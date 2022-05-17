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Профессии будущего: как успеть получить новое образование и найти работу

В Skillbox рассказали об особенностях рынка труда а ИТ-сфере

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Depositphotos
Сегодня много говорят о цифровизации в разных сферах - от городских сервисов до отслеживания здоровья. Действительно, ее темпы достигают колоссальных масштабов, а вместе с этим растет и потребность в ИТ-специалистах. Они сегодня представляет особую ценность для компаний и государств, поэтому уровень их дохода значительно выше, нежели у большинства представителей других сфер. Мобильность, хорошие условия труда, востребованность и карьерные перспективы — важные факторы, которые привлекают людей в индустрию. Попробуем разобраться, как именно формируется спрос на ИТ-специалистов и каковы особенности этого рынка сегодня.

Почему ИТ - это сфера больших возможностей


 
На сегодняшний день главная тенденция развития мира в целом — это цифровизация. От нее зависят очень многие процессы, которые не просто делают нашу жизнь удобнее, но и поддерживают функционирование различных систем и институтов. Документооборот, медицина, закупки, реклама, коммуникации — это и многое другое завязано на цифровых процессах.

Если раньше список жизненно важных профессий составляли врачи, учителя, юристы и инженеры, то сегодня его также пополнили цифровые специалисты. Они создают инфраструктуру, которая задает условия нашего существования.
 
Последние события ознаменовались частичной миграцией ИТ-специалистов.

Таким образом, востребованность профессионалов этой сферы повысилась — при том, что она и так была высокой: вице-премьер Дмитрий Чернышенко в январе 2022 года сообщал, что дефицит кадров в IT составляет 1 млн человек.
 
Может казаться, что эти факторы делают ИТ недосягаемой сферой, куда могут интегрироваться люди с очень высоким уровнем образования и большим опытом. На самом деле, это не так. Важно понимать, что прямо сейчас барьеры для входа в рынок ИТ невысоки.

Если ты хочешь стать врачом, тебе надо учиться 10 лет и попасть в профессию, то же самое и в юриспруденции, финансах и т.д. Традиционные профессии предполагают устоявшиеся нормы и подходы к обучению и вхождению в профессию, которые не позволяют быстро начать работать.

Отличие ИТ-направлений — это как раз более низкие барьеры, поскольку есть набор базовых позиций, с которых можно стартовать после 9-12 месяцев с начала обучения. В этом ключевое преимущество данного рынка на сегодняшний день.

Также преимущество отрасли объясняется тем, что внутренних ограничений в этой сфере намного меньше, чем в других.

Здесь я имею в виду географию распределения специалистов, что можно назвать «географической демократизацией». Удаленная работа, особенно после пандемии, в ИТ уже стала нормой. Соответственно, для человека, живущего в городе, где нет офисов больших компаний, перспектива работать на московскую или международную компанию становится реальной.

Это, помимо дохода, налаживает инфраструктуру среди разных регионов, что сокращает дистанцию между большими мегаполисами и более маленькими городами. 
 

Ситуация на рынке ИТ: точка зрения EdTech-компаний


 
ИТ-рынок испытывает сейчас острую нехватку в специалистах, поэтому предпринимается огромное количество мер по поддержке. Еще в 2021 году Skillbox и Delivery Club запустили программу по предоставлению грантов на обучение курьеров ИТ-специальностям.

Сегодня эти меры осуществляются уже на государственном уровне — в частности, посредством снижения налоговой нагрузки на компании.

Мы уже давно говорили о необходимости таких инициатив, поскольку благодаря им действительно можно получить большие результаты в подготовке кадров для ИТ-индустрии.

Нам кажется, что именно цифровые профессии — особенно программирование, аналитика, тестирование и сфера кибербезопасности — сейчас будет пользоваться спросом, и мы уже видим большое количество людей, которые хотят обучаться им.

Также мы фиксируем перетекание из ряда направлений в цифровые профессии — к примеру, в нашем случае меньше людей идут обучаться кино, музыке и менеджменту, но больше идут в ИТ. При этом нельзя сказать, что это резкий и колоссальный рост, т.к. они всегда были более востребованными, и спрос на них точно не упадет. 
 
Что касается сокращений кадров в разных сферах, важно понимать, что для компаний ИТ-специалисты — это очень дорогие кадры. Они дорого стоят в найме, обучении, адаптации, и компании в рамках оптимизации бизнеса последнюю очередь думают о продуктовых специалистах — например, тех, кто занимается разработкой.

Мы несколько лет назад посчитали: чтобы нанять и адаптировать сильного Middle дизайнера, нужно потратить около 350 тысяч рублей, хотя зарплата его может быть на порядок ниже. Конкуренция за таких специалистов крайне высокая. 
 

В чем преимущество онлайн-образования

Онлайн-образование позволяет человеку учиться в темпе, который ему подходит. Если у человека достаточно мотивации, и ему понятно, зачем он идет в ИТ, то онлайн-формат обеспечивает для него профессиональную непотопляемость уже на этапе обучения. Почему? ИТ-сфера меняется очень быстро, ежедневно появляются новые профессии, инструменты и методы работы.

Если человек прошел путь онлайн-образования, которое требует самостоятельности и внутренней мотивации — осознания своих ценностей, обладания скиллами тайм-менеджмента и умения учиться — то для него само существование внутри ИТ будет комфортным и продуктивным. 
 
Большинство EdTech-компаний в том или ином виде предлагают программы рассрочки.

Часто говорят о том, что люди влезают в долги и так и не начинают работать. Здесь важно понимать: как бы ни банально звучало, если ты пошел учиться на ИТ-специалиста, то надо учиться. Окно возможностей здесь отличается от другого образования, поскольку человеку гарантировано получение профессии и трудоустройство, если он доучится. И уже из этого статуса можно платить рассрочку.

Проблема возникновения долга — это проблема не условий обучения, а решения человека остановить обучение. Более того, многие компании, в том числе Skillbox, представляют возможность смены траектории обучения. Это наша принципиальная позиция — делать уклон на профориентацию. Можно посетить пробные бесплатные вебинары или курсы: послушать живых профессионалов, понять, как устроена профессия, какие плюсы и минусы.

Также предусмотрены консультации с профориентологами, которые позволяют помыслить себя внутри профессии и сопоставить свой опыт с ней. Так, онлайн-образование, как и ИТ в целом, является гибкой и дружелюбной для студента сферой, в которой при достаточной мотивации можно прийти к большим результатам — в случае Skillbox 73% выпускников достигают своих карьерных целей.

В целом тема EdTech достаточно объемная и будет подробно раскрыта на Российском Интернет Форуме (РИФ 2022), который состоится 18 - 20 мая в Подмосковье. 
 
Автор — бренд-директор Skillbox.

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