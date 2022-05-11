«В итоге не будет никакой ни Украины, ни Зеленского»

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил, что Зеленский с прической Че Гевары на лице и в соответствующей куртке цвета хаки сильно поднадоел за последние два месяца западной публике.

Вообще к Владимиру Зеленскому, как к реальному политику никто и никогда не относился. На западе всем очевидна карикатурная сущность современной украинской власти. Зеленский просто профнепригоден, как политик.

Конечно, как инструмент выхода из пандемического кризиса, как триггер русофобской кампании с целью воровства наших активов, как удобный способ чужими руками порешать грязные делишки украинцы просто незаменимый материал. А так чтобы всерьез, например, принять в ЕС или НАТО. Это вряд ли. Ну для прикола дают разные планы содействия или берут вот эту анкету многотомную с ответами «зачем вам к нам в ЕС?». Но это все несерьезно.

На днях во время очередного сеанса видеосвязи с очередным европейским парламентом, где Зеленский как телеэкстрасенсы 90-х годов вылечивает дистанционно головы несчастных евродепутатов на предмет «дайте нам хотя бы рваных денег-будем благодарны!», зал заседаний покинуло несколько десятков депутатов оппозиционной фракции. Словацкие парламентарии заявили, что украинский президент «кругом и все время врет» и что этот «карнавал» в исполнении Зеленского наносит ущерб европейским странам.

Сильно устали от навязчивой украинской жалостливой песни и в Париже.

Эммануэль Макрон, конечно, по-своему разыгрывает русофобскую карту, важным мотивом которой сейчас является украинский кейс. Но как-то демонстративно, не скрывая брезгливости манкирует контактами с сорвавшимся с катушек кровавым незалежным клоуном. То же самое можно сказать про канцлера Германии Шольца.

Последнего украинский посол Мельник и вовсе обозвал публично «обиженной ливерной колбасой», когда исполняющему роль украинского дипломата показалось, что германский канцлер недостаточно сочувствует Украине в виде согласования бесплатных военных поставок. И не желает посещать Киев вперед президента ФРГ.

Вообще эти украинские функционеры, заполонившие европейское политическое и медийное поле как тараканы, весьма подбешивают традиционный политический класс старушки Европы. Только, наверное, британский премьер Борис Джонсон, который решил украинским флагом прикрыть свою наготу перед парламентом, где его почти что свергли за разнузданные пьянки на Даунинг Стрит 10 во время жесткого пандемического локдауна в прошлом году, продолжает топить за друга Вову. На днях он лично впаривал на аукционе Кристи куртку Зеленского с соответствующими нашивками за 50 тысяч фунтов. Надо сказать, что купили в итоге за 90 тысяч фунтов.

Рядовые же подданные Ее величества с грустью смотрят на все происходящие, все чаще и громче ропща относительно того внутреннего кризиса на Британских островах, в который перетекает соучастие британского правительства в войне на Украине. Цены на бензин и электричество зашкаливают, полки магазинов пустеют. За пандемическим мороком пришла новая напасть и она связанна с именем Зеленского.

За океаном в этом смысле приблизительно то же самое. Даже Канада, которая традиционно и много лет со времен окончания Второй мировой войны поддерживала украинский национализм, в свое время приняла энное количество украинских нацистов, сотрудничавших с гитлеровской Германией, уже весьма устала от этих навязчивых родственников. Несмотря на пиар-встречу с премьером Канады Трюдо, Зеленский так и не получил ничего толком, кроме похлопывания по плечу и небольшой квоты на принятие беженцев с Украины в Канаду.

США в свою очередь, как мотор всей этой вакханалии на Украине, продолжает накручивать милитаристскую повестку.

Администрация президента Байдена уже израсходовала весь доступный бюджет в несколько миллиардов долларов на военную помощь и просит Конгресс увеличить ассигнования. Байден торопится. Через несколько месяцев в США состоятся выборы в Конгресс и в Сенат и явно большинства демократам там не видать, а возможно и импичмент нагонит 46-го президента США за все грешки его и родственников, в том числе и на Украине. Традиционно американский ВПК на выборах поддерживает Республиканскую партию США. И такая многомиллиардная взятка американским военно-промышленникам видимо должна поумерить их пыл или даже развернуть политические предпочтения.

Тут надо сказать, что военная помощь США никогда не бывает бескорыстна.

ВПК получает госзаказ на перевооружение национальных вооруженных сил. Старое и ненужное продается в третьи страны. В данном случае на Украину. Второе направление этого бизнеса, это перевооружение стран НАТО. Они ведь тоже в основном покупают вооружение у американского ВПК, согласно натовскому стандарту.

То, что освобождается, особенно образцы советского и российского производства американцы также заставляют партнеров по НАТО отправить на Украину. Правда тут не понятно, кто получает в итоге за эти поставки деньги. На днях Байден подписал указ о программе ленд-лиза для Украины. То есть будущие поколения украинцев заплатят за всю эту «помощь» втридорога! Даже если не будет никакой Украины найдут на кого повесить эти долги. Зеленский же уверенно ведет страну в экономическую кабалу, формирует и усиливает зависимость от внешних центров на много десятилетий вперед. Понимают ли это сами украинцы?

Буквально вчера Конгресс США открыл новую бюджетную квоту почти в 40 млрд долларов военной помощи Украине для освоения своего ВПК и прочих американских прикорытников в украинской помойке. Это конечно много.

В итоге, по их плану, не будет никакой ни Украины, ни Зеленского. Последнего, наверное, даже не вспомнят через 10 лет. Обидно для артиста.

Автор - директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов

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