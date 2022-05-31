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Социальный фонд: ожидания и перспективы

Экономист Якушев высказался о целях объединения ПФР и ФСС в новую структуру

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Правительство анонсировало объединение двух внебюджетных фондов — ПФР и ФСС — в новую структуру Социальный фонд. Создание новой структуры обычно формирует общественные ожидание кардинальной перестройки пенсионной системы и изменений правил игры в системе социального страхования, однако в этой конкретной ситуации речь идет не о сутевых преобразованиях, а о сугубо технических решениях, основанных на развитии базовых информационных систем и внедрении цифровых технологий в социальной сфере. В части принципов организации пенсионного и социального страхования Социальный фонд продолжит безусловно выполнять все принятые государством обязательства. Однако некоторые изменения все же могут произойти.

Во-первых, благодаря углубленной интеграции разрабатываемой Единой централизованной цифровой платформы с другими государственными сервисами и реестрами упростится процесс назначения пенсий и пособий, получит дальнейшее развитие проактивный принцип выплаты мер социальной поддержки. Граждане смогут быстрее получить причитающиеся выплаты и дистанционно проверить состояние своего социального счета, убедиться, что все предусмотренные законодательством меры поддержки — выполняются.

Во-вторых, можно ожидать сокращения административных расходов. Вместо двух отдельных бюджетов — будет формироваться один, сократится количество административных работников, повысится эффективность работы объединенной клиентской службы.

В-третьих, планируется выровнять базу для уплаты страховых взносов и ввести единый тариф страховых взносов. Сейчас работодатель формирует два разных расчета для ПФР и для ФСС, сдает два вида отчетности — после объединения в Социальный фонд нагрузка на работодателей должна снизиться.

В-четвертых, благодаря введению единой взносооблагаемой базы и единого круга застрахованных, будут увеличены страховые выплаты для тех, кто получает заработную плату выше средней. При введении единого тарифа увеличатся выплаты по больничным с нынешних максимальных 78 тыс. рублей в месяц до 143,5 тыс. рублей. Этот диапазон охватывает большинство научных работников, ИТР, специалистов креативных индустрий — всех тех секторов, где сегодня особенно остро стоит вопрос удержания и мотивации персонала. Если в государственных организациях — вузах, НИИ — у работодателей не было возможности выплачивать пособия по временной нетрудоспособности в большем, нежели установлено законом размере, то коммерческий сектор часто проводил эту «докомпенсацию». Таким образом, социально ответственные работодатели в результате внедрения единого тарифа получат дополнительную экономию.

В-пятых, впервые социальные гарантии в связи с временной нетрудоспособностью получают занятые по гражданско-правовым договорам граждане. Это решение — дань сложившейся модели экономики, когда организация рабочего процесса становится все более сложной. Многие организации предпочитают заказывать экспертизу и отдельные услуги частным исполнителям, не нанимая в штат работника. Сейчас уже таких работников — свыше 4 млн.

С другой стороны, новый Социальный фонд продолжит работу в условиях сохранения основных макроэкономических и демографических вызовов, с которыми сталкивается вся система социального страхования.

Выравнивание базы для страховых взносов может привести к кратковременному эффекту роста доходов Социального фонда, однако зависимость бюджета нового фонда от трансфертов сохранится. Сложившаяся бюджетно-страховая модель финансирования требует деликатного управления — любые решения о повышении пенсий и пособий должны быть рассчитаны на длительную перспективу, соответствующие средства должны быть заложены в бюджеты и защищены.

При формировании нормативной базы Социального фонда необходимо реализовать механизм долгосрочного актуарного оценивания, позволяющий получать объективную информацию о финансовом положении и долгосрочной устойчивости системы социального страхования.

Несмотря на то, что объединение фондов носит сугубо технический характер и направлено на упрощение взаимодействия государства, граждан и бизнеса, а не на принципы формирования страховых платежей, еще одной «болевой» точкой Социального фонда станет замороженная с 2014 года система обязательных пенсионных накоплений. К сожалению, надежды на эффективность финансового рынка не оправдались, и концепция формирования обязательной подушки сбережений на старость должна быть пересмотрена. В качестве возможной развилки можно предусмотреть передачу пенсионных накоплений гражданам для самостоятельного инвестирования или текущего потребления, либо трансформации в баллы и учета в будущем размере страховой пенсии. Неопределенность в отношении будущего накопительной компоненты должна рано или поздно закончиться. И любые изменения, которые так или иначе связаны со словом «пенсионный», неизбежно будут актуализировать этот вопрос.

Текущая система пенсионного и социального страхования на базе ПФР и ФСС выполняет свою основную общественно-социальную функцию — обеспечивает нетрудоспособных граждан доходом и позволяет преодолеть трудные жизненные ситуации. Трансформация этих институтов в новый фонд будет преимущественно бумажной, будет изменена организационно-распорядительная документация и штатное расписание. В части пенсий, пособий и мер социальной поддержки — сохранится сложившийся порядок работы, который будет реализовывать новая государственная структура — Социальный фонд России.

Автор — ведущий эксперт Института социальной политики.

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