сайт открывается как ни в чем не бывало.

Однако, как говорится, есть одно «но».

В нашем случае – совсем не одно.

VPN расшифровывается как Virtual Private Network – виртуальная частная сеть. Сервис позволяет создать зашифрованное подключение между несколькими устройствами поверх уже работающей сети. Провайдеры услуги заявляют, что благодаря VPN пользователи могут не только получить доступ к заблокированным сайтам, но и скрыть свои действия в интернете.

Сервис действительно помогает игнорировать региональные ограничения, но цена этого – нулевая безопасность личных данных. В силу особенностей работы любой VPN-провайдер видит весь трафик каждого своего пользователя и может совершать с ним любые действия по своему усмотрению. А в трафик могут входить не только сайты, которые посещал человек, но и его персональная информация, такая как адрес электронной почты и номер телефона. И здесь начинается самое интересное.

Зачастую информация о пользователях собирается и продается третьим лицам. И в этом есть парадокс – VPN обещает анонимность, но в то же время торгует данными направо и налево.

Очевидно, что покупатели не только не заинтересованы в безопасности личной информации пользователей, но и приобретают сведения с недобросовестными намерениями. В результате будничный просмотр фото котиков может обернуться тем, что ваши данные попадут в руки мошенников. Если особенно «повезет», то в базе окажутся и члены вашей семьи.

Вспомним одну из самых громких утечек, произошедшую в 2021 году. Тогда в сеть попала база данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для операционной системы Android. Она была выложена хакерами на продажу в даркнете. База содержала адреса электронной почты, серийные номера смартфонов, их типы и бренды, а также пароли и логины пользователей, в том числе из России.

В том же году в сеть утекли данные тех, кто пользовался сервисами FreeVPN.org и DashVPN.io. В результате в интернет выложили доступ к данным 45,5 млн пользователей мобильных VPN-сервисов, в том числе к данным около 800 тыс. россиян. Там находились логины и пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств пользователей, а также адреса электронной почты, даты регистрации, обновления профиля и последнего входа в систему. В базе были собраны данные с 2017 по 2021 год.

Узнав об утечке своей информации, многие реагируют так: «Да пусть смотрят на здоровье, ничего важного не найдут». На самом деле, данные могут быть использованы мошенниками при социальной инженерии, попытках получения кредитов, создании фейковых документов и профилей или иных целей, причем вы никак не сможете узнать заранее, когда и как именно это произойдет.

И даже если вы уверены, что сами не попадетесь на уловки мошенников, то

можете ли гарантировать, что жертвой не станет ваш ребенок или пожилые родители?

Не стоит забывать, что приложение зачастую продолжает работать в фоновом режиме, если его не закрывать принудительно.

И только владелец VPN знает, какую именно информацию оно о вас собирает в этот момент. Например, подконтрольный Facebook* VPN-сервис Onavo Protect передавал материнской компании информацию об устройстве пользователя и его местоположении, установленных приложениях и их использовании, посещаемых сайтах и объемах данных. Если даже крупнейшая социальная сеть готова рисковать репутацией ради личной информации людей, то что уж говорить о сотнях небольших VPN-провайдеров?

Попробуем разобраться, как получается, что сервисы, гарантирующие нам анонимность, сами же и лишают нас конфиденциальности.

Во-первых, ни один VPN ничего вам не гарантирует. Проверьте сами – отказ от обязательств можно легко найти в политике конфиденциальности. А во-вторых, трафик, который должен быть передан в зашифрованном виде, может попасть в сеть в открытом виде, например, из-за внезапного разрыва VPN-соединения.



С учетом вышесказанного напрашивается лишь один вывод – не стоит рисковать персональными данными ради получения доступа к ресурсам сомнительного содержания. Использовать VPN-сервис – все равно, что отдать свой паспорт первому попавшемуся харизматичному незнакомцу на улице. Ни один заблокированный сайт не представляет большей ценности, чем ваша информационная безопасность.



Автор – член ОП РФ, директор Лиги безопасного Интернета.

*Meta — компания-владелец Facebook и Instagram признана в РФ экстремистской организацией.