Гильотиной по бюрократии

Правительство продолжит снижать административную нагрузку на российский бизнес. Об этом вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил на совещании по вопросу поддержки экономики за счет снижения надзорной нагрузки на бизнес.

В ходе совещания обсуждалась реализация постановления Правительства о моратории на плановые и внеплановые проверки. Для осуществления контроля соблюдения моратория используется цифровая система, в частности, запущен сервис жалоб на нарушение моратория. Заявлено, что жалоба на сайте госуслуг будет теперь рассматриваться в течение одного рабочего дня.

Ключевым показателем успешности проводимой в стране реформы контрольно-надзорной деятельности является радикальное сокращение проверок бизнеса, сокращение административных издержек и контактов с проверяющими. Плановые проверки должны стать минимальными и проводиться исключительно для предотвращения ущерба жизни и здоровью граждан, окружающей среде. Приоритеты надзорных органов должны сместиться в сторону профилактики правонарушений.

На начало 2018 года только на федеральном уровне 50 федеральными органами исполнительной власти осуществлялось 160 видов государственного контроля. На региональном уровне 44 видов и 11 – на муниципальном. Издержки бизнеса от избыточного административного давления в начале реформы оценивались экспертами от двух до пяти процентов от ВВП.

В ходе реформы были отменены более 40 процентов обязательных требований к бизнесу как избыточные или дублирующие. Это около 143 тысяч требований, многие из которых действовали еще со времен СССР.

Данные социологических опросов, проводимых РАНХиГС, свидетельствуют, что уровень административных издержек бизнеса на участие в проверках значительно сократился.

Основанные на результатах соцопроса 2022 года расчеты показывают, что общие административные издержки бизнеса, связанные с его участием в проведении проверок контролирующими органами, сократились по сравнению с 2016 годом в 3,08 раза (с 35,13 до 11,39 млрд руб. в ценах 2016 года).

Этому способствовало как сокращение числа проверок (в том числе, благодаря введенным мораториям на проверки субъектов малого и среднего бизнеса), так и снижение административных издержек бизнеса благодаря «регуляторной гильотине».

Так, в 2022 году средние затраты времени для бизнеса на участие в одной проверке существенно сократились: в офлайн-формате в полтора раза, до 3,5 человеко-дней. При этом почти 40 процентов субъектов, опрошенных в 2022 году, указали, что на их предприятиях трудозатраты, связанные с проведением проверки, составили не более одного человеко-дня.

Опросы показывают и снижение материальных издержек при проведении проверок.

По итогам опроса 2022 года только 5,1 процента респондентов заявили о наличии значительных материальных затрат, а 54,3 процента отметили, что никаких материальных затрат проверка не добавила.

При проведении проверок в дистанционном формате с использованием цифровых технологий на отсутствие материальных затрат указали 61,4 процента таких компаний. По отдельным видам госконтроля разрыв еще выше. Так, в сфере охраны труда и трудовых отношений отсутствие материальных затрат отметили 68 процентов опрошенных.

Цифровизация госконтроля вообще позволяет не просто уйти от бумажного документооборота, но и сделать обязательные требования более понятными бизнесу, а также снизить уровень коррупционных рисков. Доля респондентов, сталкивавшихся с практикой неформальных платежей, таких как денежные вознаграждения или подарки ревизорам, за пять лет сократилась с 14,6 процента опрошенных в 2017 году до 6,5 процента в опросе 2022 года.

Важно при этом, что – как показывают многолетние соцопросы граждан - сокращение административных издержек бизнеса не привело к снижению уровня защищенности значимых для людей и охраняемых законом ценностей, таких как жизнь и здоровье, имущество, окружающая среда, персональные данные и другие.

Автор — директор научно-исследовательского центра «Центр технологий государственного управления» ИПЭИ РАНХиГС.